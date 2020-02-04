Президент Ильхам Алиев принял участие в конференции, посвященной итогам первого года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована 3 февраля в 11:47)

БАКУ /Trend/ - 3 февраля состоялась конференция, посвященная итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

Как сообщает Trend, в конференции принял участие Президент Азербайджанa Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на конференции со вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева

- Сегодня мы обсудим итоги первого года исполнения четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана, поговорим о предстоящей в нынешнем году работе. Программа была принята год назад. Четвертая программа является логическим продолжением ранее принятых программ. В рамках трех программ была проделана большая работа. Но еще многое предстоит сделать. Считаю, что в рамках четвертой программы будут выполнены основные инфраструктурные задачи, стоящие перед страной, и, таким образом, появятся лучшие возможности для дальнейшего развития нашей страны.

В прошлом году были приняты все необходимые меры по исполнению программы. Могу сказать, что программа перевыполнена. Все предусмотренные в ней вопросы решены. Однако в некоторых вопросах есть определенные отставания. Поэтому решению данных вопросов необходимо уделить особое внимание. Считаю, что все подлежащие реализации в нынешнем году меры, указанные в программе, будут воплощены в жизнь.

В целом, в прошлом году наша страна успешно развивалась. Азербайджан шел по пути развития и стабильности. Но происходящие в мире процессы, конечно, вызывают обеспокоенность и у нас. В мире возникают новые очаги конфликтов, новые зоны напряженности. Существующие проблемы не решаются, напротив, к ним добавляются новые. Можно сказать, повсюду в мире – в Европе, Африке, Азии, Латинской Америке, нашем регионе, на постсоветском пространстве наблюдается определенная напряженность. В некоторых случаях она приобретает более ожесточенные формы. Однако Азербайджан уже много лет идет по пути стабильности. Господствующая в нашей стране стабильность обеспечивается волей азербайджанского народа. Проводимая нами политика поддерживается народом. Политика измеряется конкретными делами. В основе нашей политики лежат конкретные дела, реальное развитие, не слова, а действия, и каждое данное слово находит отражение в жизни. Поэтому доверие, оказываемое нам народом, находится на высоком уровне, в этом и заключаются основные условия стабильности и спокойствия.

Считаю, что в прошлом году в экономической сфере были достигнуты хорошие результаты. Сегодня Азербайджан находится на пути экономического развития, серьезных реформ, которые высоко оцениваются в обществе. Потому что эти реформы улучшают уровень жизни людей, ускоряют экономику нашей страны, играют очень важную роль в решении имеющихся в стране неприятных проблем. Обычно коренные экономические и политические реформы приносят и большие проблемы. То есть, порой, вернее, во многих случаях эти реформы негативно сказываются на образе жизни людей. В Азербайджане же реформы проводятся последовательно. Это – продуманная политика. Просто сейчас мы вступили в новый этап реформ. Поэтому реформы, проводимые как в экономической, так и политической сфере, служат интересам нашего народа, государства. Одновременно проведены очень серьезные структурные и кадровые реформы.

Все это еще раз показывает, что основная цель нашей экономики - укрепление государства, обеспечение лучшей жизни для народа, стабильности. Мы достигаем всех этих целей. Это еще раз подтверждают прошлогодние экономические и социальные достижения. Наша экономика выросла на 2,2 процента. Считаю, что это хороший результат. Цены на нефть стабильны, но добыча нефти в Азербайджане несколько упала. Считаю, что 2,2-процентный рост валового внутреннего продукта - хороший результат. Особенно если учесть, что рост в ненефтяном секторе составляет 3,5 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента. Причина этого связана именно с добычей нефти. Однако ненефтяной сектор, являющийся нашим основным приоритетом, увеличился более чем на 14 процентов. Особую роль здесь, конечно, сыграли начало функционирования гигантских промышленных предприятий, сданных в эксплуатацию в прошлом году, а также развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение бизнес-среды. Улучшение бизнес-среды отмечает и Всемирный банк. В отчете Doing Business Азербайджан в прошлом году был включен в число двадцати самых реформаторских стран. Конечно, все бизнес-структуры видят и чувствуют это. Налоговое и таможенное администрирование, государственная поддержка, оказываемая деловым кругам, разумеется, дают о себе знать и в ненефтяной промышленности.

