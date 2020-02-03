В Азербайджане созданы новые избирательные участки

3 февраля 2020 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с выборами в Милли Меджлис (парламент) в структурах избирательных округов некоторых районов созданы новые избирательные участки.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Независимый медиа-центр "Выборы - 2020", в составе Зангилан-Губадлинского округа № 125 создан избирательный участок № 57 (в городке на территории станции Сумгайыт в Абшеронском районе, в здании полной средней школы села Хал Губадлинского района), № 58 (в жилом комплексе "Гобу Парк 2" в Гарадагском районе, в здании полной средней школы № 20 Зангиланского района), № 59 (в новом городке в поселке Кюрдаханы в Сабунчинском районе, в здании полной средней школы № 7 Шушинского района).

В то же время, в структуре Джабраил-Губадлинского избирательного округа № 120 создан новый участок № 78 (в здании церемониального помещения городка вынужденных переселенцев в 12-м микрорайоне Сумгайыта) и № 77 (в городке на территории станции Сумгайыт в Абшеронском районе, в здании полной средней школы села Хал Губадлинского района).

Отметим, что парламентские выборы пройдут в Азербайджане девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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