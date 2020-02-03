Эльхан Алескеров и Расим Мусабеков на экспертной площадке Baku Network обсудили встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Баку с участием директора экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова и депутата Милли Меджлиса и известного азербайджанского политолога Расима Мусабекова были обсуждены итоги переговоров, состоявшихся между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию в Женеве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Эксперты отметили серьезную значимость состоявшихся переговоров, расценив их как очередную возможность для урегулирования многолетнего конфликта.

Политолог Расим Мусабеков, комментируя итоговое заявление Женевской встречи, отметил, что между сторонами были проведены наиболее интенсивные дискуссии за все последние годы.

"Судя по итоговому заявлению, встреча была тематически насыщенной, так как в ее рамках были обсуждены выдвинутые в 2019 году предложения и достигнутые соглашения, разрешение конфликта в соответствии с принципами и элементами, составляющими основу урегулирования, в частности принципами и пунктами Хельсинкского заключительного акта, а также вопрос интенсификации процесса урегулирования конфликта. Понятно, что после этой встречи министры не готовы к тому, чтобы заявить о сближении позиций сторон. Но скорее всего, спустя некоторое время они вновь сядут за стол переговоров. И я думаю, что после этого шага последует встреча руководителей Азербайджана и Армении", - сказал Мусабеков.

Далее эксперт привлек внимание к тому, что 29 января президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, отметив, что в ходе беседы обе стороны выразили удовлетворение развитием связей и обсудили вопросы, связанные с армяно-азербайджанским конфликтом в Нагорном Карабахе.

"Французский лидер позвонил Президенту Азербайджана после того, как встретился с представителями армянской общины и, я полагаю, что основным предметом этой встречи было продвижение нагорно-карабахского урегулирования", - пояснил политолог.

В свою очередь, директор экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров акцентировал внимание на недавнем заявлении министра иностранных дел Турции Мовлута Чавушоглу о том, что Турция заинтересована в содействии России в урегулировании нагорно-карабахской проблемы.

Эксперты пришли к единому мнению, что в урегулировании нагорно-карабахской проблемы заинтересованы все ближайшие партнеры Азербайджана, в том числе Турция и Россия.

Они отметили, что еще большее сближение России и Турции может позитивно отразиться и на ходе урегулирования многолетнего конфликта.

Подводя итоги обсуждений на площадке Baku Network, политологи высказались в поддержку дипломатического решения нагорно-карабахской проблемы, добавив, что Азербайджан вправе не исключать вероятность применения силового метода решения конфликта до тех пор, пока он не будет полностью урегулирован.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся безуспешные мирные переговоры.

Условия, оговоренные в принятых Советом безопасности ООН четырех резолюциях по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, до сих пор не выполняются Арменией.

Присоединиться к Baku Network можно на

официальном сайте: http://bakunetwork.com,

на Twitter и Facebook:

https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtm

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.