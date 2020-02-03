Президент Ильхам Алиев поздравил главу Шри-Ланки (версия 2)

3 февраля 2020 18:48 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:27)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Шри-Ланки Готабае Раджапаксе поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Убежден, что двусторонние дружественные связи между Азербайджаном и Шри-Ланкой, в частности, наше сотрудничество в рамках Движения неприсоединения, будут успешно продолжаться и впредь.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки – мира и благосостояния", - говорится в письме главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Шри-Ланки
Политика 17:27
Полад Бюльбюльоглу награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение
Политика 17:11
Президент Ильхам Алиев наградил Рамиза Мамедова орденом «Шохрат»
Политика 17:07
Президент Ильхам Алиев вручил Поладу Бюльбюльоглу орден "Гейдар Алиев" (ФОТО)
Политика 17:02
Президент Ильхам Алиев принял участие в конференции, посвященной итогам первого года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах (ФОТО)
Политика 11:47
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину
Политика 1 февраля 15:22
Лента новостей
В Женеве стартует встреча военного комитета Ливии "5+5"
Европа 20:02
В Дании арестовали трех иранцев по подозрению в шпионаже
Европа 19:53
Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры
Россия 19:48
Секретный бункер в Азербайджане, или Где окажутся герои фильма "Форсаж-9" (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 19:21
Продолжается активная предвыборная агиткампания по избирательному округу Ханкенди
Политика 19:17
Сильный Азербайджан невозможно использовать в качестве инструмента в геополитических играх — политолог
Политика 19:08
В Азербайджане созданы новые избирательные участки
Политика 18:34
Грузия начнет новый проект в прибрежной Кобулети
Бизнес 18:29
Минэкологии: волонтерство стало образом жизни молодежи Азербайджана
Общество 18:18