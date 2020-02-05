Президент Ильхам Алиев принял участие в конференции, посвященной итогам первого года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах (ФОТО) (Версия 3)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована 3 февраля в 11:47 )

БАКУ /Trend/ - 3 февраля состоялась конференция, посвященная итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

Как сообщает Trend, в конференции принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на конференции со вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева:

- Сегодня мы обсудим итоги первого года исполнения четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана, поговорим о предстоящей в нынешнем году работе. Программа была принята год назад. Четвертая программа является логическим продолжением ранее принятых программ. В рамках трех программ была проделана большая работа. Но еще многое предстоит сделать. Считаю, что в рамках четвертой программы будут выполнены основные инфраструктурные задачи, стоящие перед страной, и, таким образом, появятся лучшие возможности для дальнейшего развития нашей страны.

В прошлом году были приняты все необходимые меры по исполнению программы. Могу сказать, что программа перевыполнена. Все предусмотренные в ней вопросы решены. Однако в некоторых вопросах есть определенные отставания. Поэтому решению данных вопросов необходимо уделить особое внимание. Считаю, что все подлежащие реализации в нынешнем году меры, указанные в программе, будут воплощены в жизнь.

В целом, в прошлом году наша страна успешно развивалась. Азербайджан шел по пути развития и стабильности. Но происходящие в мире процессы, конечно, вызывают обеспокоенность и у нас. В мире возникают новые очаги конфликтов, новые зоны напряженности. Существующие проблемы не решаются, напротив, к ним добавляются новые. Можно сказать, повсюду в мире – в Европе, Африке, Азии, Латинской Америке, нашем регионе, на постсоветском пространстве наблюдается определенная напряженность. В некоторых случаях она приобретает более ожесточенные формы. Однако Азербайджан уже много лет идет по пути стабильности. Господствующая в нашей стране стабильность обеспечивается волей азербайджанского народа. Проводимая нами политика поддерживается народом. Политика измеряется конкретными делами. В основе нашей политики лежат конкретные дела, реальное развитие, не слова, а действия, и каждое данное слово находит отражение в жизни. Поэтому доверие, оказываемое нам народом, находится на высоком уровне, в этом и заключаются основные условия стабильности и спокойствия.

Считаю, что в прошлом году в экономической сфере были достигнуты хорошие результаты. Сегодня Азербайджан находится на пути экономического развития, серьезных реформ, которые высоко оцениваются в обществе. Потому что эти реформы улучшают уровень жизни людей, ускоряют экономику нашей страны, играют очень важную роль в решении имеющихся в стране неприятных проблем. Обычно коренные экономические и политические реформы приносят и большие проблемы. То есть, порой, вернее, во многих случаях эти реформы негативно сказываются на образе жизни людей. В Азербайджане же реформы проводятся последовательно. Это – продуманная политика. Просто сейчас мы вступили в новый этап реформ. Поэтому реформы, проводимые как в экономической, так и политической сфере, служат интересам нашего народа, государства. Одновременно проведены очень серьезные структурные и кадровые реформы.

Все это еще раз показывает, что основная цель нашей экономики - укрепление государства, обеспечение лучшей жизни для народа, стабильности. Мы достигаем всех этих целей. Это еще раз подтверждают прошлогодние экономические и социальные достижения. Наша экономика выросла на 2,2 процента. Считаю, что это хороший результат. Цены на нефть стабильны, но добыча нефти в Азербайджане несколько упала. Считаю, что 2,2-процентный рост валового внутреннего продукта - хороший результат. Особенно если учесть, что рост в ненефтяном секторе составляет 3,5 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента. Причина этого связана именно с добычей нефти. Однако ненефтяной сектор, являющийся нашим основным приоритетом, увеличился более чем на 14 процентов. Особую роль здесь, конечно, сыграли начало функционирования гигантских промышленных предприятий, сданных в эксплуатацию в прошлом году, а также развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение бизнес-среды. Улучшение бизнес-среды отмечает и Всемирный банк. В отчете Doing Business Азербайджан в прошлом году был включен в число двадцати самых реформаторских стран. Конечно, все бизнес-структуры видят и чувствуют это. Налоговое и таможенное администрирование, государственная поддержка, оказываемая деловым кругам, разумеется, дают о себе знать и в ненефтяной промышленности.

Таким образом, наша ненефтяная промышленность, выросшая более чем на 14 процентов, означает создание новых рабочих мест. Должен отметить, что в прошлом году было создано 98 тысяч новых рабочих мест. Я неоднократно говорил об этом, хочу сказать еще раз: данный процесс должен стать постоянным, потому что население в Азербайджане увеличивается высокими темпами, и экономика, экономическое развитие, в том числе создание рабочих мест, всегда должны опережать демографическое развитие. Поэтому мы постоянно должны уделять этому вопросу особое внимание. Однако правда и то, что для создания каждого рабочего места требуются крупные средства как от государства, так и от частного сектора. Потому что создание рабочих мест происходит не просто так, нужны инфраструктура, условия, возможности. Конечно, частный сектор, как основной сектор, создающий рабочие места, говорит и должен говорить свое слово.

Итак, таковы наши основные экономические показатели. Если добавить к этому вложенные в нашу страну инвестиции, то картина будет еще более прекрасной. В прошлом году в нашу страну были вложены 13,5 миллиарда долларов инвестиций. Азербайджан является очень привлекательным местом как для иностранных, так и местных инвесторов. Часть этих инвестиций составляют государственные вложения. И это естественно, потому что пока еще государственные инвестиции играют важную роль в экономическом росте. Особенно если учесть, что еще многое предстоит сделать в связи с инфраструктурными проектами. Поэтому и государственные, и местные, и иностранные компании вложили в нашу страну средства в размере 13,5 миллиарда долларов. Считаю, что это очень высокий результат.

Макроэкономическая ситуация вполне стабильна. Инфляция составила всего 2,5 процента, а доходы населения выросли на 7,4 процента. То есть, доходы населения, как всегда, превысили темпы инфляции. Наши валютные резервы увеличились на 6,4 миллиарда долларов. Могу сказать, что это рекордный показатель за последние годы. Несмотря на то, что наш бюджет достиг рекордной отметки, мы все же вновь увеличили валютные резервы. Так должно быть всегда. Даже в самые тяжелые, кризисные для нас годы, когда цена на нефть на мировых рынках упала в четыре раза, мы опять же увеличили наши валютные резервы. Однако прошлогодний рост в объеме 6,4 миллиарда долларов, конечно же, отражает продуманную политику. Мы экономим наши средства. Вкладываем государственные инвестиции только в проекты стратегического значения. В то же время мы получаем более крупные средства от управления валютными резервами. Здесь проявляются многие факторы. Потому что сегодня Азербайджан пользуется большим уважением в мировом масштабе, как в политической плоскости, так и в сфере экономики, с точки зрения развития бизнеса. Мое недавнее участие в 14-й раз в Давосском всемирном экономическом форуме, проведенные в рамках форума переговоры и мероприятия, в которых я участвовал еще раз показывают, что к Азербайджану относятся с большим интересом и большой симпатией. Было проведено более двадцати встреч. Могу сказать, что все встречи состоялись по инициативе противоположной стороны. То есть, я говорю об этом потому, что к развитию нашей страны действительно есть большой интерес. Растет число компаний, желающих работать в Азербайджане. Как вам известно, компании, участвующие в Давосском форуме, являются крупнейшими компаниями в мировом масштабе. То есть, для вступления в форум необходимы многие критерии, одним из которых, конечно же, является капитализация компаний.

Таким образом, вложение крупных инвестиций и рост наших валютных резервов еще раз говорят о том, что мы находимся на правильном пути и будем идти этим путем. С учетом января наши валютные резервы уже достигли 52 миллиардов долларов, только за минувший месяц они увеличились на 1 миллиард долларов. Это – наш стратегический резерв, обеспечивающий нашу экономическую и в большой степени политическую независимость. Сегодня Азербайджан является одной из немногих стран мира, проводящих абсолютно независимую политику. Для того чтобы проводить независимую политику нужны многие факторы – территории стран, их потенциал, валовой внутренний продукт, военная мощь и пр. Нам известно, какие страны мира являются силовыми центрами. Конечно, по своему объему и географической территории Азербайджан не может конкурировать с крупными странами, да и не имеет таких намерений. Но, несмотря на это, у нас достаточно возможностей для того, чтобы проводить независимую политику. Главная из них – поддержка народа, поддержка и доверие, оказываемые нашей политике. Конечно, экономические показатели, наша деятельность на политической арене приумножают нашу силу, и Азербайджан с каждым годом становится и будет становиться сильнее.

Увеличился и наш экспорт, в частности, в ненефтяном секторе, вырос внешнеторговый оборот. Словом, все вопросы, относящиеся к экономической сфере, нашли решение.

В то же время в прошлом году были выдвинуты очень большие инициативы в социальной сфере. Точнее, во второй половине 2018 года эти программы уже готовились, а с начала 2019 года начали исполняться. Были обеспечены крупные средства для семей шехидов. В целом, было улучшено социальное и материальное положение 4,2 миллиона человек. Потому что огромный социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек. Минимальная заработная плата увеличилась примерно вдвое, а минимальная пенсия – более чем на 70 процентов. В настоящее время Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Некоторые пособия были увеличены на 50 процентов, некоторые – вдвое, повышены стипендии студентов, оказана единовременная материальная помощь семьям шехидов. Кроме того, увеличены ежемесячные пособия для семей шехидов и вынужденных переселенцев. То есть, все это – вопросы, требующие больших средств, и они обходятся в несколько миллиардов манатов. Но мы делаем это. В первую очередь потому, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. А во-вторых, у нас есть возможности для этого. Если бы было желание, но не было возможностей, то как это можно было бы сделать? Мобилизовав свою экономическую силу, мы обеспечили сегодняшнюю реальность, поэтому и можем это делать. Могу сказать, что в ближайшем нашем окружении нет другой такой страны, которая проявила бы такую социальную инициативу. Если есть, пусть мне скажут. Ее нет. Мы делаем это и считаем, что это правильно. Азербайджанский народ с каждым годом должен жить лучше. Наша растущая экономическая мощь должна быть направлена, в первую очередь, на улучшение благосостояния народа, и мы делаем это. Поэтому работа, проделанная в социальной сфере, еще раз отражает нашу политику, демонстрирует нашу силу, эта сфера и дальше постоянно будет находиться в центре внимания.

Одновременно в прошлом году были предприняты важные шаги по созданию социальной инфраструктуры – построены и отремонтированы 84 школы, 60 медицинских учреждений. Этот процесс также идет постоянно. Мы завершили ремонт большей части школ. Но все еще есть школы, находящиеся в аварийном состоянии, и в предстоящие годы будут предприняты конкретные шаги по их ремонту.

