Порядка 20 % избирательных участков Азербайджана оснащены веб-камерами

БАКУ /Trend/ - Практика применения веб-камер в ходе выборов успешно оправдывала себя уже много раз. Примерно в 20 процентах, то есть в тысяче избирательных участков в Азербайджане установлены такие камеры.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает во вторник Trend.

По его словам, наблюдать за ходом выбором через камеры очень легко, и не требуется никакого разрешения.

"Любой человек может зайти на сайт ЦИК и посредством веб-камер наблюдать за ходом голосования в тысяче избирательных участков. За выборами в Азербайджане можно наблюдать из любой точки земного шара, имея лишь доступ к интернету. Это также принято в избирательной практике других демократических стран. Для проведения прозрачных и свободных парламентских выборов в Азербайджане созданы все необходимые условия", - сказал Панахов.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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