Президент Ильхам Алиев принял участие в конференции, посвященной итогам первого года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Третьего февраля прошла конференция по итогам первого года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2019-2023 гг.».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в конференции.

Глава государства выступил на конференции со вступительной речью.

Далее выступили министр экономики Микаил Джаббаров, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, директор ООО «Mingəçevir Tekstil» в Мингячевирском промышленном парке Мехман Гусейнов, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, директор ООО “Naxçıvan Duz İstehsalı” Анар Асадуллаев, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, директор предприятия по производству фруктовых и овощных консервов “Brightman Business Managment Consultans” Афет Ахмедова, глава Исполнительной власти Астаринского района Газанфар Агаев, исполнительный директор предприятия “Ağstafa Aqrar Sənaye Kompleksi” Анар Оруджев и глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун Джафаров.

Затем Президент Ильхам Алиев выступил с заключительной речью.

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