Мы серьезно занимались реализацией инфраструктурных проектов, в частности, в области электроэнергии. В этой сфере также достигнут серьезный прогресс. Могу сказать, что в минувшем году нам удалось получить дополнительно 800 мегаватт электроэнергии. Из них 400 мегаватт - за счет новой станции "Шимал 2", 400 мегаватт – в результате восстановления утраченных мощностей. В свое время эти мощности были утрачены из-за неправильной эксплуатации станций. Но в настоящее время эти работы ведутся, и значительная часть мощности в 400 мегаватт была получена за счет ремонтно-восстановительных работ на Мингячевирской теплоэлектростанции. Конечно, были восстановлены утраченные мощности и на других станциях, именно благодаря этому мы получили 400 мегаватт. Этот процесс продолжается. В нынешнем году будут восстановлены генерационные мощности на уровне примерно той же цифры. Сегодня мы стали страной-экспортером электроэнергии.

Продолжался и процесс газификации. Сегодня газификация обеспечена, можно сказать, повсюду в нашей стране. Уровень газификации достиг 96 процентов. Это – один из самых высоких показателей в мировом масштабе. Проложено 1300 километров автомобильных дорог. Была предусмотрена тысяча километров. Однако на основании обращений, поступавших ко мне в течение года во время моих поездок по районам, и адресованных после этого писем граждан мы добились прокладки дополнительно 300 километров. По качеству автомобильных дорог Азербайджан сегодня занимает 27-е место в мире, опережая многие развитые страны. Уверен, что в результате осуществления предстоящей работы мы продвинемся еще дальше.

Важное место среди инфраструктурных проектов занимают и мелиоративные меры. Обеспечена подача воды примерно на 80 тысяч гектаров, пробурено более 300 субартезианских скважин. Этот процесс будет продолжаться и в нынешнем году.

Эти инфраструктурные проекты были реализованы за счет государственной инвестиционной программы. Это еще раз показывает, что создается прекрасная почва для устойчивого развития нашей страны. Вся эта работа, а также проведенные реформы, естественно, придали мощный импульс развитию сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство достигло рекордной отметки в сравнении с последними годами. То есть, темпы роста превысили 7 процентов, в частности, рост в растениеводстве составил более 10 процентов. Растет экспорт нашей сельскохозяйственной продукции. Внутренние потребности обеспечиваются за счет местной продукции, потому что все эти вопросы тесно взаимосвязаны.

В прошлом году также были реализованы крупные проекты в транспортном секторе. Среди них хочу особо отметить прокладку пригородной железнодорожной линии в Баку. Мы на самом современном уровне восстановили железнодорожный транспорт, который в свое время называли "электричкой", завезли поезда, произведенные самой ведущей компанией. В поселках построены железнодорожные станции, и этот процесс будет продолжаться. В нынешнем году уже завершится основной этап прокладки пригородной железной дороги, то есть кольцо сомкнется. Вслед за этим планируется прокладка железной дороги в поселки, где ее пока нет. Одновременно ведутся восстановительные работы на железных дорогах, соединяющих нас с соседями, чтобы повысить скорость. Мы в значительной степени добились этого, в частности, в западном направлении. Идет подготовка к работам, которые будут проведены в северном и южном направлениях, и в этом году данный процесс пойдет еще быстрее.

Конечно, отмечая успехи минувшего года, мы обязательно должны сказать о доведении проекта TANAP до границы с Европой. Это – историческое событие, исторический проект. TANAP, являющийся основной частью Южного газового коридора, можно сказать, полностью сдан в эксплуатацию. На церемонии, состоявшейся на турецко-греческой границе в ноябре прошлого года, мы отметили полную сдачу в эксплуатацию данного проекта. До этого отметили доведение TANAP до Турции. Это – действительно исторический проект. Он обусловливает успешное развитие и завершение уже четвертого сегмента Южного газового коридора – проекта TAP. Уверен, что в нынешнем году этот гигантский инфраструктурный проект – Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров, соединяющий несколько стран, будет полностью сдан в эксплуатацию. Это станет нашей очередной крупной исторической победой.

В прошлом году произошло и много других событий. Отметить их все здесь сейчас невозможно. Считаю, что указанные мною вопросы и приведенные цифры дают достаточно информации о происходящих в нашей стране процессах, и это – наши успехи. Мы должны говорить об этих успехах, пропагандировать их, в то же время нельзя довольствоваться ими. Мы всегда должны наращивать усилия вокруг нерешенных вопросов, и мы делаем это. Поэтому основная цель этой традиционной конференции заключается в том, чтобы подвести итоги проделанной работы и придать импульс делам, которые предстоит выполнить в течение года. С 2004 года мы идем по этому пути. Принятая в 2004 году первая программа стала историческим событием. В то время эта программа была составной частью моей предвыборной программы. Впервые избираясь тогда на пост президента, я сказал гражданам, что если мне будет оказано доверие, я серьезно займусь в том числе и развитием регионов. Потому что я знал, что ситуация в регионах Азербайджана не очень хорошая. Тому, конечно, имелись естественные причины – инфраструктура устарела, можно сказать, вышла из строя, многие предприятия остановили свою деятельность, сельское хозяйство переживало застой. Поэтому я считал, что программа регионального развития станет для нас основной придающей импульс программой. К тому же большая часть населения Азербайджана проживает в регионах, районах, селах. Необходимо было улучшить их жизнь. Поэтому еще раз хочу сказать: принятие данной программы было историческим событием. С того времени по сегодняшний день мы ежегодно обсуждаем исполнение программы. Как я уже сказал, были приняты и реализованы три программы, четвертая программа выполняется сейчас.

Могу сказать, что с 2003 года по настоящее время экономика Азербайджана выросла в целом в 3,4 раза. Это – рекордный показатель в мире. Могут быть изучены все статистические данные, не верю, чтобы были подобные темпы роста. За эти 16 лет промышленное производство выросло в 2,7 раза, сельское хозяйство – в 2 раза, внешнеторговый оборот – в 6,4 раза, экспорт – в 7,6 раза, в том числе ненефтяной экспорт - в 5,2 раза. Наши валютные резервы выросли в 27 раз. В 2003 году валютные резервы составляли 1,8 миллиарда долларов, по итогам прошлого года – 51 миллиард, а сейчас достигли 52 миллиардов долларов. То есть, это сам по себе высокий показатель. Бедность сократилась примерно с 50 до 4,8 процента. Это свидетельствует о том, что доходы от нефти распределялись продуманно и справедливо. Используя эти доходы, мы решили значительную часть основных инфраструктурных проблем нашей страны, одновременно улучшили благосостояние граждан. За последние 16 лет средняя заработная плата выросла в 11 раз, а средняя пенсия – в 8 раз, более 300 тысяч вынужденных переселенцев, 6700 семей шехидов получили дома и квартиры. То есть, эти крупные социальные программы требуют больших средств. Представьте, построены дома, квартиры для 300 тысяч человек. За эти годы мы построили город, равный Сумгайыту или Гяндже. Для этого необходимы были как политическая воля, продуманная политика, так и возможности.

Что касается инфраструктурных проектов, то за эти годы были построены 33 электростанции генерационной мощностью 3 тысячи мегаватт. Если бы эти станции не были построены, то сегодня половина нашей страны погрузилась бы во тьму, мы продолжали бы импортировать электроэнергию, тратя на это большие средства. Однако, построив эти станции, получив 3 тысячи мегаватт генерационных мощностей, мы сегодня экспортируем электроэнергию. В прошлом году от этого экспорта в нашу страну поступило примерно 60-65 миллионов долларов.

В 2003 году уровень газификации в Азербайджане составлял 51 процент, в районах вообще не было газа. В настоящее время эта цифра достигла 96 процентов. Нет ни одного района, где бы не было газа. Нет района, где бы газификация была ниже 70 процентов. В районах она составляет 100, 95 процентов. Построено 16 тысяч 700 километров автомобильных дорог. Со всеми соседними странами нас связывают современные автомагистрали. Благоустроены дороги сотен, а может быть и больше тысячи сел.

Мелиоративные меры. Построены два крупных водохранилища – Тахтакерпю и Шамкирчай. Если бы их не было, то сегодня в находящихся там районах возникла бы нехватка воды. Не будь построено водохранилище Тахтакерпю, в прошлом году вряд ли можно было бы обеспечить город Баку водой, потому что такой засухи, как в прошлом году, возможно, ранее никогда не было. Обеспечив подачу в Джейранбатан воды, собранной именно в Тахтакерпю, мы добились бесперебойного водоснабжения Баку. Никто в Баку и не почувствовал, что была такая сильная засуха.

Мы все это делаем для того, чтобы люди жили лучше. За каждым крупным проектом стоит продуманная политика. Для улучшения обеспечения водой в селах за эти годы было пробурено более 1500 артезианских скважин, и данный процесс продолжается. В сотнях сел сооружены водоочистные установки модульного типа. Поэтому инфраструктурные проекты занимали особое место в реализации нашей программы. Осуществляя данные проекты параллельно с социальными инициативами, мы добились сегодняшних реалий.

За эти годы Азербайджан стал космическим государством. У нас три спутника, 16 лет назад это нам, наверное, не могло и присниться. А сегодня это – реальность. У нас не только три спутника, через два года в Баку состоится ведущее мероприятие мира – Международный конгресс астронавтики. Спустя почти 50 лет, потому что в первый раз единственный в Советском Союзе конгресс был проведен в 1973 году в Баку. Спустя 49 лет это мероприятие вновь пройдет в Баку, но уже в Баку, являющемся столицей независимого Азербайджанского государства.

В транспортном секторе. Построены семь аэропортов, шесть из них – международные. В отчете Давоса Азербайджан занимает 11-е место по авиауслугам. Международный аэропорт Гейдар Алиев известен уже как пятизвездочный. Таких аэропортов в мире - около 10. Один из них – аэропорт Гейдар Алиев.

Построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Это наша историческая победа. Не только потому что, что Армения осталась в вечном тупике. Хотя и это немаловажно. А потому, что сегодня эта дорога приносит большой доход и в то же время расширяет международное сотрудничество. В настоящее время по этой дороге перевозятся грузы из пунктов, которые не были предусмотрены в начале ее строительства. То есть, дорога превратилась в очень важный для международного сотрудничества инфраструктурный проект, и Азербайджан является здесь ведущей страной. Мы сыграли особую роль в создании транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы являемся страной, участвующей в обоих проектах. Алятский международный морской порт – крупнейший на Каспии. Судостроительный завод может производить для нас танкеры, грузовые и любые другие суда. Сегодня наши деньги остаются в Азербайджане, не уходят за рубеж. В настоящее время мы сами производим танкеры, грузовые суда. Я отметил лишь основные моменты работы, проделанной за 16 лет.

