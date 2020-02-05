Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф» (ФОТО)

5 февраля 2020 00:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф», сообщает Trend.

В публикации говорится: "Искренне поздравляю достойного продолжателя азербайджанской школы ханенде, Народного артиста Азербайджанской Республики Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф»! Оригинальная манера исполнения, мелодичный голос и высокая сценическая культура снискали ему всенародную любовь и уважение. Алибабе Мамедову, благодаря своему богатому опыту сделавшему все возможное для воспитания нового поколения ханенде, принадлежат большие заслуги в развитии школы исполнения мугама. В этот знаменательный день передаю нашему любимому ханенде свои наилучшие пожелания и желаю ему крепкого здоровья и счастливой жизни в окружении родных и близких"

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф» (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф» (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф» (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф» (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф» (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф» (ФОТО)
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