В Азербайджане завершается срок подачи заявок для желающих наблюдать за парламентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Завтра завершается подача в соответствующую окружную избирательную комиссию (ОИК) заявлений для проведения наблюдения вне определенного окружного округа за внеочередными парламентскими выборами, назначенными в Азербайджане на 9 февраля, сообщает в понедельник Trend.

Гражданин Азербайджана, обладающий активным избирательным правом (по своей инициативе, по инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, НПО, функционирующей в сфере выборов), может обращаться, начиная со дня официальной публикации распоряжения о назначении выборов, и до 5 дней до начала выборов, то есть, до 4 февраля 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова).

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