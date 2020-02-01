ЦИК Азербайджана предупредил кандидатов в депутаты

1 февраля 2020 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некоторые кандидаты, проводя агиткампанию перед военнослужащими, нарушают требования выборного законодательства.

Об этом сказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тофиг Гасанов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, если кандидат хочет встретиться с избирателями в воинской части, то командир части должен проинформировать об этом окружную избирательную комиссию, после чего ОИК должна проинформировать об этом и других кандидатов.

Гасанов сказал, что если это требование не выполняется, то возникает ситуация, когда должны быть приняты соответствующие меры в соответствии с выборным законодательством.

После обсуждений на заседании было принято решение о предупреждении в связи с этим кандидатов в депутаты.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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