В области энергетики, в нефтегазовой отрасли – в 2006 году был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2007 – газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Если бы они не были построены, то кто бы стал вкладывать деньги в нефтяную промышленность Азербайджана, причем в нефть, добываемую в море? Никто. Инвестиции были бы равны нулю. Что бы мы делали? Покупали бы нефть за рубежом. Мы построили эти трубопроводы в сложной геополитической обстановке, с минимумом рисков. Затем была построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Потому что если бы не были проложены те трубопроводы, не был открыт тот коридор, никогда бы не было бы и железнодорожного коридора. Да и денег для строительства этой дороги у нас не было бы. Мы не смогли бы предоставить Грузии кредит на сумму около 800 миллионов долларов. Вслед за этим Южный газовый коридор. Это тоже один из крупнейших инфраструктурных проектов Европы стоимостью около 40 миллиардов долларов. Он соединяет несколько стран, это – гигантский проект протяженностью 3500 километров, состоящий из четырех сегментов. Свою роль здесь сыграли и политическое мастерство, и дипломатические шаги, и наша экономическая мощь, и связи с международными банками, и плодотворное сотрудничество со странами, расположенными вдоль этого пути. Сколько трудностей было в реализации данного проекта. Для того, чтобы говорить об этом, нужно провести отдельное мероприятие. Но мы довели до конца и это. А инициатор – Азербайджан. Вот уже несколько лет в Азербайджане традиционно проводится Консультативный совет Южного газового коридора. Очередное заседание Совета состоится в конце этого месяца.

То есть, все согласны с тем, что ведущей силой, инициатором, организатором данных проектов, страной, взявшей на себя всю основную финансовую нагрузку, являемся мы – Азербайджан, и мы сделали это. Каждый из этих проектов имеет историческое значение. Все эти проекты, проделанная работа в целом являются большой заслугой перед азербайджанским народом. Как я уже сказал в начале выступления, именно наша политика и предпринимаемые шаги обусловливают успешное развитие, стабильность, формируют позитивное настроение в обществе. Мы сделали все, что обещали. Нет ни одного невыполненного обещания. Никто не сможет найти ничего подобного. В 2003 году и в последующие годы я сделал все, что обещал. Поэтому народ с большим доверием относится и к нашим словам, и к нашим делам. Я всегда говорил, что наши слова должны подтверждаться делами, и сегодня это так.

Конечно, говорить о всей работе, проделанной за последние 16 лет, невозможно, да и не нужно. Считаю, что я довел до вас и азербайджанской общественности основные моменты. А теперь перейдем к обсуждениям.

Х Х Х

Министр экономики Микаил ДЖАББАРОВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники конференции.

Благодаря проведенным целенаправленным политическим и структурным реформам в 2019 году в нашей стране была обеспечена макроэкономическая стабильность, ускорены процессы экономического роста, устойчивое развитие экономики вступило в новый этап.

Господин Президент, стратегия, проводимая Вами по дальнейшему ускорению экономического развития за счет диверсификации экономики и реализации потенциала регионов, и принятые Вами государственные программы играют исключительную роль в этом направлении. Грандиозная работа по созданию социальной инфраструктуры, проводимая в последние годы, полностью изменила панораму регионов. В течение этих лет в регионах были протянуты новые газовые линии протяженностью 58 тыс. километров, линии питьевой воды протяженностью 13 тыс. километров для улучшения водоснабжения, установлены до 470 водоочистительных установок модульного типа, 706 тыс. жителей обеспечены питьевой водой. На дорогах протяженностью свыше 16 тысяч километров проведены ремонтно-строительные работы, сданы в эксплуатацию 470 мостов и туннелей.

В рамках государственных программ по социально-экономическому развитию регионов за последние 16 лет были построены и отремонтированы свыше 3300 школ, сотни детских садов и медицинских учреждений. В увеличении в прошлом году ВВП в ненефтяном секторе на 3,5 процента, в ненефтяной сфере на 14,3 процента большую роль сыграли регионы. В 2019 году в рамках четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов были направлены средства в размере 7,2 миллиарда манатов, в то же время, господин Президент, согласно подписанным Вами распоряжениям, дополнительно выделены средства в размере до 1 миллиарда манатов.

Создание промышленных зон в десяти регионах страны придало стимул процессу индустриализации. Вообще, до настоящего времени в промышленных зонах резидентами вложены инвестиции в размере до 6 млрд манатов, открыты свыше 9 тыс. новых рабочих мест. В минувшем году в общем объеме производства в этих зонах зарегистрирован рост в 2,6 раза. Необходимо отметить, что более 80 процентов продукции, производимой в промышленных зонах, приходится на долю Сумгайытского химического промышленного парка. Расширяющий деятельность Балаханский промышленный парк вступил во второй этап. С этой точки зрения важно повышение эффективности деятельности и в других промышленных зонах.

Реализация проектов по документам поощрения инвестиций, выданным до настоящего времени, будет способствовать вложению инвестиций в размере свыше 4 млрд долларов в местное производство, открытию до 28 тыс. новых рабочих мест. 87 процентов этих проектов приходится на долю регионов. Благодаря государственной поддержке развитию предпринимательства Фондом развития предпринимательства продолжается работа по предоставлению льготных кредитов. Должен отметить, что для реализации этого процесса, не создавая дополнительного груза государственному бюджету, кредитование обеспечено за счет возвращенных средств. В 2019 году за счет этого 1573 субъектам предпринимательства предоставлены льготные кредиты в размере 175 миллионов манатов.

Господин Президент, несмотря на эффективность механизма государственной поддержки предпринимательства, государство не должно полностью брать на себя кредитование. Если даже банковский сектор выступит в роли основного источника в этой сфере, его доля в долговременном кредитовании пока на низком уровне. В настоящее время мы обсуждаем с нашими коллегами из Центрального банка шаги, которые будут предприняты для направления банковских кредитов в реальный сектор. Здесь роль банков, находящихся в государственной собственности, может быть еще выше. В то же время, подготавливаются предложения по ускорению развития капитального рынка в стране как нового направления удовлетворения потребностей финансирования бизнеса, в том числе фондового рынка, и созданию инвестиционных фондов.

В рамках механизма возвращения части расходов, понесенных в ходе поощрения экспорта и экспорта ненефтяной продукции, в прошлом году местным экспортерам были возвращены средства в размере 9 миллионов манатов. В настоящее время рассматриваются возможности расширения географии экспорта азербайджанской продукции. Наша главная цель заключается в предоставлении бренда "Made in Azerbaijan", являющегося знаком национального качества, только конкурентоспособной местной продукции, обладающей высокими стандартами качества, и расширении их выхода на внешние рынки. В результате успешного выполнения государственных программ по сравнению с прошлым годом в 2019 году экспорт сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий возрос в целом на 14 процентов. В 2019 году завершилась работа в 16 агропарках и фермерских хозяйствах в рамках плана по созданию в 33 районах, играющих большую роль в развитии аграрного сектора страны, 51 агропарка и местных фермерских хозяйств.

Освобождение сельского хозяйства от субсидий и налогов, предоставление на льготных условиях техники и удобрений, поощрение инвестиций и экспорта, другие механизмы государственной поддержки играют важную роль в ускорении регионального развития. Еще одним показателем этого развития является повышение налоговых поступлений по регионам. В результате системных мер, предпринятых в 2019 году по прозрачности доходов и четкости учета, обеспечено поступление в государственный бюджет средств в размере 817 млн манатов или больше прогноза на 163 млн манатов. Это на 25 процентов больше предусмотренных показателей прогноза.

По сравнению с 2005 годом удельный вес общих налоговых поступлений регионов в ненефтяной сектор увеличился в 2 раза и достиг 15 процентов. За счет легализации трудового рынка и создания новых рабочих мест поступления из регионов по обязательному государственному социальному страхованию в прошлом году увеличились на 28 процентов, в том числе в негосударственном секторе рост составил 50 процентов. Поступления из регионов по страхованию от безработицы увеличились на 39 процентов, в том числе в негосударственном секторе – на 70 процентов. В то же время, в минувшем году в регионах был зарегистрирован рост свыше 12 тыс. в количестве частных предпринимателей.

Господин Президент, передача согласно Вашему Указу в распоряжение исполнительной власти 50 процентов дополнительных средств, поступавших в конце бюджетного года в соответствующих налогах государственного бюджета, создает сильный стимул снижению зависимости регионов от дотаций и улучшению бизнес-климата в регионах. Так, на основании итогов 2019 года, объем таких средств, переданных в распоряжение городов и районов, составил 28 миллионов манатов. Среди городской исполнительной власти, получивших эти средства, на первом месте город Сумгайыт (5,4 миллиона манатов), на втором – город Гянджа (4,1 миллиона манатов). Кроме того, среди исполнительной власти, в распоряжение которых переданы средства в размере свыше 1 миллиона манатов, необходимо отметить города Шеки и Мингячевир, а также Газахский и Губинский районы. Насколько благоприятный климат создается в регионах для предпринимательской деятельности, настолько расширяется база налогообложения, создаются дополнительные финансовые источники для решения социально-экономических вопросов.

И в этом году мы видим продолжение этого процесса. Поступления за январь в ненефтяной сектор увеличились на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Все меры, предпринимаемые в аграрном секторе, считающемся важной сферой развития регионов, многовекторные, и в широком смысле решают важные задачи, поставленные перед нами. Это в основном служит обеспечению компонентов продовольственной безопасности, а также занятости населения. В настоящее время наша страна способна удовлетворить свои внутренние потребности по многим продуктам. В то же время, есть благоприятные возможности для создания производственных участков, заменяющих импорт продукции, зависящей от компонентов импорта. Благодаря повышению эффективности механизма государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса предпринимаются необходимые меры по дальнейшему увеличению доли участия таких субъектов предпринимательства, в частности женщин и молодых предпринимателей, во внутреннем валовом продукте, занятости.

Вместе с Министерством сельского хозяйства и другими соответствующими структурами мы определили основные цели стремительного развития перерабатывающей отрасли, создающей высокую дополнительную стоимость, в 2020 году и последующих годах. С учетом специфики регионов поставлена цель углубления специализации по производству и переработке продукции. Предусмотрено ускорение реконструкции, оздоровления и приватизации производственных предприятий, не работающих или работающих в убыток в регионах. В целом, будут широко использованы механизмы поощрения инвестиций для развития производства продукции и служебных сфер, создающих высокую дополнительную стоимость.