Таким образом, наша ненефтяная промышленность, выросшая более чем на 14 процентов, означает создание новых рабочих мест. Должен отметить, что в прошлом году было создано 98 тысяч новых рабочих мест. Я неоднократно говорил об этом, хочу сказать еще раз: данный процесс должен стать постоянным, потому что население в Азербайджане увеличивается высокими темпами, и экономика, экономическое развитие, в том числе создание рабочих мест, всегда должны опережать демографическое развитие. Поэтому мы постоянно должны уделять этому вопросу особое внимание. Однако правда и то, что для создания каждого рабочего места требуются крупные средства как от государства, так и от частного сектора. Потому что создание рабочих мест происходит не просто так, нужны инфраструктура, условия, возможности. Конечно, частный сектор, как основной сектор, создающий рабочие места, говорит и должен говорить свое слово.

Итак, таковы наши основные экономические показатели. Если добавить к этому вложенные в нашу страну инвестиции, то картина будет еще более прекрасной. В прошлом году в нашу страну были вложены 13,5 миллиарда долларов инвестиций. Азербайджан является очень привлекательным местом как для иностранных, так и местных инвесторов. Часть этих инвестиций составляют государственные вложения. И это естественно, потому что пока еще государственные инвестиции играют важную роль в экономическом росте. Особенно если учесть, что еще многое предстоит сделать в связи с инфраструктурными проектами. Поэтому и государственные, и местные, и иностранные компании вложили в нашу страну средства в размере 13,5 миллиарда долларов. Считаю, что это очень высокий результат.

Макроэкономическая ситуация вполне стабильна. Инфляция составила всего 2,5 процента, а доходы населения выросли на 7,4 процента. То есть, доходы населения, как всегда, превысили темпы инфляции. Наши валютные резервы увеличились на 6,4 миллиарда долларов. Могу сказать, что это рекордный показатель за последние годы. Несмотря на то, что наш бюджет достиг рекордной отметки, мы все же вновь увеличили валютные резервы. Так должно быть всегда. Даже в самые тяжелые, кризисные для нас годы, когда цена на нефть на мировых рынках упала в четыре раза, мы опять же увеличили наши валютные резервы. Однако прошлогодний рост в объеме 6,4 миллиарда долларов, конечно же, отражает продуманную политику. Мы экономим наши средства. Вкладываем государственные инвестиции только в проекты стратегического значения. В то же время мы получаем более крупные средства от управления валютными резервами. Здесь проявляются многие факторы. Потому что сегодня Азербайджан пользуется большим уважением в мировом масштабе, как в политической плоскости, так и в сфере экономики, с точки зрения развития бизнеса. Мое недавнее участие в 14-й раз в Давосском всемирном экономическом форуме, проведенные в рамках форума переговоры и мероприятия, в которых я участвовал еще раз показывают, что к Азербайджану относятся с большим интересом и большой симпатией. Было проведено более двадцати встреч. Могу сказать, что все встречи состоялись по инициативе противоположной стороны. То есть, я говорю об этом потому, что к развитию нашей страны действительно есть большой интерес. Растет число компаний, желающих работать в Азербайджане. Как вам известно, компании, участвующие в Давосском форуме, являются крупнейшими компаниями в мировом масштабе. То есть, для вступления в форум необходимы многие критерии, одним из которых, конечно же, является капитализация компаний.

Таким образом, вложение крупных инвестиций и рост наших валютных резервов еще раз говорят о том, что мы находимся на правильном пути и будем идти этим путем. С учетом января наши валютные резервы уже достигли 52 миллиардов долларов, только за минувший месяц они увеличились на 1 миллиард долларов. Это – наш стратегический резерв, обеспечивающий нашу экономическую и в большой степени политическую независимость. Сегодня Азербайджан является одной из немногих стран мира, проводящих абсолютно независимую политику. Для того чтобы проводить независимую политику нужны многие факторы – территории стран, их потенциал, валовой внутренний продукт, военная мощь и пр. Нам известно, какие страны мира являются силовыми центрами. Конечно, по своему объему и географической территории Азербайджан не может конкурировать с крупными странами, да и не имеет таких намерений. Но, несмотря на это, у нас достаточно возможностей для того, чтобы проводить независимую политику. Главная из них – поддержка народа, поддержка и доверие, оказываемые нашей политике. Конечно, экономические показатели, наша деятельность на политической арене приумножают нашу силу, и Азербайджан с каждым годом становится и будет становиться сильнее.

