Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден «Шараф» (ФОТО) (версия 2)

4 февраля 2020 19:30 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 14:10)

БАКУ /Trend/ - 4 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.

Васиф Талыбов доложил главе государства о работе, проводимой в Нахчыванской Автономной Республике. Он рассказал о достигнутых в Нахчыване в 2019 году успехах в социально-экономической, сельскохозяйственной, строительной, туристической и других сферах, с чувством глубокой признательности отметил внимание и заботу Президента Ильхама Алиева во всех этих достижениях.

Президент Ильхам Алиев поздравил Васифа Талыбова с успехами, достигнутыми в Нахчыване в 2019 году. Подчеркнув, что вопросы развития и безопасности Нахчыванской Автономной Республики всегда находятся в центре его внимания, глава государства оценил 14 поездок в Нахчыван в период своего президентства как проявление этого внимания.

В январе этого года Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Васиф Талыбов по случаю 60-летнего юбилея был награжден орденом «Шараф». Сегодня Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден «Шараф».

Васиф Талыбов выразил главе государства признательность за высокую оценку его деятельности.

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  • Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден «Шараф» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден «Шараф» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден «Шараф» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден «Шараф» (ФОТО) (версия 2)
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