Одним из факторов, создающих возможности для расширения малого бизнеса и занятости, является туризм. Для повышения в значительной степени доходов от туризма и эффективного использования существующего потенциала важное значение имеет создание системы малых отелей, максимальной реализации потенциала экотуризма в регионах, повышение качества услуг и дальнейшее развитие воздушного транспорта.

В среднесрочный период в стране, в частности в регионах, одним из перспективных направлений является ускорение развития горнодобывающей отрасли и формирование новых промышленных кластеров вокруг нее. С этой точки зрения, господин Президент, благодаря Вашей политике в последние годы наша страна добилась больших успехов в сфере добычи и экспорта золота. В этой сфере расширяется деятельность как государственных, так и частных предприятий. Наряду с этим, в регионах высок потенциал в таких сферах горнодобывающей промышленности, как производство руды, свинца, ценных металлов.

Повышение производительности труда во всех сферах экономики означает реализацию нашего потенциала развития. Для достижения этой цели могут быть более активно использованы также возможности наших вузов, действующих в регионах.

Уважаемый господин Президент, поручения, данные Вами на совещании, посвященном итогам 2019 года, а также предусмотренные в Государственной программе, внесут вклад в устойчивое развитие регионов. Сегодня в рамках конференции эти темы будут обсуждены на четырех специализированных панелях. Наша стратегическая цель на предстоящий период заключается в достижении устойчивого и инклюзивного развития страны при обеспечении достойного места национальной экономики в мировой экономике и цепочке глобальных ценностей.

Благодарю за внимание.

X X X

Глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи АБДУЛЛАЕВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Благодаря реализации мер, предусмотренных в государственных программах по социально-экономическому развитию регионов, успешному выполнению поручений, данных Вами во время посещений нашего района, Габала еще более развилась, значительно улучшилось благосостояние наших жителей.

На основе Вашего высказывания "Сегодня мы, наряду с сохранением исторического облика Габалы, даем новое дыхание городу, району" выявлен очень большой туристический потенциал Габалы, имеющей богатую историю и естественные возможности, началось эффективное использование этого потенциала. Благодаря Вашему вниманию и заботе Габала, обновленная с учетом сохранения азербайджанского национального архитектурного стиля, сегодня может сравниться с любым курортным городом мира.

Сегодня в районе действуют 16 отелей и учреждений гостиничного типа примерно на 2500 мест. В прошлом году в этих учреждениях были оказаны услуги свыше 186 тыс. местным и иностранным туристам, примерно такое же число туристов проживали в частных домах. 65 процентов прибывших туристов, то есть 121 тысяча – граждане 45 стран мира.

Сегодня Габала является любимым местом отдыха не только местных и иностранных туристов, но также стала пространством проведения встреч, саммитов, важных спортивных и культурных мероприятий международного значения с участием глав государств. На 10-й конференции министров туризма Организации исламского сотрудничества, проведенной в городе Дакка (Бангладеш), город Габала был избран туристической столицей исламского мира 2020 года. Отрадно, что в этом году запланировано проведение в Габале 11-й конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Хотел бы особо подчеркнуть еще один вопрос. Традиционный Габалинский международный музыкальный фестиваль, ежегодно проводимый по инициативе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, вошел в ряд важных культурных мероприятий мира. В рамках только XI фестиваля, проведенного в прошлом году, выступили известные музыканты, представлявшие более 10 стран мира. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность габалинцев Первому вице-президенту, покровителю нашей национальной музыкальной культуры, глубокоуважаемой Мехрибан ханым Алиевой, приложившей очень большие усилия в организации Габалинского международного музыкального фестиваля.

Уважаемый господин Президент, 43-километровая железнодорожная линия Ляки-Габала, которая по Вашему поручению будет сдана в эксплуатацию в этом году, придаст большой стимул дальнейшему развитию туристического потенциала не только Габалы, но и всего региона. Полное обновление дорожной инфраструктуры в нашем районе согласно Вашим распоряжениям с большим одобрением встречается населением. Только в прошлом году были построены и сданы в эксплуатацию две автомобильные дороги местного значения, началось строительство нового моста через реку Бум, который на 25 километров сократит расстояние между 10 населенными пунктами с населением 20 тыс. человек и райцентром. Проводится подготовительная работа для строительства 25-километровой автомобильной дороги Амирван-Сеидгышлаг-Вандам.

В прошлом году с Вашего благословения была сдана в пользование водно-канализационная система Габалы с населением 14 тыс. человек. Уровень газификации в районе достиг 86 процентов. В будущем году планируется газификация еще трех сел и одного жилого массива. Продолжается работа по реконструкции электрохозяйства населенных пунктов.

Уважаемый господин Президент, мы успешно решаем также задачи, поставленные в сфере развития сельского хозяйства, составляющего основу экономики района. В результате государственной поддержки развития шелководства, являющегося одной из традиционных сфер сельского хозяйства, эта сфера возрождается, произведено 15,5 тонны кокона, проведена важная работа по улучшению кормовой базы шелкопряда, посажены 10 тыс. новых саженцев, их общее количество достигло 197 тыс.

В прошлом году в сфере зерноводства проделана большая работа, по району произведено 65 тыс. 442 тонны зерна, общая урожайность составила 32,4 центнера. В центре внимания сохраняется также развитие виноградарства и садоводства. Площадь виноградных садов доведена до 421 гектара.

В последние годы заложено более 2000 гектаров новых фундуковых садов, площадь существующих достигла 7069 гектаров. В 2019 году в районе было заготовлено 8,7 тыс. тонн фундука, от продажи продукции получен доход свыше 26 млн манатов, к сбору фундука привлечены свыше 20 тыс. работников. Собранный фундук, переработанный на Габалинском фундуковом заводе, экспортирован в Италию, Германию и Россию.

Продукция, производимая сегодня на других промышленных предприятиях, действующих в Габале, экспортируется в 27 стран мира.

В теплице роз ООО "АзРоза", открывшемся при Вашем участии в прошлом году и оснащенном самым высоким технологическим оборудованием, выращено и доставлено на местные рынки примерно 5 миллионов роз стоимостью 2 миллиона манатов.

Сдано в пользование и предприятие ковроделия ОАО "Азерхалча". В 2019 году в районе начали действовать в целом 1714 субъектов предпринимательства, открыты 3206 новых рабочих мест. Хотел бы, кстати, отметить, что с 2003 года по сегодняшний день в целом созданы 12005 субъектов предпринимательства, открыты 23072 новых рабочих места. Все это наглядно свидетельствует о том, что благодаря Вам население регионов обеспечено новыми рабочими местами, высокими доходами, благополучной жизнью, а также верой в завтрашний день Азербайджана и своих детей.

Уважаемый господин Президент, хочу заверить Вас в том, что мы, габалинцы, и впредь будем прилагать все усилия и умения для достойного выполнения задач, поставленных Вами во имя прогресса нашего Азербайджана, практической работой оправдаем оказанное нам большое внимание и заботу.

Благодарю за внимание.

X X X

Директор ООО "Мингячевир Текстиль" в Мингячевирском промышленном парке Мехман ГУСЕЙНОВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники конференции.

В последние годы под Вашим руководством развиваются все сферы нашей экономики, в том числе промышленность. Формирование промышленных зон с целью создания новых промышленных сфер с использованием местных ресурсов, а также снижения инфраструктурных расходов в организации производственного процесса имеет важное значение. Это – наглядное свидетельство Вашей успешной политики, направленной на обеспечение населения работой, улучшение социального благосостояния людей и диверсификацию экономики.

По Вашему поручению в последние годы предприняты важные шаги и по развитию хлопководства. Утверждение Государственной программы по развитию хлопководства в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы послужило импульсом для развития этой сферы.

Как результат проделанной работы, в 2017 году было собрано свыше 200 тыс. тонн урожая, в 2018 году – свыше 230 тыс. тонн, а в 2019 году, несмотря на сокращение посевного участка, за счет повышения урожайности был собран свыше 290 тыс. тонн урожая. Развитие стремительными темпами этой сферы создало особую потребность в создании новых производственных и перерабатываемых предприятий. Именно исходя из этих потребностей в городе Мингячевир, обладающем традициями текстильной промышленности, был создан Промышленный парк, а на участке площадью 14 гектаров началось строительство двух фабрик по производству пряжи Общества с ограниченной ответственностью "Мингячевир текстиль". Могу сказать, что с первых дней строительства фабрик мы постоянно ощущали поддержку и заботу государства.

Господин Президент, 21 сентября 2016 года с Вашим участием был заложен фундамент Мингячевирского промышленного парка. Кроме того, на создание фабрик со стороны государства были выделены 10 млн манатов льготных кредитов, обеспечена необходимая инфраструктура и проект, как резидент промышленного парка, получил возможность освобождения от налогов на прибыль, землю и имущество, а также НДС в импорте сроком на 10 лет. Следует отметить, что только за оборудование, импортируемое в связи с созданием фабрик, наша компания сэкономила свыше 12 млн манатов НДС и таможенных пошлин, что является наглядным свидетельством государственной заботы.

Фабрики, построенные и сданные в эксплуатацию примерно два года назад, на основе самых современных технологий были оснащены оборудованием ведущих компаний Германии, Швейцарии, Испании, Японии, а другим знаменательным событием для нас стало открытие этих фабрик с Вашим участием.

Уважаемый господин Президент, cегодня с чувством гордости хочу сказать, что "Мингячевир текстиль" уже превратился в бренд. В мире имеется большая потребность в производимых в наших фабриках пряжах сортов Open End и Ring. За короткое время мы приступили к экспорту производимой нами высококачественной хлопковой пряжи на зарубежные рынки. Наше предприятие, начавшее функционировать в 2018 году, в том же году добилось производства около 4 тыс. тонн качественной продукции, стоимостью примерно 16 млн манатов, 3 тыс. тонн (стоимость 13 млн манатов) из которых, то есть, более 80 процентов было экспортировано. За 2019 год общая продажа составила 12 тыс. тонн, 6 тыс. тонн из которых относятся к сорту Open End, и 6 тыс. тонн – к сорту Ring. Из них 2 тыс. тонн были реализованы на местном, а 10 тыс. тонн (примерно 83 процентов) – на зарубежном рынке. Так, продажа на внутреннем рынке составила 7 млн манатов, а экспорт – 39 млн манатов, в целом, в 2019 году продажа составила 46 млн манатов. Наша продукция была экспортирована в Россию, Турцию, Португалию, Бельгию, Украину, Польшу и Пакистан.

