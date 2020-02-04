Миссия от ШОС приступила к работе в Азербайджане

4 февраля 2020 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По приглашению Министерства иностранных дел Азербайджана 3 февраля 2020 года Миссия наблюдателей от ШОС начала свою наблюдательную работу за ходом подготовки и проведением внеочередных выборов в Парламент Азербайджана, которые состоятся 9 февраля 2020 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт данной организации.

Миссию возглавляет заместитель Генерального секретаря ШОС Ш. Джонон.

В состав Миссии вошли представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС.

Члены Миссии развернут наблюдение в столице Азербайджана в Баку и в населённых пунктах Апшеронского полуострова, в городах Сумгаит, Ширван, а также на прилегающих к ним территориях.

Работа Миссии будет сосредоточена на изучении готовности избирательных участков, наблюдении за ходом голосования, организации предвыборной кампании, подсчёте голосов, а также на опросах проголосовавших избирателей, представителей кандидатов и других наблюдателей.

Миссия от ШОС осуществляет свою деятельность на территории Азербайджана в период с 3 по 10 февраля 2020 года в соответствии с Положением «О Миссии наблюдателей от ШОС на президентских и/или парламентских выборах, а также референдумах».

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