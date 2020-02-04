Турал Гянджалиев: Понятия "народ Арцаха" нет, а проживающие в Нагорном Карабахе армяне - это граждане Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На днях в Женеве при посредничестве Минской группы ОБСЕ были проведены переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении. Сразу после встречи представитель МИД Армении Анна Нагдалян, выразила провокационное мнение о привлечении к мирному процессу "избранных представителей народа Арцаха", попытавшись бросить тень на переговоры.

Об этом говорится в комментарии главы азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турала Гянджалиева к обращению МИД Армении, сообщает во вторник Trend.

Гянджалиев с сожалением отметил, что армянская сторона, используя такие провокационные заявления во время переговоров, постоянно создает препятствия для мирного урегулирования конфликта.

"Понятия "народ Арцаха" нет, проживающие в Нагорном Карабахе армяне являются частью азербайджанского народа и гражданами Азербайджана.

Несмотря на то, что в понятие "народ Арцаха", не имеющего никакого основания, неоднократно вносилось разъяснение, Армения продолжает неоднократно поднимать этот вопрос, демонстрируя свою деструктивную позицию. Армения игнорирует мнение мировой общественности, тем самым становясь объектом ее осуждения. Наиболее весомый ответ правящим кругам Армении в этом вопросе дал в прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев на сессии международного клуба "Валдай" в Сочи, заявив, что "понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует, а есть население Нагорного Карабаха". Мы в очередной раз убедились в твердости позиции о том, что население Нагорного Карабаха состоит из равноправных азербайджанской и армянской общин, что отражено в прошлогодних заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время последнего визита в Баку. Этот вопрос закреплен в документе Хельсинкского совета министров ОБСЕ (тогда СБСЕ) от 24 марта 1992 года.

Безосновательные заявления официальных кругов Армении не смогут помешать совместному проживанию азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха в рамках международно признанных границ Азербайджана. Мы вернемся на свои земли, восстановим свои нарушенные права и разрушенные объекты", - отметил руководитель общины.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Условия, прописанные в принятых Советом безопасности ООН четырех резолюциях по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.