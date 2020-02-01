В Вене по случаю Дня молодежи проходит встреча азербайджанской диаспорской молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Вене при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Австрии и при организации Госкомитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры по случаю Дня молодежи проходит встреча азербайджанской диаспорской молодежи, сообщает в субботу Trend.

Проект нацелен на проведение встреч азербайджанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом, еще большее укрепление их связи с Родиной, усиление активности представителей азербайджанской диаспоры в странах их проживания, усиление их лоббистской деятельности.

Также проект направлен на более полное донесение азербайджанских реалий до мировой общественности, продолжительную пропаганду истории, культуры, обычаев и традиций Азербайджана, развитие координированной деятельности в условиях тесного сотрудничества молодежи, диаспорской деятельности с реализацией различных проектов, усиление интеграции проживающих за рубежом соотечественников в общества стран проживания.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов, представитель Фонда Гейдара Алиева Фидан Юсибова, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Эльшад Алиев, активные члены азербайджанской диаспоры.

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