Азербайджан лидирует по военной мощи на Южном Кавказе

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обосновался на 63-м месте среди 138 стран в рейтинге "Глобальная огневая мощь" (Global Firepower Index) на 2020 год, сообщает во вторник Trend.

Что касается других стран в регионе Южного Кавказа, Грузия занимает 93-е, а Армения – 112-е место в рейтинге.

При составлении рейтинга "Глобальной огневой мощи" учитывались 50 индивидуальных факторов для определения показателя той или иной страны.

В расчет принимается количество и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил и так далее. Кроме того, учитывается наличие природных ресурсов, рабочей силы и кадров, транспортные и логистические возможности государства. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательной способности.

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