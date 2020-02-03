За ходом парламентских выборов в Азербайджане будут наблюдать более 60 представителей ПА ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) направит делегацию в составе более 60 человек для мониторинга парламентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на www.secki-2020.az/

Как говорится в сообщении пресс-службы ПА ОБСЕ, миссия, направленная по приглашению азербайджанского правительства, будет наблюдать за выборами как в Баку, так и в ряде регионов Азербайджана.

Украинский депутат Артур Герасимов назначен спецкоординатором краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ, а делегацию ПА ОБСЕ возглавит албанский депутат Элона Ходжа-Гжебреа.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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