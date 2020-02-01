МИД: Самочувствие эвакуированных из Китая граждан Азербайджана удовлетворительное

1 февраля 2020 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также духом братских связей между Азербайджаном и Турцией 1 февраля граждане Азербайджана и Турции были эвакуированы на самолете, принадлежащем Турции, из Уханя (Китай).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, передает в субботу Trend.

Отмечается, что в связи с этим Азербайджан выражает признательность братской Турции. Это очередной наглядный пример братства Азербайджана и Турции.

«До вылета эвакуированные граждане Азербайджана прошли медобследование, их самочувствие удовлетворительное. Граждане Азербайджана на добровольной основе в течение 2 недель будут находиться на карантине в Турции, после чего вернутся в Азербайджан. Также Азербайджан выражает благодарность правительству Китая за помощь и поддержку, оказанную гражданам Азербайджана, и выражает солидарность в эти трудные дни с дружественным китайским народом и государством», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В провинции Хубэй продлили выходные
Китай 18:23
Некоторые азербайджанские студенты предпочли остаться в Китае - министр
Общество 16:17
Китай освободит от пошлин пожертвования на борьбу с коронавирусом
Китай 14:59
Вьетнам полностью закрыл авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Другие страны 14:04
Самолет, доставивший граждан Азербайджана и Турции из Китая, вылетел из Монголии в Турцию
Общество 13:57
Китай попросил ЕС ускорить экстренные поставки медпринадлежностей для борьбы с пневмонией
Китай 13:52
Лента новостей
ЛАГ поддержала позицию Палестины и отвергла "сделку века" Трампа
Арабские страны 19:07
В Баку презентован очередной номер журнала "Азербайджанская Полония" (ФОТО)
Социум 18:51
В Хельсинки впервые в истории зафиксировали бесснежный январь
Европа 18:39
В провинции Хубэй продлили выходные
Китай 18:23
Цукерберг признал, что новая политика Facebook у многих вызовет недовольство
США 18:12
ЦИК Азербайджана предупредил кандидатов в депутаты
Политика 17:16
Грузия, США и Израиль усиливают сотрудничество в аграрном секторе
Бизнес 16:44
В Вене по случаю Дня молодежи проходит встреча азербайджанской диаспорской молодежи (ФОТО)
Политика 16:37
Некоторые азербайджанские студенты предпочли остаться в Китае - министр
Общество 16:17