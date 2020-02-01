ЦИК Азербайджана дал поручения ОИК в связи со встречами с кандидатами в депутаты

1 февраля 2020 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала поручения окружным избирательным комиссия (ОИК) по вопросу, связанному со встречами кандидатов в депутаты с избирателями, сообщает в субботу Trend.

Эти поручения были даны на сегодняшнем заседании ЦИК.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что сроки встреч кандидатов в депутаты не должны совпадать.

Панахов отметил, что в связи с этим на ОИК возложена серьезная ответственность.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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