Сдача в эксплуатацию этих фабрик создала условия для развития в стране легкой промышленности, в частности, текстильной промышленности, а также для обеспечения местных производственных предприятий прочным, качественным и дешевым сырьем, превращения производимого хлопка в готовую продукцию и ее экспорта. А это означает поступление в страну дополнительной иностранной валюты. Кроме того, наши фабрики имеют особое значение с точки зрения сокращения зависимости от импорта в промышленной сфере, повышения экспортного потенциала, создания национальных текстильных брендов, подготовки специализированных кадров и открытия новых рабочих мест. В настоящее время в наших фабриках в трехсменном рабочем режиме работают более 700 человек.

В 2020 году мы планируем производить пряжи акрил, вискон, хлопок-акрил, вискозу и тенсель. Нашей главной целью является диверсификация продукции и расширение зарубежных рынков, а также внесение вклада в развитие ненефтяного сектора.

Уважаемый господин Президент, в заключение выражаем Вам благодарность за внимание и заботу о развитии сферы легкой промышленности в нашей республике и заверяем Вас, что не пожалеем сил в этом направлении во имя будущего нашего народа и государства.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи БАЙРАМОВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Успешная реализация мер, предусмотренных в принятой по Вашей инициативе Государственной программе по социально-экономическому развитию регионов, подписанные Вами распоряжения, связанные с нашим городом, обеспечивают устойчивое развитие Гянджи по всем сферам.

В городе стремительно развивается экономика, открываются новые рабочие места, в 2019 году общий выпуск продукции вырос в 4,4 раза, промышленность – 2,7 раза, средства, направленные в основной капитал – 59,7 раза, строительно-монтажные работы – в 132,8 раза. В 2019 году в городе были открыты 5286 новых рабочих мест, 3700 из которых постоянные. В целом, с 2003 года создано 63 тыс. 373 новых рабочих мест, 53 тыс. 586 из которых являются постоянными.

Благодаря Вашему вниманию и заботе с целью полного удовлетворения потребностей населения города в питьевой воде и обеспечения качественного водоснабжения продолжаются работы по реконструкции системы водоснабжения и канализации Гянджи. К началу текущего года по проекту были выполнены 48 процентов сети питьевой воды и 29 процентов канализационной сети. Осуществлены важные меры по улучшению обеспечения населения газом и электроэнергией, город газифицирован полностью, а поселки – на 99 процентов.

Согласно поручениям Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой во время ее поездки в Гянджу в 2019 году была капитально отремонтирована общеобразовательная школа на 980 мест, капитально отремонтирован и сдан в эксплуатацию находящийся в аварийном состоянии ясли-детский сад на 280 мест. Разрешите от имени всех гянджинцев передать уважаемой Мехрибан ханым благодарность за внимание и заботу, оказанные нам. В целом, в минувшем году были капитально отремонтированы два здания школ на 1476 мест, для одной школы был построен новый корпус на дополнительно 280 ученических мест, число новопостроенных и капитально отремонтированных школ достигло 34.

Продолжается работа по строительству трехэтажного Профессионального образовательного центра аграрного уклона при Азербайджанском государственном аграрном университете, а также четырехэтажного нового учебного корпуса, кроме того, капитально ремонтируется общежитие Гянджинского государственного университета, состоящее из трех корпусов.

Наряду с этим, завершились строительство Гянджинской городской психиатрической больницы на 200 коек, а также капитальные ремонтно-реставрационные работы в историко-архитектурных памятниках – каравансараях Шаха Аббаса и Угурлу Хана. Стремительно продолжаются работы по ремонту Детской музыкальной школы номер 1, Гянджинской городской детской художественной школы, капитальному ремонту-реставрации здания Гянджинского государственного историко-краеведческого музея имени Низами Гянджеви, а также строительство нового здания Гянджинского государственного драматического театра и Дворца спорта.

За счет средств, выделенных по Вашим многочисленным распоряжениям, в городе заменены кровли 198 многоквартирных зданий, капитально отремонтированы фасады 36 многоквартирных зданий, обновлены 93 лифта в 46 многоквартирных жилых зданиях, проложено новое асфальтовое покрытие по 119 улицам и проспектам, общей протяженностью 80 километров и площадью 1 млн 232 тыс. квадратных метров. На 71 улице и проспекте установлены новые современные системы освещения, завершились ремонтно-восстановительные работы на находящихся в аварийном состоянии 5 переходах-мостах, расположенных над рекой Гянджачай в городе Гянджа.

В соответствии с программой частично обновлен парк машин и механизмов, используемый в сфере оказания населению коммунальных услуг, в настоящее время работа в этом направлении продолжается.

В рамках исполнения Государственной программы успешно продолжается работа по строительству 249-квартирного жилого здания, где будут размещены жители, живущие в общежитиях города Гянджи, находящихся в аварийном состоянии, а также нового многоквартирного жилого здания, которое строится с целью улучшения квартирно-бытовых условий жителей, пострадавших в результате взрыва, произошедшего в четырехэтажном жилом здании.

Подписанные Вами указы и распоряжения о предпринимательской деятельности создают широкие возможности для развития этой сферы в Гяндже. Только в 2019 году в Гянджу были привлечены инвестиции в размере около 266 млн манатов. Для создания и реконструкции бизнесменами новых производственных предприятий, в том числе непроизводственных сфер было вложено около 92 млн манатов инвестиций. Сегодня в нашем городе в заводах по производству штукатурных и строительных материалов началось производство первичной продукции, в том числе, ускорены строительные работы на заводе с годовой производительной мощностью 30 млн единиц различного размера кирпича. Со сдачей в эксплуатацию этих промышленных предприятий около 1000 горожан будут обеспечены работой.

В результате социально-экономического развития города и ускорения экономического роста, а также устойчивого повышения инвестиций и деловой активности прогнозы налоговых поступлений перевыполнены.

Господин Президент, передача по Вашей инициативе 50 процентов поступлений сверх прогноза в регионах в распоряжение местных исполнительных властей стала большим новшеством в приобретении дополнительных финансовых источников в решении социально-экономических приоритетов развития на местах. По итогам минувшего года, 4 млн 89 тыс. манатов средств были переданы в распоряжение Исполнительной власти Гянджи. А это, в свою очередь, наряду с тем, что вносит вклад в социально-экономическое развитие нашего города, также создает важный стимул для привлечения инвестиций, а также обеспечение более стремительного развития предпринимательства.

Уважаемый господин Президент, от имени всех гянджинцев еще раз выражаем Вам глубокую благодарность за всесторонние внимание и заботу о нашем городе, заверяем Вас, что и впредь будем успешно выполнять поставленные Вами задачи, рекомендации и поручения.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Директор Общества с ограниченной ответственностью "Нахчыван дуз истехсалы" Анар АСАДУЛЛАЕВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Сегодня под Вашим руководством Азербайджан занимает достойное место среди развитых стран мира. Исполнение принятых государственных программ, осуществление комплексных реформ обеспечивают стабильность и устойчивое развитие в нашей стране. Уровень жизни населения повышается, сохраняется макроэкономическая стабильность, достигнуто сбалансированное развитие регионов, созданы широкие возможности для предпринимательской деятельности.

Несмотря на блокадные условия, благодаря Вашей заботе Нахчыванская Автономная Республика также достигла развития. Сегодня в автономной республике полностью обеспечены энергетическая и продовольственная безопасность, являющиеся главными показателями развития. В то же время, создание благоприятных условий для развития предпринимательства послужило импульсом для многостороннего роста экономики. Промышленность, стремительно развиваясь, занимает первое место в производстве валового внутреннего продукта, применяемые в аграрном секторе льготы стимулируют развитие этой сферы.

Расширение малого и среднего предпринимательства в автономной республике превратилось в приоритетное направление экономической политики, доля частного сектора в валовом внутреннем продукте увеличилась и превышает 88 процентов. В настоящее время в автономной республике 84 процента трудоспособного населения работают в частном секторе. 95 процентов промышленной продукции, 85 процентов строительных работ, 98 процентов сельского хозяйства, 100 процентов торговли и услуг общественного питания приходятся на долю частного сектора. В настоящее время в автономной республике производится продукция 380 видов, потребности в продукции 350 видов полностью удовлетворяется за счет местного производства.

Эти успехи стали возможны за счет созданной благоприятной бизнес-среды, а также внимания и заботы государства о предпринимательстве. Одним из предприятий, производящих высококачественную продукцию в автономной республике, является Общество с ограниченной ответственностью "Нахчыван дуз истехсалы".

Производство соли является одной из исторических сфер занятости, присущих Нахчывану. В нахчыванской соли всегда была большая потребность, наша соль вывозилась в различные страны мира. Если раньше соль добывалась в Дуздаге открытым способом, то с начала ХХ века началась добыча соли промышленным путем. Срок одной из шахт, эксплуатируемых долгое время в прошлом столетии, истек, а в другой создан Физиотерапевтический центр Дуздаг. Рост потребности создает необходимость в открытии новой соляной шахты. В данном направлении предприняты меры, в конце 2019 года началось строительство новой шахты. Наше государство оказывает большую поддержку строительству шахты. Открытие новой соляной шахты с запасами на 15 млн тонн и формирование современной производственной сферы создают возможность для расширения деятельности нашего предприятия, открытия новых рабочих мест, а также для более качественного производства нахчыванской соли и повышения экспортного потенциала нашей продукции.

Сегодня продукция нашего предприятия, наряду с тем, что удовлетворяет местные потребности, также отправляется в другие регионы страны. В городе Баку и других регионах республики с каждым днем растет потребность в нахчыванской соли. В городе Барда уже создана база предприятия.

Также следует отметить, что продолжается работа по популяризации нахчыванской соли, богатой важными элементами для человеческого здоровья, и выходу в зарубежные рынки. Мы принимаем непосредственное участие в проходящих в различных странах бизнес-форумах, выставках. Это создает благоприятные условия для расширения наших связей и экспортных возможностей.

В нашем предприятии серьезно соблюдаются весь технологический процесс от добычи сырья до ее отправки на продажу, контроль за качеством производимой соли, а также санитарно-гигиенические правила. Если раньше мы производили продукцию в 8 ассортиментах, то, в результате осуществляемых мер, число ассортиментов продукции достигло 18, кроме того 60 человек обеспечены работой.

Господин Президент, в одном из Ваших выступлений Вы отметили, что "Успешная работа предпринимателей – наш общий успех. Развитие Азербайджана идет в этом направлении, по этому пути". Сегодня мы с гордостью говорим, что успехи в развитии предпринимательства в Азербайджане достигнуты в результате Вашего большого внимания и заботы. От имени предпринимателей автономной республики мы выражаем Вам глубокую благодарность за все это, желаем успехов в Вашей неустанной деятельности во имя процветания Азербайджана, счастливого и благополучного будущего нашего народа.

