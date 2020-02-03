Джавид Велиев: Проведение встречи НАТО-Россия в Баку доказывает, что Азербайджан воспринимается как островок стабильности в Евразии

3 февраля 2020 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Очередная встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и Главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тода Уолтерса в Баку не должна рассматриваться как случайность.

Об этом в понедельник сказал Trend заведующий отделом внешней политики Центра анализа международных отношений Джавид Велиев.

Он сообщил, что Азербайджан завоевал доверие как государство, находящееся в прекрасных отношениях с обеими сторонами и стоит особо отметить, что эти отношения построены в соответствии с национальными интересами.

"Азербайджан сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнёрство во имя мира" и принимал участия в операциях НАТО в Косово, Ираке и Афганистане. Сегодня Азербайджан является важнейшей транзитной страной для НАТО в рамках операции в Афганистане. С другой стороны, Азербайджане тесно сотрудничает в экономической, политической, и оборонно-промышленной сфере и с Россией. В данной связи Азербайджан построил отношения с обеими сторонами на принципах взаимного доверия. Хорошие отношения с обеими сторонами также говорят о многовекторной политике Азербайджана", - сказал Велиев.

По его словам, проведение встречи НАТО-Россия в Баку доказывает, что Азербайджан воспринимается в Евразии как островок стабильности.

"Этот подход приобретает особую значимость, когда сильные круги руководствуются принципом "или со мной, или против меня". Если бы такая встреча была проведена в Баку впервые, то можно было приписать это случаю. Однако неоднократное проведение таких встреч в столице Азербайджана показывает, что страна воспринимается международными силовыми центрами как безопасная платформа.

Один из интересных аспектов вопроса заключается в том, что Азербайджан имеет стратегическое географическое расположение, где мировые силовые центры не противоборствуют, а сотрудничают. Азербайджан никогда не представлял угрозу для соседей. Это можно аргументировать и словами Президента Азербайджана - "Безопасность соседей - эта наша безопасность". Считаю, что регулярное проведение таких международных встреч в Баку еще больше укрепляет позицию Азербайджана в мире в качестве платформы для сотрудничества", - сказал Джавид Велиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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