Увеличился и наш экспорт, в частности, в ненефтяном секторе, вырос внешнеторговый оборот. Словом, все вопросы, относящиеся к экономической сфере, нашли решение.

В то же время в прошлом году были выдвинуты очень большие инициативы в социальной сфере. Точнее, во второй половине 2018 года эти программы уже готовились, а с начала 2019 года начали исполняться. Были обеспечены крупные средства для семей шехидов. В целом, было улучшено социальное и материальное положение 4,2 миллиона человек. Потому что огромный социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек. Минимальная заработная плата увеличилась примерно вдвое, а минимальная пенсия – более чем на 70 процентов. В настоящее время Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Некоторые пособия были увеличены на 50 процентов, некоторые – вдвое, повышены стипендии студентов, оказана единовременная материальная помощь семьям шехидов. Кроме того, увеличены ежемесячные пособия для семей шехидов и вынужденных переселенцев. То есть, все это – вопросы, требующие больших средств, и они обходятся в несколько миллиардов манатов. Но мы делаем это. В первую очередь потому, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. А во-вторых, у нас есть возможности для этого. Если бы было желание, но не было возможностей, то как это можно было бы сделать? Мобилизовав свою экономическую силу, мы обеспечили сегодняшнюю реальность, поэтому и можем это делать. Могу сказать, что в ближайшем нашем окружении нет другой такой страны, которая проявила бы такую социальную инициативу. Если есть, пусть мне скажут. Ее нет. Мы делаем это и считаем, что это правильно. Азербайджанский народ с каждым годом должен жить лучше. Наша растущая экономическая мощь должна быть направлена, в первую очередь, на улучшение благосостояния народа, и мы делаем это. Поэтому работа, проделанная в социальной сфере, еще раз отражает нашу политику, демонстрирует нашу силу, эта сфера и дальше постоянно будет находиться в центре внимания.

Одновременно в прошлом году были предприняты важные шаги по созданию социальной инфраструктуры – построены и отремонтированы 84 школы, 60 медицинских учреждений. Этот процесс также идет постоянно. Мы завершили ремонт большей части школ. Но все еще есть школы, находящиеся в аварийном состоянии, и в предстоящие годы будут предприняты конкретные шаги по их ремонту.

Мы серьезно занимались реализацией инфраструктурных проектов, в частности, в области электроэнергии. В этой сфере также достигнут серьезный прогресс. Могу сказать, что в минувшем году нам удалось получить дополнительно 800 мегаватт электроэнергии. Из них 400 мегаватт - за счет новой станции "Шимал 2", 400 мегаватт – в результате восстановления утраченных мощностей. В свое время эти мощности были утрачены из-за неправильной эксплуатации станций. Но в настоящее время эти работы ведутся, и значительная часть мощности в 400 мегаватт была получена за счет ремонтно-восстановительных работ на Мингячевирской теплоэлектростанции. Конечно, были восстановлены утраченные мощности и на других станциях, именно благодаря этому мы получили 400 мегаватт. Этот процесс продолжается. В нынешнем году будут восстановлены генерационные мощности на уровне примерно той же цифры. Сегодня мы стали страной-экспортером электроэнергии.

Продолжался и процесс газификации. Сегодня газификация обеспечена, можно сказать, повсюду в нашей стране. Уровень газификации достиг 96 процентов. Это – один из самых высоких показателей в мировом масштабе. Проложено 1300 километров автомобильных дорог. Была предусмотрена тысяча километров. Однако на основании обращений, поступавших ко мне в течение года во время моих поездок по районам, и адресованных после этого писем граждан мы добились прокладки дополнительно 300 километров. По качеству автомобильных дорог Азербайджан сегодня занимает 27-е место в мире, опережая многие развитые страны. Уверен, что в результате осуществления предстоящей работы мы продвинемся еще дальше.

