В ПА ОБСЕ будут обсуждены выборы в Азербайджане

3 февраля 2020 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В столице Австрии Вене 20 и 21 февраля состоится 19-я зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, в которой будут обсуждены и выборы в Азербайджане.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Независимый медиа-центр "Выборы-2020", об этом сообщили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

Согласно информации, на мероприятии, в котором примут участие до 300 депутатов, а также представители различных международных организаций, правительств отдельных государств, выступят с речью председатель нижней палаты парламента Австрии Вольфганг Соботка, президент ПА ОБСЕ Георги Церетели, а также официальные лица председательствующей в ОБСЕ Албании.

В повестку сессии, которая пройдет с участием основных главных комитетов, войдут вопросы по эффективному использованию механизмов ОБСЕ в урегулировании затянувшихся конфликтов, последствия глобального потепления, всестороннее сотрудничество в сфере прав человека. В последний день в ходе совместного заседания всех трех главных комитетов будут обсуждены вопросы по борьбе с антисемитизмом, дискриминацией и нетерпимостью на пространстве ОБСЕ. Также будут выслушаны доклады руководителей наблюдательских миссий процесса выборов в Азербайджане, Беларуси, Узбекистане, Украине.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Текст: Турал Гараджаев).

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