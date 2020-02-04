В Азербайджане сегодня завершается срок выдачи бюллетеней окружным избиркомам

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Азербайджане завершается срок выдачи бюллетеней Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окружным избирательным комиссиям (ОИК) в рамках внеочередных парламентских выборов, которые будут проведены девятого февраля, сообщает во вторник Trend.

Бюллетени должны быть выданы ОИК не позднее пяти дней до начала выборов, то есть, до четвертого февраля 2020 года.

Также четвертого февраля завершается процесс создания избирательных участков в воинских частях, исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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