Исполком ОИС провел чрезвычайное заседание на уровне глав МИД (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Исполнительный комитет Организации исламского сотрудничества провел в Джидде чрезвычайное заседание на уровне министров иностранных дел.

Заседание было созвано в связи с мирным соглашением по израильско-палестинскому вопросу, названным Администрацией США "Сделка века".

На заседании азербайджанской делегацией руководил замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Выступая в ходе заседания, Гасанов сказал, что Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в палестинском вопросе и поддерживает справедливое и всестороннее решение палестинского вопроса на основании "принципа двух государств". Было отмечено, что Азербайджан привержен принципу решения "два государства", опирающегося на международное право и резолюции ООН.

В конце мероприятия была принята совместная декларация по итогам встречи Исполкома ОИС.

(Текст: Кямаля Сеидова).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.