МИД: Самочувствие эвакуированных из Китая граждан Азербайджана удовлетворительное

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также духом братских связей между Азербайджаном и Турцией 1 февраля граждане Азербайджана и Турции были эвакуированы на самолете, принадлежащем Турции, из Уханя (Китай).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, передает в субботу Trend.

Отмечается, что в связи с этим Азербайджан выражает признательность братской Турции. Это очередной наглядный пример братства Азербайджана и Турции.

«До вылета эвакуированные граждане Азербайджана прошли медобследование, их самочувствие удовлетворительное. Граждане Азербайджана на добровольной основе в течение 2 недель будут находиться на карантине в Турции, после чего вернутся в Азербайджан. Также Азербайджан выражает благодарность правительству Китая за помощь и поддержку, оказанную гражданам Азербайджана, и выражает солидарность в эти трудные дни с дружественным китайским народом и государством», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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