Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Польши (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с новоназначенным послом Польши в Азербайджане Рафалем Поборским.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, глава ведомства Эльмар Мамедъяров поздравил Рафаля Поборски с новым назначением и выразил надежду, что он окажет вклад в дальнейшее укрепление двусторонних связей.

В ходе встречи стороны отметили важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Польшой в экономической, торговой, транспортной, туристической, культурной и других сферах. Также были обсуждены сотрудничество в гуманитарной сфере.

Стороны также отметили высокий уровень двустохонних встреч и обмена опытом. К примеру, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе между президентами двух стран была проведена плодотворная встреча, обсуждены развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе в транспортной и энергетической отраслях.

Посол передал копию верительных грамот министру Эльмару Мамедъярову, и сообщил, что в ходе дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для развития двусторонних связей.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу удачи в его дипломатической деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев).

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