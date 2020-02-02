Названа возможная дата переговоров Россия-НАТО в Баку

2 февраля 2020 16:20 (UTC+04:00)

Переговоры начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса планируются в Баку, предположительно, 6-7 февраля, сообщил РИА Новости, как передает Trend, дипломатический источник.

"На предстоящей неделе, предположительно, 6-7 февраля, планируются переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американским генералом Тодом Уолтерсом. О повестке знают только стороны. Баку является традиционным местом встречи", - сообщил собеседник агентства.

Предыдущая встреча в формате Россия-НАТО состоялась в Баку 26 ноября. По данным Минобороны РФ, в азербайджанской столице начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку будет без осадков
Общество 13:33
В Азербайджане сегодня пройдет пробный экзамен в магистратуру
Общество 10:42
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия 1 февраля 22:11
Азербайджанский завод определился с датой выпуска новой промышленной продукции
Бизнес 1 февраля 15:14
Исламский мир должен принудить Армению к деоккупации азербайджанских территорий - пакистанский эксперт
Политика 1 февраля 15:02
В очередном районе Азербайджана откроется предприятие малого бизнеса
Бизнес 1 февраля 15:01
Лента новостей
Киев и Анкара почти согласовали соглашение о зоне свободной торговли
Турция 15:57
Сирийская армия освободила ряд деревень около города Саракиб
Арабские страны 15:40
В Германии число зараженных коронавирусом выросло до десяти
Европа 15:21
Франция увеличит численность военных в регионе Сахель
Европа 14:54
В Таиланде пациентку с коронавирусом вылечили лекарствами против гриппа и СПИДа
Другие страны 14:44
Организация атомной энергии Ирана прокомментировала новые санкции США
Иран 14:24
ОПЕК+ соберет техкомитет для анализа ситуации с коронавирусом
В мире 14:05
Новая колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией
Арабские страны 13:40
Завтра в Баку будет без осадков
Общество 13:33