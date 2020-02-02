Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана (ФОТО)

2 февраля 2020 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с Днем молодежи Азербайджана, сообщает Trend.

В публикации говорится: "Дорогие представители молодежи! Искренне поздравляю всех вас с Днем молодежи Азербайджана! Вы – будущее нашей страны. Я уверена, что своим умом, знаниями, способностями, победами и достижениями вы всегда будете радовать наш народ и внесете достойный вклад в развитие Азербайджана. Желаю всей нашей молодежи крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, прекрасного настроения, счастья и благополучия!"

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана (ФОТО)
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