Москва и Вашингтон, как надежные партнеры, выбирают для встреч именно Баку - политолог

4 февраля 2020 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку 6-7 февраля встретятся начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов и главнокомандующий союзническими войсками НАТО в Европе, генерал Тод Уолтерс. Это не первая встреча между двумя силовыми полюсами, проводимая в Баку, Герасимов и Уолтерс уже встречались 10 июля прошлого года в Баку, сказала во вторник Trend политолог Шабнам Гасанова.

Гасанова отметила, что в ходе встречи стороны обсудили состояние европейской и глобальной безопасности, предотвращение возможных конфликтов на линии Россия-НАТО, вопросы борьбы с терроризмом: "Два силовых полюса – Москва и Вашингтон – видят Азербайджан надежным партнером, поэтому для проведения столь важных встреч выбирают именно Баку. Встречи генералов США, НАТО и России в Баку имеют ряд важных причин. В первую очередь, это связано с укрепляющимся имиджем Президента Ильхама на международной арене, позицией Азербайджана, как партнера по защите принципов международного права и механизмов безопасности, неприсоединением Азербайджана к политическим блокам, а также тем, что Азербайджан является надежным партнером, и бесспорно, с факторами стабильности и безопасности в стране".

Политолог подчеркнула, что сегодня уже никто не спрашивает, почему местом встречи является Баку: "Потому что Азербайджан оставил позади сложные этапы для того, чтобы занять свое достойное место в системе международных отношений. Баку проводит у себя мероприятия не только регионального, но и мирового масштаба. По всем существующим критериям столица Азербайджана стала благоприятной, безопасной платформой для диалога, в частности, для встреч военных руководителей двух силовых полюсов мира и обсуждения существующих в мире проблем. Эти встречи имеют важное политическое значение не только для стран-членов НАТО и России, но и для всего мира, потому что обсуждаемые на них вопросы беспокоят все человечество".

По словам Гасановой, Азербайджан обладает богатым опытом по сохранению безопасности в мире: "Страна долгие годы сотрудничает с Североатлантическим альянсом в борьбе с терроризмом и восстановлением стабильности в очагах конфликта. 23 ноября 2017 года Президент Азербайджана принимал участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе. Участие главы государства по приглашению в столь высоком по статусу мероприятии - наглядный пример того, как НАТО оценивает Азербайджан в качестве надежного партнера".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова).

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