Объявлены дни приема граждан работниками Администрации Президента Азербайджана

3 февраля 2020 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ответственные работники Администрации Президента Азербайджана в феврале 2020 года примут граждан в ряде городов и районов республики.

Как сообщает в понедельник Trend, работники Администрации 14 февраля примут граждан в ИВ Абшеронского, Астаринского, Имишлинского, Тертерского, Зардабского районов, а 28 февраля - в ИВ Гянджи, Шеки, Шамахинского, Зангиланского, Гедабейского районов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев).

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