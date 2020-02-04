Олег Кузнецов: Кому-то в Европе мешает стабильность политической, экономической и военной ситуации в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Говорить надо не о предвзятости европейской прессы к Азербайджану, а о том, кому в Европе мешает стабильность политической, экономической и военной ситуации в Азербайджане.

Об этом Trend сказал российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

По мнению историка, ментальные ценности, присущие ныне странам и народам Европы, зачастую не коррелируют с ментальными ценностями, традиционно признаваемыми в России и в Азербайджане. Поэтому, как сказал эксперт, то, что считается нормой демократии в Европе, совсем не будет являться таковой в других странах: "Да и в самой Европе нет общеконтинентальной ментальности, в связи с чем достаточно вспомнить пример Венгрии, подвергавшейся в свое время жесточайшей критике евролибералов за то, что эта страна на конституционном уровне была объявлена христианским государством. А что оказалось в итоге? Ничего: Венгрия свою конституцию не поменяла, либеральные политики и пресса, выпустив пар, успокоились, тема сама собой забылась.

В качестве еще одного примера могу вам привести конфликт между Россией и ПАСЕ 2014 года. Когда эскалация конфликта достигла пика, Федеральное собрание России отозвало из ПАСЕ свою делегацию и прекратило выплату в бюджет этой организации ежегодных обязательных взносов. Прошло два года и Россия триумфально вернулась в ПАСЕ, а руководитель ее делегации Петр Толстой был избран вице-спикером этой организации. Пример России и Венгрии указывает на то, что чем больше страна ценит свой суверенитет, и чем меньше суверенное государство обращает внимания на внешнее давление, тем большим уважением оно пользуется на международной арене.

К тому же, лично я не вижу причин, по которым Азербайджан не может повторить демарш России. Не спорю, этот шаг может вызвать в международном сообществе неоднозначную реакцию, но свою правоту, надо доказывать и отстаивать, в том числе и самыми радикальными мерами и средствами.

Что касается "претензий" против Азербайджана в резолюции ПАСЕ по поводу предоставления журналистам квартир со стороны государства, политолог отметил, что безосновательность этих претензий кажется настолько очевидной, что обсуждать ее нет ни малейшего смысла:

"Журналисты – это такая же группа наемных работников, как, скажем, пожарные, работники коммунальных служб, врачи, учителя. И если для всех них государственные власти или муниципалитеты создают нормальные условия для жизни и быта, то почему они не должны делать это в адрес журналистов? Почему ситуация, когда пожарный или врач получает квартиру от государства, – это нормально, а когда ее получает журналист – это не нормально? Лично для меня такое заявление кажется совершенно бессмысленным и абсурдным. В Европе явно не понимают реалий жизни современного Азербайджана, не могут взять себе в толк, что три четверти населения страны прямо или косвенно существуют за счет средств государственного бюджета, поэтому в этих условиях, спрашивается, кто должен заботиться о гражданах, если не государство?".

(Автор: Гусейн Сафаров).

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