Президент Ильхам Алиев вручил Поладу Бюльбюльоглу орден "Гейдар Алиев" (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована 3 февраля в 17:02 )

БАКУ /Trend/ - 3 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры и многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность вручил Поладу Бюльбюльоглу орден "Гейдар Алиев".

Как сообщает Trend, поздравляя Полада Бюльбюльоглу с юбилеем, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Полад муаллим, хочу поздравить вас с наступающим юбилеем. Глядя на вас, никогда не скажешь, что вам 75 лет. Вы всегда молоды, бодры, энергичны. Вы - выдающийся мастер, выдающийся композитор, выдающийся исполнитель. Вы внесли большой вклад в развитие азербайджанской культуры. Могу сказать, что вы оставили особый и неповторимый след в азербайджанской музыкальной культуре. Вы являетесь одним из самых видных композиторов не только в масштабах Азербайджана, но и, считаю, в мировом масштабе. Наглядным подтверждением этого является то, что ваши песни живут. Несмотря на то, что некоторые из песен написаны 40, 50 лет назад, их любят и сегодня. То есть это – бессмертные песни, ценные образцы музыкального фонда Азербайджана. Как вам известно, я тоже всегда был поклонником вашего таланта, и сегодня с большим удовольствием слушаю в вашем исполнении эти бессмертные песни. Вы являетесь одним из немногих музыкантов, исполняющих только песни собственного сочинения. Никто не сможет с такой душой и мастерством исполнить эти песни, как вы. Неслучайно в советское время вы завоевали всесоюзную любовь. Повсюду в Советском Союзе вас встречали с большой теплотой и любовью, вы являлись одной из ведущих звезд в советской эстраде.

Сегодня вы вносите большой вклад в развитие азербайджанской культуры. Вы родились в семье великого Бюльбюля. Полученное в семье воспитание, построенное на азербайджанских ценностях, конечно же, оказало на вас очень сильно влияние. Вам присущи национальный дух, национальное достоинство и стойкость характера. Как человек, хорошо знающий вас, могу сказать это с полной ответственностью. На протяжении всей жизни вы осуществляли в искусстве, жизни и политике деятельность, достойную имени вашего отца. С самого начала деятельности вы представили себя как Полад Бюльбюльоглу, и это - большая ответственность, Потому что с этим именем, своей деятельностью вы продолжаете большую ответственность семьи, дело великого, гениального Бюльбюля. Это действительно большая ответственность, и вы добились больших успехов в этой почетной миссии.

В то же время вы добились больших успехов на государственной службе, они есть и сегодня. На протяжении многих лет, в самые тяжелые для нашей культуры годы вы многое сделали как министр культуры Азербайджана. Слава Аллаху, сегодня Азербайджан является развивающейся страной, у нас большие финансовые возможности. Но в период, когда вы руководили Министерством культуры, у нас не было финансовых возможностей. Конечно, перед страной стояли такие глобальные вопросы, что порой на культуру не хватало средств. Вам удалось сохранить достижения, завоеванные нами на протяжении многих лет, и развить их.

Долгие годы вы достойно представляете Азербайджан в России, являющейся одной из супердержав мира. Я знаю, что интересы Азербайджана для вас превыше всего. В ходе встреч, проведенных за эти годы, я, конечно, еще раз убедился в том, что было принято очень правильное решение, и как посол Азербайджана в России вы добились огромных успехов. Вам принадлежит очень большая роль в развитии российско-азербайджанских связей.

Вам хорошо известно, что великий лидер Гейдар Алиев всегда уделял большое внимание вам, вашей деятельности. Зарифа ханым также всегда была внимательна к вам. Вы неоднократно бывали в нашем доме, и мы знаем друг друга более 40 лет. Вы всегда были для нас – моих родителей и меня - очень дорогим человеком. Поэтому должен особо отметить, что мне очень приятно встретиться с вами сегодня – накануне юбилея, и поздравить вас. Ваша деятельность высоко оценена государством. Вы удостоены нескольких престижных наград Азербайджана. Но высшей наградой среди них, высшим орденом является орден "Гейдар Алиев". Моим Распоряжением вы награждаетесь сегодня орденом "Гейдар Алиев". Разрешите вручить вам этот орден.

Х Х Х

Глава государства вручил Поладу Бюльбюльоглу орден "Гейдар Алиев".

Х Х Х

Полад Бюльбюльоглу: Это большая честь. Большое спасибо, господин Президент, благодарю. Это очень большая честь, огромное спасибо. Вы знаете, имя Гейдара Алиева очень дорого мне. Большое спасибо, господин Президент, я тронут. Вы совершенно верно отметили, что работать на протяжении 10 лет в самое сложное для Азербайджана, для нашей родины время с Гейдаром Алиевым было большой школой для меня, как министра и деятеля в целом. Я часто вспоминаю те годы, встречи. Было трудно, но, несмотря на это, наш великий лидер всегда уделял внимание культуре. В эти дни мы репетировали в филармонии, из Москвы прибыл наш главный дирижер. Там я вспомнил и рассказал, что во время ремонта в филармонии великий лидер интересовался всем, вплоть до кресел, какими они будут, какого цвета. Он был очень внимательным. Вы абсолютно правы, даже когда не было средств, его внимание ко мне лично, к сфере культуры в целом, деятелям культуры было дороже всего. Деятели искусств знали, что господин Президент очень внимателен к ним. И Вы, продолжая путь Вашего отца, многое сделали для Азербайджана. В эти дни я нахожусь в Баку, Азербайджане. Приезжают гости, поверьте, все восхищаются городом, видя эти новые улицы, здания, - сохранен и древний Баку. Все это благодаря Вашему вниманию и вниманию Мехрибан ханым. Хочу выразить Вам глубокую признательность. Но, господин Президент, это очень большая для меня награда, очень большая.

Президент Ильхам Алиев: Вы заслуживаете этого.

Полад Бюльбюльоглу: Ваши слова – исторические. Мне очень приятно. Тем самым Вы дали высокую оценку моему 75-летнему юбилею, работе, проделанной за все эти годы. Мне очень трудно говорить. Большое спасибо. Признателен.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.