В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)

3 февраля 2020 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В родах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии начался новый учебный период, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На собраниях, проведенных во всех частях, были доведены основные цели и задачи на период обучения и порядок их выполнения.

Учебный процесс в армии будет организовываться и проводиться в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, приказами и распоряжениями министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, в море и в воздухе, с целью повышения уровня боеготовности войск.
В первый день занятий во всех частях были проведены тренировки по боевой готовности, которые отмечены высокой эффективностью и качеством.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
  • В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
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