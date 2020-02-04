Владимир Путин поздравил Полада Бюльбюльоглы по случаю 75-летия

4 февраля 2020 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы по случаю 75-летия, сообщает во вторник Trend со ссылкой на официальный сайт Кремля.

"Уважаемый Полад Бюльбюлевич,

Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея. Многие годы Вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами. И конечно, в России высоко ценят Ваш яркий талант композитора, музыканта и артиста, искренне любят Ваше вдохновенное творчество. От души желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов", - говорится в письме президента России.

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