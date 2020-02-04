Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом «Гейдар Алиев» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом «Гейдар Алиев», сообщает Trend.

В публикации говорится: "Искренне поздравляю Народного артиста Азербайджанской Республики, Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом «Гейдар Алиев»! Творчество Полада Бюльбюльоглу наполняет сердца людей добротой и благородством, верой в непоколебимую силу духа. Уникальный талант и неиссякаемая энергия позволили ему создать ряд прекрасных, неподвластных времени произведений. Их искренне любят люди разных возрастов и поколений.

Желаю Поладу Бюльбюльоглу - яркой и талантливой личности, снискавшей любовь и уважение друзей и почитателей крепкого здоровья, счастливой жизни в окружении родных и близких!"

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