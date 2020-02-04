Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан пользуется большим уважением в мировом масштабе, как в политической плоскости, так и в сфере экономики

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан пользуется большим уважением в мировом масштабе, как в политической плоскости, так и в сфере экономики, с точки зрения развития бизнеса.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«Наша экономика выросла на 2,2 процента. Считаю, что это хороший результат. Цены на нефть стабильны, но добыча нефти в Азербайджане несколько упала. Считаю, что 2,2-процентный рост валового внутреннего продукта - хороший результат. Особенно если учесть, что рост в ненефтяном секторе составляет 3,5 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента. Причина этого связана именно с добычей нефти. Однако ненефтяной сектор, являющийся нашим основным приоритетом, увеличился более чем на 14 процентов. Особую роль здесь, конечно, сыграли начало функционирования гигантских промышленных предприятий, сданных в эксплуатацию в прошлом году, а также развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение бизнес-среды. Улучшение бизнес-среды отмечает и Всемирный банк», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в отчете Doing Business Азербайджан в прошлом году был включен в число двадцати самых реформаторских стран.

«Конечно, все бизнес-структуры видят и чувствуют это. Налоговое и таможенное администрирование, государственная поддержка, оказываемая деловым кругам, разумеется, дают о себе знать и в ненефтяной промышленности. Таким образом, наша ненефтяная промышленность, выросшая более чем на 14 процентов, означает создание новых рабочих мест. Должен отметить, что в прошлом году было создано 98 тысяч новых рабочих мест. Я неоднократно говорил об этом, хочу сказать еще раз: данный процесс должен стать постоянным, потому что население в Азербайджане увеличивается высокими темпами, и экономика, экономическое развитие, в том числе создание рабочих мест, всегда должны опережать демографическое развитие. Поэтому мы постоянно должны уделять этому вопросу особое внимание. Однако правда и то, что для создания каждого рабочего места требуются крупные средства как от государства, так и от частного сектора. Потому что создание рабочих мест происходит не просто так, нужны инфраструктура, условия, возможности. Конечно, частный сектор, как основной сектор, создающий рабочие места, говорит и должен говорить свое слово. Итак, таковы наши основные экономические показатели. Если добавить к этому вложенные в нашу страну инвестиции, то картина будет еще более прекрасной», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в прошлом году в нашу страну были вложены 13,5 миллиарда долларов инвестиций.

«Азербайджан является очень привлекательным местом как для иностранных, так и местных инвесторов. Часть этих инвестиций составляют государственные вложения. И это естественно, потому что пока еще государственные инвестиции играют важную роль в экономическом росте. Особенно если учесть, что еще многое предстоит сделать в связи с инфраструктурными проектами. Поэтому и государственные, и местные, и иностранные компании вложили в нашу страну средства в размере 13,5 миллиарда долларов. Считаю, что это очень высокий результат», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, макроэкономическая ситуация вполне стабильна.

«Инфляция составила всего 2,5 процента, а доходы населения выросли на 7,4 процента. То есть, доходы населения, как всегда, превысили темпы инфляции. Наши валютные резервы увеличились на 6,4 миллиарда долларов. Могу сказать, что это рекордный показатель за последние годы. Несмотря на то, что наш бюджет достиг рекордной отметки, мы все же вновь увеличили валютные резервы. Так должно быть всегда. Даже в самые тяжелые, кризисные для нас годы, когда цена на нефть на мировых рынках упала в четыре раза, мы опять же увеличили наши валютные резервы. Однако прошлогодний рост в объеме 6,4 миллиарда долларов, конечно же, отражает продуманную политику. Мы экономим наши средства. Вкладываем государственные инвестиции только в проекты стратегического значения. В то же время мы получаем более крупные средства от управления валютными резервами. Здесь проявляются многие факторы. Потому что сегодня Азербайджан пользуется большим уважением в мировом масштабе, как в политической плоскости, так и в сфере экономики, с точки зрения развития бизнеса. Мое недавнее участие в 14-й раз в Давосском всемирном экономическом форуме, проведенные в рамках форума переговоры и мероприятия, в которых я участвовал еще раз показывают, что к Азербайджану относятся с большим интересом и большой симпатией. Было проведено более двадцати встреч. Могу сказать, что все встречи состоялись по инициативе противоположной стороны. То есть, я говорю об этом потому, что к развитию нашей страны действительно есть большой интерес. Растет число компаний, желающих работать в Азербайджане. Как вам известно, компании, участвующие в Давосском форуме, являются крупнейшими компаниями в мировом масштабе. То есть, для вступления в форум необходимы многие критерии, одним из которых, конечно же, является капитализация компаний», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что вложение крупных инвестиций и рост наших валютных резервов еще раз говорят о том, что Азербайджан находится на правильном пути и будет идти этим путем.

«С учетом января наши валютные резервы уже достигли 52 миллиардов долларов, только за минувший месяц они увеличились на 1 миллиард долларов. Это – наш стратегический резерв, обеспечивающий нашу экономическую и в большой степени политическую независимость», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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