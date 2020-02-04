Предприниматели должны активно вкладываться в развитие социальной инфраструктуры - Ильгар Велизаде

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существуют все необходимые условия для развития предпринимательства.

Об этом сказал Trend во вторник руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По его словам, сегодня стоит задача дальнейшей активизации предпринимательской деятельности, создания условий для расширения сфер предпринимательства, их диверсификации.

Велизаде отметил, что, прежде всего, речь идет о реальном секторе экономики и большое внимание должно уделяться развитию производственных отраслей. Если говорить о регионах, то это сельскохозяйственное, агропромышленное производство: «Большое внимание сегодня уделяется развитию тех сфер деятельности, которые присущи профилям различных наших регионов. Это туризм, легкая промышленность, развитие ресторанного бизнеса или же каких-то других сфер деятельности, связанных с сервисом. Все эти сферы сегодня в приоритете социально-экономического развития регионов. Во-первых, в этих сферах занято гораздо больше людей. Это очень трудоемкие направления. Во-вторых, предпринимательская активность сегодня наблюдается именно в этих отраслях».

По его мнению, главы исполнительной власти тоже должны способствовать развитию предпринимательства и принимать активное участие в стимулировании предпринимательской активности, в том числе в направлении диверсификации бизнеса.

Эксперт добавил, что предприниматель, который действует в какой-то определенной сфере, впоследствии начинает интересоваться и смежными направлениями, что тоже является сегодня одним из важных аспектов предпринимательской активности.

Велизаде отметил, что предприниматели должны выступать партнерами государства в решении основных задач социально-экономического развития регионов: «Здесь в целом ряде случаев нужно говорить о государственно-частном партнерстве. Это новое направление, которое необходимо сегодня развивать. Государственно-частное партнерство позволяет наиболее эффективно решать накопившиеся проблемы. При этом государство делит ответственность за их решение с предпринимателями. Таким образом повышается социальная активность предпринимателей, что в свою очередь позволяет говорить не только о прибыли, но и о вкладе того или иного предпринимателя в развитие социальной инфраструктуры, благоустройство различных населенных местностей, прилегающих к производственной площади территорий».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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