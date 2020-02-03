"Просто родиться в Баку..." – фильм о жизни известного бакинца и патриота Михаила Гусмана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский телеканала СВС снял документальный фильм под названием "Просто родиться в Баку …", приуроченный к 70-летию первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного работника культуры и журналиста России, лауреата Государственной премии России, кавалера государственных орденов Азербайджана "Слава", "Дружба" и "Честь", известного бакинца Михаила Гусмана.

В фильме известные личности Азербайджана и России, деятели культуры и искусства, родные и близкие, друзья и соратники Михаила Гусмана рассказывают о насыщенном и интересном жизненном пути известного бакинца, о его большом вкладе в развитие журналистики, культуры и достижениях в информационно-политической сфере.

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