Обнародован объем средств, поступивших в фонд ПЕА в связи с парламентскими выборами

БАКУ /Trend/ - В связи с парламентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля, в специальный избирательный фонд правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) поступили 453 300 манатов.

Об этом говорится в финансовом отчете, представленном партией в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), сообщает в понедельник Trend.

Как говорится в сообщении, средства поступили в фонд за счет добровольных пожертвований физических лиц.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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