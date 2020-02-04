Президент Ильхам Алиев: Сдача в эксплуатацию Южного газового коридора станет нашей очередной крупной исторической победой

БАКУ /Trend/ - Сдача в эксплуатацию Южного газового коридора станет нашей очередной крупной исторической победой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«Мы серьезно занимались реализацией инфраструктурных проектов, в частности, в области электроэнергии. В этой сфере также достигнут серьезный прогресс. Могу сказать, что в минувшем году нам удалось получить дополнительно 800 мегаватт электроэнергии. Из них 400 мегаватт - за счет новой станции «Шимал 2», 400 мегаватт – в результате восстановления утраченных мощностей. В свое время эти мощности были утрачены из-за неправильной эксплуатации станций. Но в настоящее время эти работы ведутся, и значительная часть мощности в 400 мегаватт была получена за счет ремонтно-восстановительных работ на Мингячевирской теплоэлектростанции. Конечно, были восстановлены утраченные мощности и на других станциях, именно благодаря этому мы получили 400 мегаватт. Этот процесс продолжается. В нынешнем году будут восстановлены генерационные мощности на уровне примерно той же цифры. Сегодня мы стали страной-экспортером электроэнергии», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что продолжался и процесс газификации. «Сегодня газификация обеспечена, можно сказать, повсюду в нашей стране. Уровень газификации достиг 96 процентов. Это – один из самых высоких показателей в мировом масштабе. Проложено 1300 километров автомобильных дорог. Была предусмотрена тысяча километров. Однако на основании обращений, поступавших ко мне в течение года во время моих поездок по районам, и адресованных после этого писем граждан мы добились прокладки дополнительно 300 километров. По качеству автомобильных дорог Азербайджан сегодня занимает 27-е место в мире, опережая многие развитые страны. Уверен, что в результате осуществления предстоящей работы мы продвинемся еще дальше. Важное место среди инфраструктурных проектов занимают и мелиоративные меры. Обеспечена подача воды примерно на 80 тысяч гектаров, пробурено более 300 субартезианских скважин. Этот процесс будет продолжаться и в нынешнем году», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что эти инфраструктурные проекты были реализованы за счет государственной инвестиционной программы.

«Это еще раз показывает, что создается прекрасная почва для устойчивого развития нашей страны. Вся эта работа, а также проведенные реформы, естественно, придали мощный импульс развитию сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство достигло рекордной отметки в сравнении с последними годами. То есть, темпы роста превысили 7 процентов, в частности, рост в растениеводстве составил более 10 процентов. Растет экспорт нашей сельскохозяйственной продукции. Внутренние потребности обеспечиваются за счет местной продукции, потому что все эти вопросы тесно взаимосвязаны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в прошлом году также были реализованы крупные проекты в транспортном секторе.

«Среди них хочу особо отметить прокладку пригородной железнодорожной линии в Баку. Мы на самом современном уровне восстановили железнодорожный транспорт, который в свое время называли «электричкой», завезли поезда, произведенные самой ведущей компанией. В поселках построены железнодорожные станции, и этот процесс будет продолжаться. В нынешнем году уже завершится основной этап прокладки пригородной железной дороги, то есть кольцо сомкнется. Вслед за этим планируется прокладка железной дороги в поселки, где ее пока нет. Одновременно ведутся восстановительные работы на железных дорогах, соединяющих нас с соседями, чтобы повысить скорость. Мы в значительной степени добились этого, в частности, в западном направлении. Идет подготовка к работам, которые будут проведены в северном и южном направлениях, и в этом году данный процесс пойдет еще быстрее. Конечно, отмечая успехи минувшего года, мы обязательно должны сказать о доведении проекта TANAP до границы с Европой. Это – историческое событие, исторический проект», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что TANAP, являющийся основной частью Южного газового коридора, можно сказать, полностью сдан в эксплуатацию.

«На церемонии, состоявшейся на турецко-греческой границе в ноябре прошлого года, мы отметили полную сдачу в эксплуатацию данного проекта. До этого отметили доведение TANAP до Турции. Это – действительно исторический проект. Он обусловливает успешное развитие и завершение уже четвертого сегмента Южного газового коридора – проекта TAP. Уверен, что в нынешнем году этот гигантский инфраструктурный проект – Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров, соединяющий несколько стран, будет полностью сдан в эксплуатацию. Это станет нашей очередной крупной исторической победой», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в прошлом году произошло и много других событий.

«Отметить их все здесь сейчас невозможно. Считаю, что указанные мною вопросы и приведенные цифры дают достаточно информации о происходящих в нашей стране процессах, и это – наши успехи. Мы должны говорить об этих успехах, пропагандировать их, в то же время нельзя довольствоваться ими. Мы всегда должны наращивать усилия вокруг нерешенных вопросов, и мы делаем это. Поэтому основная цель этой традиционной конференции заключается в том, чтобы подвести итоги проделанной работы и придать импульс делам, которые предстоит выполнить в течение года. С 2004 года мы идем по этому пути. Принятая в 2004 году первая программа стала историческим событием. В то время эта программа была составной частью моей предвыборной программы. Впервые избираясь тогда на пост президента, я сказал гражданам, что если мне будет оказано доверие, я серьезно займусь в том числе и развитием регионов. Потому что я знал, что ситуация в регионах Азербайджана не очень хорошая. Тому, конечно, имелись естественные причины – инфраструктура устарела, можно сказать, вышла из строя, многие предприятия остановили свою деятельность, сельское хозяйство переживало застой. Поэтому я считал, что программа регионального развития станет для нас основной придающей импульс программой. К тому же большая часть населения Азербайджана проживает в регионах, районах, селах. Необходимо было улучшить их жизнь. Поэтому еще раз хочу сказать: принятие данной программы было историческим событием. С того времени по сегодняшний день мы ежегодно обсуждаем исполнение программы. Как я уже сказал, были приняты и реализованы три программы, четвертая программа выполняется сейчас», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.