В Азербайджане сегодня завершается срок подачи заявок для желающих наблюдать за выборами

4 февраля 2020 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня завершается подача в соответствующую окружную избирательную комиссию (ОИК) заявлений для проведения наблюдения вне определенного избирательного округа за внеочередными парламентскими выборами, назначенными в Азербайджане на девятое февраля, сообщает во вторник Trend.

Гражданин Азербайджана, обладающий активным избирательным правом (по своей инициативе, по инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, НПО, функционирующей в сфере выборов), может обратиться, начиная со дня официальной публикации распоряжения о назначении выборов и до пяти дней до начала выборов, то есть до четвертого февраля 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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