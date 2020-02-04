Президент Ильхам Алиев: Наша растущая экономическая мощь должна быть направлена, в первую очередь, на улучшение благосостояния народа, и мы делаем это

БАКУ /Trend/ - Наша растущая экономическая мощь должна быть направлена, в первую очередь, на улучшение благосостояния народа, и мы делаем это

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«Сегодня Азербайджан является одной из немногих стран мира, проводящих абсолютно независимую политику. Для того чтобы проводить независимую политику нужны многие факторы – территории стран, их потенциал, валовой внутренний продукт, военная мощь и пр. Нам известно, какие страны мира являются силовыми центрами. Конечно, по своему объему и географической территории Азербайджан не может конкурировать с крупными странами, да и не имеет таких намерений. Но, несмотря на это, у нас достаточно возможностей для того, чтобы проводить независимую политику. Главная из них – поддержка народа, поддержка и доверие, оказываемые нашей политике. Конечно, экономические показатели, наша деятельность на политической арене приумножают нашу силу, и Азербайджан с каждым годом становится и будет становиться сильнее. Увеличился и наш экспорт, в частности, в ненефтяном секторе, вырос внешнеторговый оборот. Словом, все вопросы, относящиеся к экономической сфере, нашли решение», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в то же время в прошлом году были выдвинуты очень большие инициативы в социальной сфере.

«Точнее, во второй половине 2018 года эти программы уже готовились, а с начала 2019 года начали исполняться. Были обеспечены крупные средства для семей шехидов. В целом, было улучшено социальное и материальное положение 4,2 миллиона человек. Потому что огромный социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек. Минимальная заработная плата увеличилась примерно вдвое, а минимальная пенсия – более чем на 70 процентов. В настоящее время Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Некоторые пособия были увеличены на 50 процентов, некоторые – вдвое, повышены стипендии студентов, оказана единовременная материальная помощь семьям шехидов. Кроме того, увеличены ежемесячные пособия для семей шехидов и вынужденных переселенцев. То есть, все это – вопросы, требующие больших средств, и они обходятся в несколько миллиардов манатов. Но мы делаем это. В первую очередь потому, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. А во-вторых, у нас есть возможности для этого. Если бы было желание, но не было возможностей, то как это можно было бы сделать? Мобилизовав свою экономическую силу, мы обеспечили сегодняшнюю реальность, поэтому и можем это делать. Могу сказать, что в ближайшем нашем окружении нет другой такой страны, которая проявила бы такую социальную инициативу. Если есть, пусть мне скажут. Ее нет. Мы делаем это и считаем, что это правильно. Азербайджанский народ с каждым годом должен жить лучше. Наша растущая экономическая мощь должна быть направлена, в первую очередь, на улучшение благосостояния народа, и мы делаем это. Поэтому работа, проделанная в социальной сфере, еще раз отражает нашу политику, демонстрирует нашу силу, эта сфера и дальше постоянно будет находиться в центре внимания», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что одновременно в прошлом году были предприняты важные шаги по созданию социальной инфраструктуры – построены и отремонтированы 84 школы, 60 медицинских учреждений.

«Этот процесс также идет постоянно. Мы завершили ремонт большей части школ. Но все еще есть школы, находящиеся в аварийном состоянии, и в предстоящие годы будут предприняты конкретные шаги по их ремонту», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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