Спасибо.

Х Х Х

Глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин АЛИЕВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники конференции.

Исполнение государственных программ социально-экономического развития регионов придало импульс устойчивому развитию нашего района, создало условия для более эффективного использования аграрного и туристического потенциала.

В соответствии с Вашим поручением об обеспечении развития с учетом специфических особенностей каждого района, в последние годы Губинский район повысил специализацию в области садоводства, животноводства и туризма.

Ваше внимание и забота об аграрном секторе вернули наших жителей к традиционной занятости. Государственная поддержка развитию садоводства вызвала у них интерес к закладке новых, современных фруктовых садов. Для информации хочу сообщить, что в целом в Губе имеется садовый участок в площадью 18,2 гектара, 13,5 из них составляют яблоневые сады. В прошлом году в нашем районе на площади 1340 гектаров были заложены фруктовые сады интенсивного типа. На научно-опытной базе в поселке Зардаби Научного исследовательского института фруктоводства и чаеводства на территории 15 гектаров был реализован дистанционно управляемый проект "Умные сады". Сданная в эксплуатацию с Вашего благословения эта научно-опытная база создала условие для закладки фруктовых садов нового вида не только в нашем районе, но в регионе.

Развитие сфер садоводства и животноводства привело к открытию в районе таких перерабатывающих предприятий, как ABAD Factory, "Губаэкоаграр", Ekodray. В настоящее время в районе при поддержке публичного юридического лица ABAD продолжается строительство предприятия по производству упаковочной продукции и молокоперерабатывающего завода с суточной производительностью 12 тонн.

Несмотря на возможности природно-климатических условий нашего района, такая прибыльная отрасль, как фундуководство, долгое время оставалась без внимания. Как результат Вашей поддержки развитию фундуководства, в последние годы в районе были разбиты новые фундуковые сады в целом на площади 2060 гектаров, а это означает занятость около 1500 человек.

В 2019 году в районе были открыты 4964 новых рабочих мест, 3735 из них – постоянные.

В районе в области развития предпринимательства реализованы важные меры. Именно в результате этого в 2019 году в район были вложены частные инвестиции в размере 44,8 млн манатов.

Губа один из районов Азербайджана с весьма богатым туристическим потенциалом. В настоящее время в районе функционирует 51 гостиница, продолжается строительство около 10-и туристических объектов. Начало деятельности в прошлом году Организации дестинационного менеджмента Губы, проведенные традиционные фестивали еще более повысили интерес местных и иностранных туристов к району. Для сравнения отмечу, что, если в 2015 году Губу посетил в целом 23 тыс. 761 турист, включая 942 иностранных, в 2019 году число зарубежных туристов возросло в 36,4 раза и достигло 34 тыс. 328 человек. В целом число туристов увеличилось в 2,8 раза и достигло 66 тыс. 870 человек. После завершения дорожной инфраструктуры, реализуемой в соответствии с Вашими распоряжениями, число приезжающих в район туристов еще больше возрастет. Сейчас в таких отдаленных селах района, как Хыналыг, Гонагкенд, Будуг, Гырыз и Йерфи, можно встретить туристов со всего мира. Все это стало возможно благодаря Вашему вниманию и заботе о нашем районе. Предоставление по Вашей инициативе 50 процентов от сверх прогнозируемых налоговых поступлений в распоряжение районных и городских органов исполнительной власти является большим новшеством в решении на местах приоритетов социально-экономического развития, приобретения дополнительных финансовых источников. В этой связи по итогам прошлого года 1,04 маната, поступивших в районе дополнительных налогов, были возвращены местной исполнительной власти.

За последние два года в 19 населенных пунктах района была обеспечена подача природного газа, тем самым уровень газификации достиг 75,3 процента. Сдача в эксплуатацию Губинской подстанции мощностью 110 киловатт позволила обеспечить район бесперебойной и устойчивой энергией.

В 2019 году были продолжены работы по капитальной реконструкции автомобильных дорог района. После сдачи в эксплуатацию автомобильных дорог Губа-Гонагкенд и Сусай-Хыналыг, строительство которых в настоящее время ведется, 75,2 процента населенных пунктов района будут охвачены новыми дорогами.

В соответствии с Вашим Распоряжением в 2019 году была сдана в эксплуатацию Алексеевская сельская полная средняя школа на 960 ученических мест, в 5 селах были смонтированы школы модульного типа. Продолжаются строительные работы в возводимых при поддержке Фонда Гейдара Алиева Зардабинской поселковой и Первой Нюгединской сельской полных средних школах общей вместимостью 1642 ученических места.

Завершается также строительство 48-квартирных жилых домов для жителей многоквартирных зданий в городе Губа, срок эксплуатации которых истек.

Губинцы также пользуются осуществляемым по Вашим распоряжениям серьезным пакетом социальных реформ, охватывающим свыше 4,2 млн граждан страны. Они расценивают это как революционный шаг, предпринимаемый Вами во имя благосостояния граждан.

Уважаемый господин Президент, в заключение выступления хочу еще раз заверить Вас в том, что мы, губинцы, ответим на Ваше и Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой внимание и заботу своей практической работой, достойно выполним все задачи, поставленные перед нами во имя развития независимого Азербайджана.

Большое спасибо за внимание.

Х Х Х

Директор предприятия по производству фруктовых и овощных консервов "Brightman Business Managment Consultans" Афет АХМЕДОВА в своем выступлении сказала:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники мероприятия.

Господин Президент, широкомасштабные социально-экономические реформы, осуществляемые в последние годы в Азербайджане под Вашим руководством, создают условия для развития экономики страны более высокими темпами. Работа, осуществляемая с целью развития частного сектора, являющегося основной ведущей силой экономики, принятые Вами постановления служат важным импульсом для развития предпринимательства в нашей стране.

Прекрасным тому примером является создание для меня, как малого предпринимателя в области производства продовольственной продукции, условий выступить с докладом перед руководителем страны о своей деятельности.

Азербайджан, наряду с тем, что является нефтегазовой страной, также является успешной сельскохозяйственной страной, обладающей очень большими аграрными ресурсами и потенциалом. Предоставляемые благоприятные возможности создают условия для производства местной продукции в большом ассортименте, в результате чего обеспечиваются местные потребители, а также создаются возможности для импорта. Наше государство в качестве материальных и технических средств вложило крупные инвестиции для развития малого и среднего предпринимательства, созданы все возможности для использования многосторонних механизмов поддержки.

Уважаемый господин Президент, сегодня, используя государственную поддержку, мы получили возможность демонстрировать свою продукцию на выставках мирового масштаба. Выносить нашу продукцию на мировые рынки, участвуя в подобных престижных мероприятиях, стало возможным благодаря Вашей поддержке.

Наша компания занята производством фруктовой и овощной консервной продукции, относящейся к премиум-сегменту. Наша абсолютно натуральная продукция, не имеющая в составе никаких химических добавок, из-за таких свойств с одобрением воспринимается потребителями передовых мировых стран. Мы гордимся нашей продукцией, производимой под брендом "ZIRA natural and gourmet". В составе многих наших продукций нет сахара, они предназначены для здорового питания. На фоне идущей в мире тотальной индустриализации подобная продукция вызывает большой интерес на мировых рынках.

Другая наша особенность заключается в использовании только местного сезонного сырья и заготовка этого сырья у местных фермеров по всей стране. Это позволяет получать высококачественное сырье без пестицидов, а также создает возможность для малых фермеров продавать свою продукцию непосредственно компаниям-покупателям за более высокую цену по сравнению с рыночной.

Наше предприятие функционирует пять лет и за это время, как результат поддержки нашим государством малого и среднего бизнеса, мы добились многих успехов. Наша деятельность в основном экспортной направленности. В настоящее время наша продукция экспортируется в такие страны, как Российская Федерация, США, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Польша. Уникальность нашего продуктового портфеля заключается в исследовании и выявлении древних азербайджанских рецептов, а также его формировании на основе концепции доведения до мира образцов питания, передаваемых из поколения в поколение. Наша продукция на высоком уровне представляет нашу страну на организуемых в ряде странах сельскохозяйственных и продовольственных выставках и вызывает большой интерес участников. Наша цель заключается в поиске новых экспортных рынков, помимо традиционных, в соответствии с поставленными Вами перед нашей экономикой новыми целями, а также в диверсификации географии экспорта.

Господин Президент, в соответствии с Вашими поручениями благодаря государственной поддержке в области расширения экспорта ненефтяной продукции, а также популяризации в мире бренда Made in Azerbaijan регулярно организуются экспортные миссии в зарубежные страны, наша страна принимает участие с единым стендом в международных выставках. Мероприятия по поддержке, осуществляемые за счет государственных средств, играют роль платформы для нас – предпринимателей в поиске зарубежных партнеров и повышении объема экспорта. Используя созданные для нас условия, мы заключили ряд договоров по выходу производимой нами продукции на зарубежные рынки, достигнуты положительные результаты.

Господин Президент, руководствуясь Вашими рекомендациями и поручениями, направленными на развитие реального сектора экономики, мы придаем особую значимость производству готовой продукции, создающей из сырья дополнительную стоимость. Цель нашей компании заключается не только в экспорте продукции и обеспечении притока валюты в страну. Наша главная цель – популяризировать среди народов мира древнюю азербайджанскую кухню, традиции, историю и потенциал, в целом, пропагандировать в мире идею качественной азербайджанской продукции. С этой целью наша компания организует в различных странах акции по дегустации и пропаганде нашей продукции.

Уважаемый господин Президент, как говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев, каждый предприниматель должен считать себя частью экономики республики и прилагать усилия для экономического прогресса страны.

Конечно, самой важной задачей и долгом каждого гражданина является достойное и добросовестное служение своей родине. Кто в образовании, кто в медицине, а кто-то в армии должен вносить вклад во благо Родины и считать это для себя большой гордостью и честью. А целью и идеей нашей жизни является служение экономике страны, вносить вклад в развитие нашей экономики путем производства качественной продукции.

В заключение, как малый предприниматель, хочу выразить Вам глубокую благодарность за прекрасные условия, созданные для бизнесменов в нашей стране, а также за заботу о нас.

Большое спасибо.

Х Х Х

Глава Исполнительной власти Астаринского района Газанфар АГАЕВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники совещания.

В Астаринском районе, как и по всей стране, успешно продолжились работы по исполнению мер, предусмотренных в Государственной программе по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики.

