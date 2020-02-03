Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

3 февраля 2020 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру Национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных сил Турции в сирийском городе Идлиб, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих Вооруженных сил братской Турции в сирийском городе Идлиб.
Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - говорится в письме министра обороны Азербайджана

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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