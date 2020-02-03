ПАСЕ не ставит различие между страной, подвергшейся оккупации, и страной-агрессором - политолог

БАКУ/Trend/ - Резолюция в ПАСЕ о политических заключенных в Азербайджане в преддверии парламентских выборов в стране и принятие ее большинством числом голосов для рекомендации в Комитет министров СЕ очередной шаг, рассчитанный на удар по авторитету Азербайджана.

Об этом сказал Trend политолог Ильяс Гусейнов, комментируя резолюцию ПАСЕ по «Делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане», принятой на зимней сессии структуры.

По его словам, ПАСЕ, в которой депутаты с проармянской позицией составляют большинство, в очередной раз продемонстрировала предвзятость к Азербайджану: «Вызывает чувство сожаления, что ПАСЕ не ставит различие между страной, подвергшейся оккупации и страной-агрессором. Недопустимо, что лиц, арестованных в Азербайджане за конкретные преступные деяния, называют политическими заключенными. Почему ПАСЕ молчала, когда Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты заложниками армянскими вооруженными силами, когда хотели посетить могилы родных в Кельбаджарском районе 11 июля 2014 года, когда над ними был учинен незаконный «суд», который приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы? Поэтому эта предвзятая позиция ПАСЕ по отношению к Азербайджану, которая закрывает глаза на нечеловеческое отношение к азербайджанским «заключенным» и условиям их содержания, непонятна».

Политолог подчеркнул, что некоторые организации, которые демонстрируют антиазербайджанскую позицию, в своих отчетах и решениях опираются не на реальную ситуацию и факты в стране, а в основном на соображения радикальной оппозиции: «А проармянские силы, используя информацию радикальной оппозиции, нацеленную на дискредитацию демократичной избирательной среды в стране, продолжают кампанию против Азербайджана».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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