Благодаря Вашей поддержке, за счет данных в ходе Ваших поездок в наш район поручений и рекомендаций, а также средств, выделенных Вашими Распоряжениями, в районе была проведена широкая работа по благоустройству и созиданию. В 2019 году были предприняты важные шаги по улучшению социальной инфраструктуры, в 7 селах построены школы модульного типа. С целью удовлетворения потребности города Астара в питьевой воде в целом 4100 абоненту была проведена линия воды, в настоящее время эта работа продолжается еще в 2 селах. В реках Астарачай и Пенсер вдоль берега проведены меры безопасности, в целом возведено 910 погонометров защитных стен.

В прошлом году в городе Астаре для жителей домов, срок эксплуатации которых истек, было построено 48-квартирное жилое здание, за счет средств, выделенных Вашим Распоряжением от 2019 года, началось возведение 36-квартирных жилых зданий для семей, дома которых пришли в аварийное состояние в результате оползня. За последние годы были проведены крупномасштабные работы по улучшению дорожной инфраструктуры, проложены автомобильные дороги общей протяженностью 150 км. В 2019 году была сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Эрчиван-Зюнгюлаш, в настоящее время 72 процента жителей населенных пунктов пользуются новыми асфальтированными дорогами. Газифицированы 84 процента домашних хозяйств, в этом году еще в 4 селах будет обеспечена подача природного газа.

Все это было реализовано благодаря Вашей крупной социально-ориентированной работе для комфортного проживания жителей. Астаринцы, приверженные идеям великого лидера Гейдара Алиева, выражают Вам бесконечную признательность за созданные для них условия, высокое внимание и заботу о них.

Условия, созданные Вами для развития аграрного сектора, проводимый с большой дальновидностью экономический курс дают положительный результат и в нашем районе. Ваши поручения, данные на проведенном в Лянкяране в 2017 году республиканском совещании по вопросам развития чаеводства, цитрусоводства и рисоводства, и принятые затем важные государственные программы дали большой толчок развитию этой сферы. Чаеводство одно из традиционных сельскохозяйственных отраслей в Астаре. Производимый на фабрике "Астарачай" экологически чистый астаринский чай удостоен наград на международных выставках, проведенных в Москве, Дубае. В 2019 году на площади 273 гектара было собрано и передано на фабрики 583 тонны листьев зеленого чая, а это по сравнению с 2017 годом больше на 106 тонн или на 22 процента. Доведение чайных плантаций до 500 гектаров одна из главных задач, стоящих сегодня перед нами. Важно то, что в результате этого будет возможно обеспечить работой сотни человек.

Одной из основных традиционных производственных отраслей в нашем районе является цитрусоведение. Благодаря обмену опытом с турецкими специалистами с целью повышения эффективности в этой сфере, в район были доставлены морозостойкие цитрусовые саженцы японского сорта, инновативными методами созданы новые цитрусовые сады на участке 1700 гектаров, их общая площадь была доведена до 4035 гектаров, что вдвое больше по сравнению с предыдущими годами. В прошлом году было произведено 43 тыс. тонн продукции общей стоимостью 30 млн манатов, в результате значительно возрос семейный бюджет около 10 тыс. фермеров-цитрусоводов, индивидуальных хозяйственников, их общий доход превысил 11,8 млн манатов. Цитрусоводы в настоящее время проводят работу по расширению садовых участков.

Для развития рисоводства в районе был проведен ряд мероприятий, сдан в эксплуатацию современный завод по переработке риса с производительностью 40 тонн в сутки. Астаринский рис стал уже брендом, занял свое место на рынке страны.

Одним из направлений, характеризующих экономическое развитие Астары, является туризм. Наличие в нашем районе, имеющим большой туристический потенциал, термальных вод, уникального природного ландшафта и исторических памятников, прокладка даже в отдаленных горных селах асфальтовых дорог, сдача в эксплуатацию магистральной дороги Алят-Астара, которая принесла новую жизнь южному региону, создают благоприятные условия для развития туризма в районе. Как результат этого, постепенно растет интерес иностранных инвесторов к нашему району, как туристическому региону.

Уважаемый господин Президент, хотел бы особо отметить еще один вопрос. Когда Вы узнали, что в расположенных в самых отдаленных горных территориях пяти селах с небольшим населением еще с советских времен нет электролинии и автомобильных дорог, Вы в прошлом году, несмотря на высокие расходы, немедленно дали поручение о прокладке в эти села электролиний и дорог. Сегодня в этих селах есть и дорога, и свет.

В заключение разрешите еще раз передать Вам глубокую признательность каждого жителя района за высокое внимание и заботу о них. Заверяю Вас в том, что мы и впредь будем прилагать все усилия для выполнения задач, которые Вы поставили перед нами.

Большое спасибо за внимание.

Х Х Х

Исполнительный директор предприятия "Агстафинский аграрно-промышленный комплекс" Анар ОРУДЖЕВ в своем выступлении сказал:

- Уважаемый господин Президент.

В результате широкомасштабной работы, проводимой под Вашим руководством по развитию ненефтяного сектора в нашей стране, обеспечено развитие не только столицы Баку, но и наших регионов, в частности созданы инфраструктурные сети широкого назначения в сфере сельского хозяйства, в целом в наших регионах повысился интерес к предпринимательской деятельности. В результате созданы предприятия, производящие конкурентоспособную, экспортнонаправленную, импортозаменяющую продукцию, основанную на самых современных технологиях, повысился уровень жизни и занятости населения.

Господин Президент, в связи с исполнением рекомендаций, данных Вами в рамках обеспечения продовольственной безопасности по развитию зерноводства, считающегося одной из традиционных сельскохозяйственных отраслей в нашей стране, наше предприятие осуществило ряд работ. Так, 12 апреля 2012 года с Вашим участием состоялось открытие частного предприятия "Агстафа Агросервис", оснащенного современным оборудованием и более 80 единиц сельскохозяйственной техники. На основании плана развития предприятия в 2012-2019 годах на земельном участке площадью 2748 гектаров, переданном в наше пользование на территории Джейранчель Агстафинского района, была применена поочередная посевная система, произведены продовольственная пшеница, овес, ячмень и другие культуры. Только в 2018/2019 посевном году на используемом нами земельном участке было произведено 8200 тонн высокобелкового продовольственного зерна, 1200 тонн семян подсолнечника. В настоящее время с включением в посевной оборот дополнительного земельного участка площадью 3800 гектаров наше предприятие проводит соответствующую работу в целях повышения производственной мощности.

Уважаемый господин Президент, с учетом Ваших рекомендаций в связи с важностью создания крупных частных зерноводческих предприятий и предприятий промышленного производства, совместно с зарубежными специалистами был спроектирован Агстафинский Агропарк, состоящий из 5 заводов, фундамент которого был заложен с Вашим участием 19 октября 2016 года, проводятся строительно-монтажные работы.

Господин Президент, позвольте кратко проинформировать о работе, проделанной за период, минувший после закладки фундамента. По проекту построены резервуар общей вместимостью 36 тысяч тонн и обладающий мощностью 50 тонн засушки в час, 200 тонн переработки в час, оборудованием первоначальной очистки, завод по производству семян зерновых культур мощностью переработки 5 тонн в час, завод по производству семян бобовых культур мощностью переработки 5 тонн в час, мельничный комплекс мощностью переработки 5 тонн в час, завод по производству хлеба и полуфабрикатов производственной мощностью 36 тонн в сутки в основном производства известных компаний Германии и Швейцарии, установлено оборудование.

Вся работа, предусмотренная по проекту, завершена, процесс установки технологического оборудования близок к завершению. В результате проделанной работы мы достигли цепочки всего производственного процесса, руководствуясь принципом "С поля на стол". В настоящее время на нашем предприятии и созданных нами предприятиях работой обеспечены 360 человек.

Господин Президент, общая стоимость проекта составляет 86 миллионов манатов, часть из которых – кредит, полученный из банка Германии при поддержке экспортного страхования Euler Hermes Германии, а также 5 миллионов манатов – льготный кредит, выделенный нашим государством в целях развития предпринимательства, выполнен за счет внутренних возможностей предприятия. Хотел бы сообщить, что на основании документа поощрения инвестиций, предоставленного нашему предприятию, технологические линии, импортируемые из европейских стран, освобождены от таможенной пошлины на импорт, на нашем предприятии также применяются льготные налоги сроком на 7 лет. В результате получения документа поощрения сэкономленные средства в размере 2 миллионов 600 тысяч манатов израсходованы на создание предприятия.

Уважаемый господин Президент, от имени многочисленного коллектива нашего предприятия заверяем вас в том, что всегда будем рядом с Вами в Вашей самоотверженной деятельности во имя развития нашей экономики и дальнейшего улучшения благосостояния нашего народа.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун САФАРОВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

В результате успешного исполнения осуществляемой по Вашей инициативе государственной программы социально-экономического развития регионов облик всех городов и районов нашей республики, в том числе Кюрдамирского района, коренным образом изменился, улучшились инфраструктурное обеспечение, качество коммунальных услуг, в значительной степени вырос уровень занятости и благосостояние населения.

Сельское хозяйство – одно из важнейших отраслей экономики – в нашем районе переживает период возрождения. Несмотря на недостаточную плодородность посевных площадей в нашем районе, сфера земледелия стремительно развивается. Как результат Вашего внимания о сельчанах, фермерах и предпринимателях, с ростом привязанности фермеров, простых сельчан к земле, они еще больше ощущают Вашу заботу, стараются создать продовольственное изобилие с использованием государственной поддержки.

В соответствии с Вашими поручениями и рекомендациями в прошлом году в нашем районе на площади 2809 гектаров был посажен хлопок и заготовлено 6497,4 тонны продукции. Средняя урожайность с гектара хлопковых участков была даже выше, чем в 1981 году. К работам по посадке, выращиванию и сбору хлопка было привлечено свыше 6 тыс. работников, они, получив высокие доходы, пополнили свой бюджет средствами в размере 2 млн 500 тыс. манатов. Кроме того, был реконструирован и сдан в эксплуатацию Хлопкоперерабатывающий завод годовой производственной мощностью 30 тыс. тонн.

Вы, отмечая в своих выступлениях, что кокон экспортно-ориентированный продукт, является важным фактором в повышении валютных резервов страны и создании новых рабочих мест, как задачу поставили перед нами развитие этой области. В прошлом году наши червоводы заготовили 22,6 тонны кокона и от его производства был получен доход в размере около 204 тыс. манатов. Продолжились работы по формированию кормовой базы коконоводства, в прошлом году было посажено 20 тыс. тутовых саженцев, количество саженцев, в целом, достигло 238 тыс. 500. В 2019 году в сфере зерноводства также были достигнуты важные успехи. Так, в хозяйствах было произведено 136 тыс. 417 тонн зерна, средняя урожайность, увеличившись за последние два года на более чем 10 центнеров, составила 33,2 центнера с гектара.

