В Вене по случаю Дня молодежи проходит встреча азербайджанской диаспорской молодежи (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Вене при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Австрии и при организации Госкомитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры по случаю Дня молодежи проходит встреча азербайджанской диаспорской молодежи, сообщает в субботу Trend.

Проект нацелен на проведение встреч азербайджанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом, еще большее укрепление их связи с Родиной, усиление активности представителей азербайджанской диаспоры в странах их проживания, усиление их лоббистской деятельности.

Также проект направлен на более полное донесение азербайджанских реалий до мировой общественности, продолжительную пропаганду истории, культуры, обычаев и традиций Азербайджана, развитие координированной деятельности молодежи в условиях тесного сотрудничества, диаспорской деятельности с реализацией различных проектов, усиление интеграции проживающих за рубежом соотечественников в общества стран их проживания.

На церемонии открытия выступили посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов, представитель Фонда Гейдара Алиева Фидан Юсибова, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Эльшад Алиев, активные члены азербайджанской диаспоры.

В рамках мероприятия будет продемонстрирован видеоматериал о деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры.

Также будут проведены обсуждения на тему роли молодежи в развитии диаспорской деятельности.

В течение двух дней в рамках проекта в рабочих группах будут организованы дебаты на темы «Национальная принадлежность и диаспорская политика», «Предпринимательство и инновации», «Сотрудничество и образование», а также по вопросам деятельности молодежи в сферах культуры, туризма и спорта.

Во встрече участвуют представители азербайджанской молодежи из США, Канады, России, Турции, Израиля, Китая, Южной Кореи, Грузии и европейских стран.

В том числе ожидается участие живущего в Канаде правнука выдающегося азербайджанского литератора Абдуллы Шаига - Арана Рафипура (Rafie Poor) и живущего во Франции правнука известного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева - Албана Клода.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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