Миссия наблюдателей СНГ: ЦИК Азербайджана последовательно ведет работу по организации избирательной кампании

3 февраля 2020 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана последовательно ведет работу по организации избирательной кампании.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ) по результатам наблюдения за подготовкой внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана.

Как отмечается, миссия, приступившая к работе 19 января 2020 года, осуществляет свою деятельность свободно и независимо, руководствуясь законодательством Азербайджанской Республики, документами, принятыми в рамках Содружества, соблюдая принцип невмешательства в избирательный процесс и уважая суверенитет государства.

"Миссия работает открыто и гласно, Штабом миссии выпускаются информационные сообщения, долгосрочные наблюдатели от СНГ открыты для общения с представителями СМИ. Миссия отмечает, что Центральная комиссия последовательно и слаженно ведет работу по организации избирательной кампании", - говорится в отчете.

Как отмечается, большое внимание ЦИК уделяет обучению организаторов выборов.

"Для повышения профессиональной подготовки членов ОИК и УИК, совершенствования их знаний и навыков в области проведения электоральной кампании ЦИК провела тренинги с участием сотрудников прокуратуры, полиции, судов. На тренингах давались практические рекомендации по реализации требований Кодекса, обеспечению демократичности и открытости избирательного процесса, прозрачности подсчета голосов», - говорится в отчете.

Миссия отмечает гласную и открытую работу ЦИК, коллегиальное обсуждение рассматриваемых вопросов, проведение заседаний с участием международных наблюдателей и представителей СМИ.

По мнению миссии, Центральная и нижестоящие избирательные комиссии принимают необходимые меры для подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями законодательства.

Центральная избирательная комиссия Азербайджанской Республики аккредитовала 252 наблюдателя от СНГ, 18 из которых работают на долгосрочной основе. В состав Миссии входят представители Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 9 февраля текущего года.

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