Важное место среди инфраструктурных проектов занимают и мелиоративные меры. Обеспечена подача воды примерно на 80 тысяч гектаров, пробурено более 300 субартезианских скважин. Этот процесс будет продолжаться и в нынешнем году.

Эти инфраструктурные проекты были реализованы за счет государственной инвестиционной программы. Это еще раз показывает, что создается прекрасная почва для устойчивого развития нашей страны. Вся эта работа, а также проведенные реформы, естественно, придали мощный импульс развитию сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство достигло рекордной отметки в сравнении с последними годами. То есть, темпы роста превысили 7 процентов, в частности, рост в растениеводстве составил более 10 процентов. Растет экспорт нашей сельскохозяйственной продукции. Внутренние потребности обеспечиваются за счет местной продукции, потому что все эти вопросы тесно взаимосвязаны.

В прошлом году также были реализованы крупные проекты в транспортном секторе. Среди них хочу особо отметить прокладку пригородной железнодорожной линии в Баку. Мы на самом современном уровне восстановили железнодорожный транспорт, который в свое время называли "электричкой", завезли поезда, произведенные самой ведущей компанией. В поселках построены железнодорожные станции, и этот процесс будет продолжаться. В нынешнем году уже завершится основной этап прокладки пригородной железной дороги, то есть кольцо сомкнется. Вслед за этим планируется прокладка железной дороги в поселки, где ее пока нет. Одновременно ведутся восстановительные работы на железных дорогах, соединяющих нас с соседями, чтобы повысить скорость. Мы в значительной степени добились этого, в частности, в западном направлении. Идет подготовка к работам, которые будут проведены в северном и южном направлениях, и в этом году данный процесс пойдет еще быстрее.

Конечно, отмечая успехи минувшего года, мы обязательно должны сказать о доведении проекта TANAP до границы с Европой. Это – историческое событие, исторический проект. TANAP, являющийся основной частью Южного газового коридора, можно сказать, полностью сдан в эксплуатацию. На церемонии, состоявшейся на турецко-греческой границе в ноябре прошлого года, мы отметили полную сдачу в эксплуатацию данного проекта. До этого отметили доведение TANAP до Турции. Это – действительно исторический проект. Он обусловливает успешное развитие и завершение уже четвертого сегмента Южного газового коридора – проекта TAP. Уверен, что в нынешнем году этот гигантский инфраструктурный проект – Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров, соединяющий несколько стран, будет полностью сдан в эксплуатацию. Это станет нашей очередной крупной исторической победой.

В прошлом году произошло и много других событий. Отметить их все здесь сейчас невозможно. Считаю, что указанные мною вопросы и приведенные цифры дают достаточно информации о происходящих в нашей стране процессах, и это – наши успехи. Мы должны говорить об этих успехах, пропагандировать их, в то же время нельзя довольствоваться ими. Мы всегда должны наращивать усилия вокруг нерешенных вопросов, и мы делаем это. Поэтому основная цель этой традиционной конференции заключается в том, чтобы подвести итоги проделанной работы и придать импульс делам, которые предстоит выполнить в течение года. С 2004 года мы идем по этому пути. Принятая в 2004 году первая программа стала историческим событием. В то время эта программа была составной частью моей предвыборной программы. Впервые избираясь тогда на пост президента, я сказал гражданам, что если мне будет оказано доверие, я серьезно займусь в том числе и развитием регионов. Потому что я знал, что ситуация в регионах Азербайджана не очень хорошая. Тому, конечно, имелись естественные причины – инфраструктура устарела, можно сказать, вышла из строя, многие предприятия остановили свою деятельность, сельское хозяйство переживало застой. Поэтому я считал, что программа регионального развития станет для нас основной придающей импульс программой. К тому же большая часть населения Азербайджана проживает в регионах, районах, селах. Необходимо было улучшить их жизнь. Поэтому еще раз хочу сказать: принятие данной программы было историческим событием. С того времени по сегодняшний день мы ежегодно обсуждаем исполнение программы. Как я уже сказал, были приняты и реализованы три программы, четвертая программа выполняется сейчас.

