В Азербайджане завершается срок выдачи бюллетеней ОИК

3 февраля 2020 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра в Азербайджане истекает срок выдачи бюллетеней Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окружным избирательным комиссиям (ОИК) в рамках внеочередных парламентских выборов, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно Календарному плану по подготовлению и проведению в Азербайджане внеочередных парламентских выборов, бюллетени должны быть выданы ОИК не позднее 5 дней до начала выборов, то есть до четвертого февраля 2020 года.

Также четвертого февраля завершается процесс создания избирательных участков в воинских частях, местах лишения свободы и следственных изоляторах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев).

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