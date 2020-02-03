Сильный Азербайджан невозможно использовать в качестве инструмента в геополитических играх — политолог

БАКУ/Trend/ - Резолюция ПАСЕ — это элемент отвратительной политической технологии, которая используется многими западными институтами на протяжении многих лет.

Об этом сказал Trend политолог Эльчин Мирзабейли, комментируя резолюцию принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

Прежде чем комментировать скандальную резолюцию ПАСЕ, политолог напомнил следующее: в сентябре прошлого года, накануне визита исландского депутата, докладчика ПАСЕ по политзаключенным Торхилдур Сунны Эварсдоттир в Азербайджан, Союз за «Свободу политическим заключенных Азербайджана» распространил список из 117 человек, а рабочая группа по единому списку политических заключенных включила в свой список 119 «политических заключенных». Таким образом, как отметил политолог, искусственная агитация, созданная вокруг этого «списка», доказала, что процесс централизован, и те, кто отправляет Эварсдоттир в Азербайджан с помощью своих авторитетных уполномоченных, готовят почву для принятия отчета против Азербайджана: «В докладе и резолюции ясно прослеживается односторонний и предвзятый подход. И «списки», и отчет исландского депутата являются результатом заранее скоординированного сотрудничества.

Напомню, что всемирно известные азербайджанские правозащитники достаточно жестко отреагировали на эти списки. Однако их позиция не была отражена в принятой резолюции, и сам этот факт доказывает, что данный процесс является заранее запланированным элементом давления».

В то же время эксперт отметил, что ни одна международная конвенция, которая является международно-правовым документом, не имеет такого определения как «политзаключенный»: « Даже в Законе о гражданских и политических правах, который является основным источником ссылок на права человека, и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, нет конкретных терминов или определений, касающихся понятия «политический заключенный». Только такие организации как Amnesty International, которые глобальными державами используются в качестве инструментов "мягкой силы", применяют понятие «политические заключенные» в своих собственных интересах и стратегических целях заказчиков. Парламентская ассамблея Совета Европы имеет резолюцию № 1900, принятую в 2012 году, в которой говорится, что следует уточнить четкое и точное определение таких терминов, которое широко используется рядом организаций, политиков и представителей гражданского общества. Резолюция 1900 является рекомендацией, и государства-члены обязаны принять правила, которые определяют четкие границы термина «политический заключенный». Я думаю, что политический термин, который как юридическая концепция, не имеет четких границ в законодательных рамках Азербайджана или даже европейских стран, в первую очередь противоречит собственным принципам ПАСЕ».

Что касается лиц, арест которых, как утверждается, якобы вызван политическими мотивами, то по мнению политолога, совершенно очевидно, кто и за каким кухонным столом составлял эти списки. И одна из главных причин, по которой такие «списки» именно сейчас оказались на повестке, как он считает, заключается в том, чтобы подкрепить позиции наших внутренних и внешних врагов, которые стоят за расширяющейся кампанией против нашего государства: «Эта технология уже давно используется против Азербайджана. Несомненно, что за этим процессом стоят внутренние и внешние корпоративные интересы. Многие даже строят свой бизнес вокруг вопроса «политзаключенных». Включение в список имен лиц совершивших тяжкие преступления против личности, призывающих к смене конституционного строя страны, лишний раз подтверждают это.

Уверяю вас, что даже если все лица, чьи имена включены в список, завтра будут помилованы, амнистированы по решению суда, через несколько месяцев мы увидим, что список будет содержать примерно то же количество людей. В чем, в принципе, мы неоднократно убеждались. До последнего помилования утверждалось, что в стране насчитывается более 100 «политзаключенных». Затем более 50 лиц из списка были помилованы, однако как видим число так называемых «политзаключенных» в списке по-прежнему не опустилось ниже 100 человек. Возникает ощущение, что существует негласный приказ сохранять число на уровне 100 человек».

Что касается претензий к свободе слова и выражения, Эльчин Мирзабейли считает, что реальность в нашей стране, как говорится, налицо: «С населением 10 миллионов человек в Азербайджане, число пользователей Facebook составляет 3 миллиона 593 тысячи, и большинство из пользователей активно вовлечены в общественно-политическую жизнь страны и свободно выражают свои взгляды. Азербайджанские СМИ также открыты для различных идей и перспектив».

Далее он отметил, что в предоставлении квартир журналистам, нет абсолютно ничего, что могло бы подорвать основы свободы слова и выражения мнений: «Среди журналистов, получивших жилье в зданиях СМИ, немало тех, кто выступает с критическими заявлениями против властей. И это воспринимается вполне естественно. Потому что правительство не ставило никаких условий перед журналистами, получившими квартиру. Этот социальный проект предназначен не для поощрения журналистов, а для решения их социальных проблем. Сегодня в большинстве европейских стран государственные и связанные с государством фонды выделяют СМИ десятки миллионов евро. Механизмы поддержки СМИ в Азербайджане также формируются на основе международного опыта. В таком случае как это получается, что в их случае поддержка СМИ служит развитию свободы слова, а в нашем случае ограничивает свободу слова и выражения?».

В заключении политолог сказал, что все это не что иное, как средство давления на Азербайджан, с целью подорвать международный имидж нашей страны, ослабить наше государство, торпедировать реформы: «Те, кто проводит открытую провокационную кампанию против Азербайджана, не заинтересован в дальнейшем укреплении и развитии нашей страны. Потому что могущественный Азербайджан невозможно использовать в качестве инструмента в тех или иных геополитических играх».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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