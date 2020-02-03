Президент Ильхам Алиев поздравил главу Шри-Ланки (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:27)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Шри-Ланки Готабае Раджапаксе поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Убежден, что двусторонние дружественные связи между Азербайджаном и Шри-Ланкой, в частности, наше сотрудничество в рамках Движения неприсоединения, будут успешно продолжаться и впредь.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки – мира и благосостояния", - говорится в письме главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.