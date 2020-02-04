Волонтеры Азербайджана задействованы практически во всех областях общественной жизни страны - Кямран Алиев

БАКУ/Trend/ - В 2009 году в Азербайджанской Республике был принят закон, направленный на развитие волонтёрской деятельности в стране. Именно этот год положил начало реализации массовых волонтерских проектов, в результате чего к сегодняшнему дню количество волонтеров в стране исчисляется тысячами.

Об этом сказал Trend председатель организации "Волонтеры аграрного развития" Кямран Алиев.

Он отметил, что в Азербайджане нет единой волонтерской платформы, они задействованы в нескольких неправительственных организациях, общественных объединениях и государственных учреждениях. По его словам, данная динамика наблюдается благодаря большой поддержке государства и за счет успешной молодежной политики руководства Азербайджана.

Председатель организации сказал, что в последние годы особый размах в Азербайджане приобрело волонтерское движение, что способствует формированию организаторских навыков и умений работы в инонациональной среде, чувства национальной идентичности и толерантности у молодежи: "И сегодня волонтерская деятельность становится значимой тенденцией в социальной жизни современного Азербайджана. Волонтеров в Азербайджане к повседневной работе активно привлекают уже не только НПО, фонды, группы проведения международных игр и фестивалей, но и государственные учреждения. Особо хотел бы выделить волонтёрскую деятельность в аграрном секторе, что является новшеством в Азербайджане. Так как раньше считалось, что аграрная сфера не привлекательна, не интересна и даже не очень прибыльна. Но все зависит от того, как к этому подходит государство и народ. Конечно же, аграрные реформы и поддержка государства дают стимул для развития волонтерства в этой сфере, ведь это возможность получения молодежью практических знаний и трудового опыта во всех сферах общественной деятельности.

То есть в целом, волонтеры Азербайджана задействованы практически во всех областях общественной жизни страны. И конечно же служить государству и обществу добровольно и безвозмездно – благородный поступок, сопровождаемый чистыми намерениями, которые присуще большинству молодежи Азербайджана".

Говоря об итогах прошедшего года, он отметил, что за время своей деятельности организация включила в свои ряды 3000 агро-волонтёров с представительствами в 50 регионах страны. За прошедший год "Волонтеры аграрного развития" реализовали 10 проектов, охвативших всю страну, и более 1000 проектов в отдельных регионах и в городах Азербайджана".

Далее Кямран Алиев выделил один из крупномасштабных проектов организации Kənd Sovqatı: "Этот проект систематически осуществлялся в 25 регионах в течение таких праздников как: Новый Год (2 раза), праздник Новруз, Курбан байрам и Рамадан. В рамках проекта, который был реализован в 5 этапов, были розданы праздничные подарки 250 семьям с низким доходом. А также хочу выделить проекты: Aqrar İxtisaslaşmış Jurnalistlər, Mobil Laboratoriya, Gənc Aqronomlar, Aqro Data, AİM - Aqrar İnkişaf Məqsədləri, Yaylaq Könüllü Düşərgəsi, Öyrənən fermer, ASMM - Aqro Sosial Media Marketinq, Aqrar İnnovatorlar, которые были осуществлены с целью развития аграрной промышленности".

На вопрос, по каким направлениям будет развиваться волонтёрское движение в стране, он ответил, что оно существует практически во всех областях Республики. По его мнению, все волонтёрские движения будут расширяться в будущем, что, в свою очередь, сформирует более сильное и развитое общество: "Я думаю, что для обеспечения всестороннего развития нашей молодёжи, включая волонтёров аграрного развития, мы должны двигаться вперед вместе со всеми волонтёрскими движениями. Было бы хорошо, если бы частный и общественный сектор, а также средства массовой информации, принимая во внимание рекомендации Президента республики Ильхама Алиева в сфере волонтёрства, а также общественное, социальное и воспитательное значение волонтерской деятельности, активно присоединились к этому процессу".

Описывая портрет азербайджанского волонтера, Кямран Алиев отметил, что молодежь Азербайджана всегда отличалась своей инициативностью, креативным мышлением и современным мировоззрением: "Именно благодаря этим качествам они привнесли новое дыхание в волонтёрскую деятельность в мире. Хотел бы отметить, что они сыграли незаменимую роль в процессе проведения в стране таких крупномасштабных международных мероприятий, как конкурс "Евровидение", I Европейские игры, соревнования "Формулы-1", IV Игры исламской солидарности и многие другие мероприятия международного уровня. На сегодняшний день в развитие аграрного сектора они также вносят большой вклад.

Думаю, что волонтёры Азербайджана должны обладать такими качествами как образованность, грамотность, патриотизм, профессионализм в своём деле и гордиться тем, что являются гражданами независимой Азербайджанской Республики. Потому что нашей молодежи принадлежит огромная роль во всестороннем развитии страны".

В заключении председатель организации "Волонтеры аграрного развития" сообщил, что количество волонтёров в Азербайджане растёт с каждым годом: "Не могу назвать конкретное число, но их достаточно много. И с каждым годом на международных и государственных мероприятиях их можно встретить всё больше и больше. С такими показателями в будущем волонтёры охватят всю страну.

Пользуясь случаем, хотел бы посоветовать волонтёрам, которые только начинают свой путь, не стоять на месте и пробовать себя во всех направлениях волонтёрства. Важно найти себя в деле, от которого будешь получать удовольствие и понимать, что не зря вкладываешь усилия в развитие всего общества".

(Автор: Гусейн Сафаров).

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