Могу сказать, что с 2003 года по настоящее время экономика Азербайджана выросла в целом в 3,4 раза. Это – рекордный показатель в мире. Могут быть изучены все статистические данные, не верю, чтобы были подобные темпы роста. За эти 16 лет промышленное производство выросло в 2,7 раза, сельское хозяйство – в 2 раза, внешнеторговый оборот – в 6,4 раза, экспорт – в 7,6 раза, в том числе ненефтяной экспорт - в 5,2 раза. Наши валютные резервы выросли в 27 раз. В 2003 году валютные резервы составляли 1,8 миллиарда долларов, по итогам прошлого года – 51 миллиард, а сейчас достигли 52 миллиардов долларов. То есть, это сам по себе высокий показатель. Бедность сократилась примерно с 50 до 4,8 процента. Это свидетельствует о том, что доходы от нефти распределялись продуманно и справедливо. Используя эти доходы, мы решили значительную часть основных инфраструктурных проблем нашей страны, одновременно улучшили благосостояние граждан. За последние 16 лет средняя заработная плата выросла в 11 раз, а средняя пенсия – в 8 раз, более 300 тысяч вынужденных переселенцев, 6700 семей шехидов получили дома и квартиры. То есть, эти крупные социальные программы требуют больших средств. Представьте, построены дома, квартиры для 300 тысяч человек. За эти годы мы построили город, равный Сумгайыту или Гяндже. Для этого необходимы были как политическая воля, продуманная политика, так и возможности.

Что касается инфраструктурных проектов, то за эти годы были построены 33 электростанции генерационной мощностью 3 тысячи мегаватт. Если бы эти станции не были построены, то сегодня половина нашей страны погрузилась бы во тьму, мы продолжали бы импортировать электроэнергию, тратя на это большие средства. Однако, построив эти станции, получив 3 тысячи мегаватт генерационных мощностей, мы сегодня экспортируем электроэнергию. В прошлом году от этого экспорта в нашу страну поступило примерно 60-65 миллионов долларов.

В 2003 году уровень газификации в Азербайджане составлял 51 процент, в районах вообще не было газа. В настоящее время эта цифра достигла 96 процентов. Нет ни одного района, где бы не было газа. Нет района, где бы газификация была ниже 70 процентов. В районах она составляет 100, 95 процентов. Построено 16 тысяч 700 километров автомобильных дорог. Со всеми соседними странами нас связывают современные автомагистрали. Благоустроены дороги сотен, а может быть и больше тысячи сел.

Мелиоративные меры. Построены два крупных водохранилища – Тахтакерпю и Шамкирчай. Если бы их не было, то сегодня в находящихся там районах возникла бы нехватка воды. Не будь построено водохранилище Тахтакерпю, в прошлом году вряд ли можно было бы обеспечить город Баку водой, потому что такой засухи, как в прошлом году, возможно, ранее никогда не было. Обеспечив подачу в Джейранбатан воды, собранной именно в Тахтакерпю, мы добились бесперебойного водоснабжения Баку. Никто в Баку и не почувствовал, что была такая сильная засуха.

Мы все это делаем для того, чтобы люди жили лучше. За каждым крупным проектом стоит продуманная политика. Для улучшения обеспечения водой в селах за эти годы было пробурено более 1500 артезианских скважин, и данный процесс продолжается. В сотнях сел сооружены водоочистные установки модульного типа. Поэтому инфраструктурные проекты занимали особое место в реализации нашей программы. Осуществляя данные проекты параллельно с социальными инициативами, мы добились сегодняшних реалий.

За эти годы Азербайджан стал космическим государством. У нас три спутника, 16 лет назад это нам, наверное, не могло и присниться. А сегодня это – реальность. У нас не только три спутника, через два года в Баку состоится ведущее мероприятие мира – Международный конгресс астронавтики. Спустя почти 50 лет, потому что в первый раз единственный в Советском Союзе конгресс был проведен в 1973 году в Баку. Спустя 49 лет это мероприятие вновь пройдет в Баку, но уже в Баку, являющемся столицей независимого Азербайджанского государства.

В транспортном секторе. Построены семь аэропортов, шесть из них – международные. В отчете Давоса Азербайджан занимает 11-е место по авиауслугам. Международный аэропорт Гейдар Алиев известен уже как пятизвездочный. Таких аэропортов в мире - около 10. Один из них – аэропорт Гейдар Алиев.

Построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Это наша историческая победа. Не только потому что, что Армения осталась в вечном тупике. Хотя и это немаловажно. А потому, что сегодня эта дорога приносит большой доход и в то же время расширяет международное сотрудничество. В настоящее время по этой дороге перевозятся грузы из пунктов, которые не были предусмотрены в начале ее строительства. То есть, дорога превратилась в очень важный для международного сотрудничества инфраструктурный проект, и Азербайджан является здесь ведущей страной. Мы сыграли особую роль в создании транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы являемся страной, участвующей в обоих проектах. Алятский международный морской порт – крупнейший на Каспии. Судостроительный завод может производить для нас танкеры, грузовые и любые другие суда. Сегодня наши деньги остаются в Азербайджане, не уходят за рубеж. В настоящее время мы сами производим танкеры, грузовые суда. Я отметил лишь основные моменты работы, проделанной за 16 лет.

В области энергетики, в нефтегазовой отрасли – в 2006 году был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2007 – газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Если бы они не были построены, то кто бы стал вкладывать деньги в нефтяную промышленность Азербайджана, причем в нефть, добываемую в море? Никто. Инвестиции были бы равны нулю. Что бы мы делали? Покупали бы нефть за рубежом. Мы построили эти трубопроводы в сложной геополитической обстановке, с минимумом рисков. Затем была построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Потому что если бы не были проложены те трубопроводы, не был открыт тот коридор, никогда бы не было бы и железнодорожного коридора. Да и денег для строительства этой дороги у нас не было бы. Мы не смогли бы предоставить Грузии кредит на сумму около 800 миллионов долларов. Вслед за этим Южный газовый коридор. Это тоже один из крупнейших инфраструктурных проектов Европы стоимостью около 40 миллиардов долларов. Он соединяет несколько стран, это – гигантский проект протяженностью 3500 километров, состоящий из четырех сегментов. Свою роль здесь сыграли и политическое мастерство, и дипломатические шаги, и наша экономическая мощь, и связи с международными банками, и плодотворное сотрудничество со странами, расположенными вдоль этого пути. Сколько трудностей было в реализации данного проекта. Для того, чтобы говорить об этом, нужно провести отдельное мероприятие. Но мы довели до конца и это. А инициатор – Азербайджан. Вот уже несколько лет в Азербайджане традиционно проводится Консультативный совет Южного газового коридора. Очередное заседание Совета состоится в конце этого месяца.

То есть, все согласны с тем, что ведущей силой, инициатором, организатором данных проектов, страной, взявшей на себя всю основную финансовую нагрузку, являемся мы – Азербайджан, и мы сделали это. Каждый из этих проектов имеет историческое значение. Все эти проекты, проделанная работа в целом являются большой заслугой перед азербайджанским народом. Как я уже сказал в начале выступления, именно наша политика и предпринимаемые шаги обусловливают успешное развитие, стабильность, формируют позитивное настроение в обществе. Мы сделали все, что обещали. Нет ни одного невыполненного обещания. Никто не сможет найти ничего подобного. В 2003 году и в последующие годы я сделал все, что обещал. Поэтому народ с большим доверием относится и к нашим словам, и к нашим делам. Я всегда говорил, что наши слова должны подтверждаться делами, и сегодня это так.

Конечно, говорить о всей работе, проделанной за последние 16 лет, невозможно, да и не нужно. Считаю, что я довел до вас и азербайджанской общественности основные моменты. А теперь перейдем к обсуждениям.

Х Х Х

Затем выступили министр экономики Микаил Джаббаров, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, директор ООО "Мингячевир Текстиль" в Мингячевирском промышленном парке Мехман Гусейнов, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, директор Общества с ограниченной ответственностью "Производство соли Нахчыван" Анар Асадуллаев, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, директор предприятия по производству фруктовых и овощных консервов Brightman Business Managment Consultans Афет Ахмедова, глава Исполнительной власти Астаринского района Газанфар Агаев, исполнительный директор предприятия "Агстафинский агропромышленный комплекс" Анар Оруджев и глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун Сафаров.

После этого Президент Ильхам Алиев выступил с заключительной речью.

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