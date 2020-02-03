Айдын Гулиев: Резолюция ПАСЕ не отражает реалий Азербайджана

3 февраля 2020 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Резолюция Парламентской Ассамблеии Совета Европы (ПАСЕ) о политзаключенных в Азербайджане еще раз доказывает, что эта организация находится под влиянием антиазербайджанских сил.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, комментируя резолюцию ПАСЕ по "Делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане" на зимней сессии организации.

По его словам, эта резолюция ПАСЕ, где явно прослеживается колоссальное влияние проармянских сил, не отражает реалий Азербайджана, и то, что она была принята именно на зимней сессии отнюдь не случайно.

"Руководство ПАСЕ и находящиеся под влиянием армянского лобби депутаты в очередной раз доказали, что источником информации для таких резолюций является радикальная оппозиция, к которой благоволит ПАСЕ. Мы регулярно становимся очевидцами того, что ПАСЕ не заинтересовано в сотрудничестве с официальными государственными структурами, частным сектором, а также с беспристрастными СМИ Азербайджана.

В то же время, резолюция ПАСЕ и сфабрикованное дело о подпольном лоббистском сотрудничестве немецкого депутата с Азербайджаном являются составной частью вышеупомянутого процесса. ПАСЕ закрывает глаза на то, что люди, выдаваемые за "политзаключенных", замешаны в конкретных криминальных деяниях, а это является показателем необъективного отношения ПАСЕ к Азербайджану. Неоспоримый факт, что ПАСЕ проявляет "терпимость" к около 100 фактам насилия в отношении журналистов во Франции, свыше 30 в Германии. Это позволяет делать выводы о том, что за ложными заявлениями о наличии у нас "политзаключенных" стоит иная цель", - сказал Айдын Гулиев.

Эксперт сообщил, что укрепляющаяся в мире позиция Азербайджана, а также позитивные сдвиги в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта заставляют активизироваться подпольные антиазербайджанские организации.

"В связи с этим, права человека, демократия и тема политзаключенных превращаются в рычаги манипулирования и давления в руках вышеупомянутых сил. Видимо, некоторые круги не могут переварить недавнюю резолюцию Европарламента о поддержке территориальной целостности Азербайджана и знают о далеко нерадужных для Армении перпективах переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы в Женеве. Действительно, все усилия армянского лобби помешать принятию документа, поддерживающего территориальную целостность Азербайджана в рамках общепризнанных границ, остались без результата. Также потерпели крах попытки премьера Армении Пашиняна сорвать переговоры в Женеве, которые стали самыми напряженными для Армении за всю историю. Все эти факты доказывают, что со временем позиции Армении становятся все слабее", - добавил Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев).

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