Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан находится на пути экономического развития, серьезных реформ, которые высоко оцениваются в обществе

4 февраля 2020 01:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан находится на пути экономического развития, серьезных реформ, которые высоко оцениваются в обществе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«Сегодня мы обсудим итоги первого года исполнения четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана, поговорим о предстоящей в нынешнем году работе. Программа была принята год назад. Четвертая программа является логическим продолжением ранее принятых программ. В рамках трех программ была проделана большая работа. Но еще многое предстоит сделать. Считаю, что в рамках четвертой программы будут выполнены основные инфраструктурные задачи, стоящие перед страной, и, таким образом, появятся лучшие возможности для дальнейшего развития нашей страны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в прошлом году были приняты все необходимые меры по исполнению программы.

«Могу сказать, что программа перевыполнена. Все предусмотренные в ней вопросы решены. Однако в некоторых вопросах есть определенные отставания. Поэтому решению данных вопросов необходимо уделить особое внимание. Считаю, что все подлежащие реализации в нынешнем году меры, указанные в программе, будут воплощены в жизнь. В целом, в прошлом году наша страна успешно развивалась. Азербайджан шел по пути развития и стабильности. Но происходящие в мире процессы, конечно, вызывают обеспокоенность и у нас. В мире возникают новые очаги конфликтов, новые зоны напряженности. Существующие проблемы не решаются, напротив, к ним добавляются новые. Можно сказать, повсюду в мире – в Европе, Африке, Азии, Латинской Америке, нашем регионе, на постсоветском пространстве наблюдается определенная напряженность. В некоторых случаях она приобретает более ожесточенные формы. Однако Азербайджан уже много лет идет по пути стабильности. Господствующая в нашей стране стабильность обеспечивается волей азербайджанского народа. Проводимая нами политика поддерживается народом. Политика измеряется конкретными делами. В основе нашей политики лежат конкретные дела, реальное развитие, не слова, а действия, и каждое данное слово находит отражение в жизни. Поэтому доверие, оказываемое нам народом, находится на высоком уровне, в этом и заключаются основные условия стабильности и спокойствия», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в прошлом году в экономической сфере были достигнуты хорошие результаты.

«Сегодня Азербайджан находится на пути экономического развития, серьезных реформ, которые высоко оцениваются в обществе. Потому что эти реформы улучшают уровень жизни людей, ускоряют экономику нашей страны, играют очень важную роль в решении имеющихся в стране неприятных проблем. Обычно коренные экономические и политические реформы приносят и большие проблемы. То есть, порой, вернее, во многих случаях эти реформы негативно сказываются на образе жизни людей. В Азербайджане же реформы проводятся последовательно. Это – продуманная политика. Просто сейчас мы вступили в новый этап реформ. Поэтому реформы, проводимые как в экономической, так и политической сфере, служат интересам нашего народа, государства. Одновременно проведены очень серьезные структурные и кадровые реформы», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что это еще раз показывает, что основная цель нашей экономики - укрепление государства, обеспечение лучшей жизни для народа, стабильности.

«Мы достигаем всех этих целей. Это еще раз подтверждают прошлогодние экономические и социальные достижения», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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