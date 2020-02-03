Продолжается активная предвыборная агиткампания по избирательному округу Ханкенди

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане продолжается активная предвыборная агитационная кампания по избирательному округу Ханкенди № 122.

Как сообщает в понедельник Trend по данному округу зарегистрировано девять кандидатов - Турал Гянджалиев (председатель правления общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана"), Шамхал Адыгёзялов (корреспондент карабахского бюро ООО Xəzər TV), Айдын Алиев (безработный), Эльман Гасанли (безработный), Эльбрус Гашимов (Азербайджанская государственная морская академия), Жаля Мамедова (сотрудник ООО Caspian Event Organisers), Шафаг Гулиева (заведующая общим отделом партии "Гражданская солидарность"), Сабухи Самедов (помощник депутата Милли Меджлиса (парламент)), Эльхан Ханализаде (сотрудник общественного объединения "Журналисты в экстремальных условиях").

Избиратели Ханкендинского избирательного округа № 122 проявляют большой интерес к парламентским выборам и активно участвуют во встречах с кандидатами. Отмечается, что округ имеет 13 избирательных участков. Из-за оккупации Ханкенди ВС Армении, эти участки располагаются в других регионах Азербайджана, в том числе в Баку.

В целом, избиратели из Ханкенди разместились в 38 районах Азербайджана. Несмотря на это они принимают активное участие в предвыборной агиткампании. Между кандидатами идет здоровая конкуренция и каждый из них прилагает максимум усилий для получения поддержки избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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