В соответствии с Вашими поручениями, связанными с созданием в стране основанных на передовых технологиях и опыте агропарков и крупных фермерских хозяйств, играющих важную роль в производстве конкурентоспособной продукции, устойчивом обеспечении перерабатывающей промышленности высококачественным сырьем низкой себестоимости, создании продовольственного изобилия, а также повышении занятости в регионах продолжаются работы по строительстве в нашем районе 4 агропарков на площади 14 тыс. 917 гектаров. В прошлом году завершились работы в специализирующихся в сфере растениеводства 2 агропарках общей площадью 4446 гектаров, еще в 2 агропарках ведутся проектные и строительно-монтажные работы.

В нашем районе также находится в центре внимания развитие животноводства. Благодаря Вашей заботе расширилась деятельность Кюрдамирского молокоперерабатывающего завода, созданы новые производственные участки, на заводе уже производится более 80 видов молочной продукции. Кроме того, число животных в комплексе достигло 3000 голов, ежемесячное производство молока – 1100 тонн.

На 7 из 55 гектаров, выделенных ООО GEOTERMAL AGRO, являющемуся первым и единственным хозяйством в Азербайджане, отапливаемым термальной водой, уже установлен современный тепличный комплекс. В предприятие было инвестировано 15 млн манатов, в последующие годы планируется вложить еще 10 млн манатов. В настоящее время в комплексе работают 80 человек, а в сезон работой обеспечиваются 200 человек. После полного завершения работ в комплексе 500 человек будут обеспечены постоянной работой. В прошлом году 1500 из 2100 тонн помидоров, произведенных в комплексе, были экспортированы в Россию.

Благодаря созданным в районе благоприятным условиям для предпринимателей в 2019 году в частный сектор было инвестировано в целом 79 млн 20 тыс. манатов, по линии Фонда развития предпринимательства нашим предпринимателям было выделено льготных кредитов в размере 7 млн 947 тыс. манатов.

В результате реализации проектов, намеченных на первый год государственной программы, в нашем районе в целом были созданы 1492 рабочих места, из них 941 – постоянное.

Благодаря Вашему вниманию и заботе в нашем районе стремительно продолжаются работы по благоустройству и созиданию, реализация социальных проектов.

В результате исполнения государственных программ в нашем районе было завершено строительство автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 118,2 км, в том числе в 2019 году – 88,2 км, обновлены или отремонтированы кровельные покрытия 46 многоэтажных общественных жилых зданий, уровень газификации достиг 99,4 процента, продолжены работы по реконструкции в электрохозяйстве.

Завершилось строительство центра ASAN xidmət, который считается Вашим революционным проектом в сфере общественных услуг и воспринят населением с большой радостью. Также начала функционировать "Мастерская по производству ковров", были построены и сданы в эксплуатацию квартиры с целью улучшения жилищно-бытовых условий 563 семей вынужденных переселенцев.

Уважаемый господин Президент.

Заверяю Вас в том, что мы, кюрдамирцы, и впредь будем отвечать Вашему вниманию и заботе практическими делами, сделаем все возможное для выполнения задач, поставленных Вами во имя прогресса Азербайджана.

Х Х Х

Глава государства выступил на конференции с заключительной речью.

Заключительная речь Президента Ильхама Алиева:

- Во второй части конференции будут организованы четыре панели, на которых предстоит обсудить вопросы, охватывающие все сферы, в том числе экономические, сельскохозяйственные, инфраструктурные, банковские, кредитные и другие вопросы. Как местные исполнительные органы, так и предприниматели вместе с представителями центральных исполнительных органов обсудят данные вопросы, поговорят о существующих проблемах. Конечно, разговор пойдет и о работе, которую предстоит выполнить в нынешнем году. Необходимо постараться, чтобы все предусмотренные в программе вопросы нашли решение. В 2020 году возникли некоторые вопросы, они появились недавно, необходимы возможности и для их решения. Утверждена Государственная инвестиционная программа, она достаточно обширная. В то же время в определенной степени есть и резервы. Потому что в течение года возникают некоторые вопросы, которые также должны быть решены.

А сейчас хотелось бы остановиться на предстоящих основных делах, проектах, чтобы и в этом году были обеспечены исполнение программы и развитие нашей страны в целом. В первую очередь хотел бы начать с инфраструктурных проектов, несмотря на то, что в этой области были достигнуты большие успехи, большая часть вопросов нашла свое решение. Однако жизнь не стоит на месте. Потребности, население, промышленный потенциал нашей страны растут, сдаются в эксплуатацию новые предприятия. Поэтому реализация инфраструктурных проектов должна обеспечиваться и впредь.

Во вступительном слове я привел некоторые данные, касающиеся производства электроэнергии. Хочу добавить, что в январе нынешнего года произошло важное событие. Два крупных иностранных инвестора подписали с Азербайджаном протокол о намерениях по производству возобновляемых видов энергии. На самом деле это называется исполнительным договором, и в течение года, нескольких месяцев над этими договорами будет проведена более детальная работа. Уверен, что к концу нынешнего года будут подписаны и соответствующие контракты. Данный вопрос имеет очень большое значение, потому что это – возобновляемые виды энергии, которая будет производиться исключительно за счет иностранных инвестиций. Конечно, - я отметил это и во вступительном слове, - если бы наш кредитный рейтинг не был высоким, если бы Азербайджан не входил в число 20 самых реформаторских стран по бизнес-среде, то иностранные инвесторы не стали бы вкладывать средства.

Встречаясь с руководителями этих крупных компаний, я убедился еще и в том, что основной причиной данного решения являются, прежде всего, господствующие в нашей стране стабильность и спокойствие, вера инвесторов в долгосрочное развитие Азербайджана. Это очень крупные проекты. Будут построены две электростанции – ветряная и солнечная. Их общая генерационная мощность находится на уровне 440 мегаватт, очень большие станции. Предусматривается вложение около 400 миллионов долларов иностранных инвестиций. Поэтому уверен, что после этого интерес проявят и другие инвесторы. Могу сказать, что для реализации данного проекта к нам поступили обращения от 9 ведущих компаний мира. Уже ведется работа в индивидуальном порядке и с компаниями, которые, если можно так сказать, остались в стороне, готовятся новые предложения для них. Уверен, что доля возобновляемых видов энергии в нашей общей генерационной мощности будет и должна постепенно расти.

Параллельно в этом году по линии "Азерэнержи" начнется строительство новой крупной электростанции, генерационная мощность которой составит примерно 350-400 мегаватт. В этом есть необходимость и потребность, потому что, как я уже отметил, наши экспортные возможности расширяются, внутренние потребности постепенно будут расти, необходимо постоянно учитывать внутреннее потребление. В настоящее время у нас имеется около 1000 мегаватт генерационных мощностей, которые не используются в стране. Значительная часть их экспортируется.

По линии "Азерэнержи" должно также начаться строительство новой ветряной электростанции. Недавно была сдана в эксплуатацию станция мощностью 50 мегаватт. Генерационная мощность второй станции составляет 84 мегаватт. А это – очередное проявления возобновляемого вида энергии в Азербайджане. Сейчас в нескольких странах мира, особенно не богатых природными ресурсами, реализуются аналогичные проекты. Наша же политика заключается в следующем: несмотря на то, что у нас есть и нефть, и газ, для экономного их использования и направления больше на экспорт мы должны использовать возобновляемые виды энергии. Особенно если учесть, что у нас в изобилии и солнце, и ветер.

Одновременно будут проведены строительно-восстановительные работы на остальных трех блоках Мингячевирской теплоэлектростанции. Пять блоков уже отремонтированы, что означает дополнительно около 400 мегаватт генерационных мощностей. Поэтому в ближайшие два-три года мы значительно нарастим наши энергетические мощности. Параллельно на повестке дня, конечно же, находятся вопросы установки трансформаторов, начала деятельности новых подстанций, обновления линий электропередачи.

Что касается газификации, то, несмотря на то, что мы, как я уже отметил, достигли 96 процентов, в государственной инвестиционной программе предусмотрено выделение из государственного бюджета Государственной нефтяной компании Азербайджана 130 миллионов манатов на газификацию. С использованием данных средств будут газифицированы многие села, которые сегодня пока не получают газ.

Реализуется несколько важных проектов, связанных с прокладкой автомобильных дорог. Один из них – расширение до четырех полос автодороги Гянджа - граница Грузии. Работы идут и, уверен, завершатся. Ведется строительство новой четырехполосной дороги от Сумгайыта до границы с Россией. Считаю, что до конца года она тоже будет сдана в эксплуатацию. На повестке также строительство автомобильной дороги Астара-граница Ирана. В настоящее время магистральная дорога пролегает на юг в совершенно новом направлении. Но проходит через город Астара. Поэтому создает неудобства для граждан, а также снижается грузопропускная способность. В связи с этим планируется прокладка новой магистрали, ведущей от территории района до границы с Ираном в обход города Астара, в том числе строительство автомобильного моста. Этот проект тоже должен быть завершен до конца нынешнего года.

Кроме того, планируется восстановление и расширение дороги Шамаха-Исмаиллы-Габала. Она проходит через оползневую зону, поэтому на протяжении многих лет ее невозможно было восстановить. Только на основе новых технологий и в результате работы по определению нового направления планируется расширение этой дороги и улучшение ее качества.

Особое значение в нынешнем году будет иметь прокладка новых дорог в бакинских поселках. В прошлом году мы стали заниматься этой работой в более широком масштабе. Конечно, дороги в некоторых поселках находятся в ужасном состоянии, и это невыносимо. Мы прокладываем прекрасные дороги в самые отдаленные горные села. А здесь - в пригородах Баку дороги находятся в плохом состоянии. Поэтому даны соответствующие указания. В прошлом году этой сфере уделялось больше внимания, она станет приоритетом среди программ дорожного строительства и в нынешнем году.

В целом, в этом году планируется проложить тысячу километров автомобильных дорог. В прошлом году также планировалась тысяча километров. Но, как я уже сказал, было проложено 1300 километров. Не исключено, что протяженность дорог, которые будут построены в этом году, также будет больше.

В связи с восстановлением и строительством железной дороги. Планируется повысить скорость железной дороги Гянджа-граница Грузии. Полностью завершилась прокладка железной дороги Баку-Гянджа. Находясь в то время в Гяндже, я обещал, что это будет обеспечено. Так и случилось. Сегодня из Баку в Гянджу можно ездить очень комфортабельным скоростным поездом. А теперь необходимо завершить восстановление этой железной дороги до границы. На повестке дня также реконструкция железной дороги Баку-Ялама, являющейся составной частью транспортного коридора Север-Юг. Наряду с этим, планируется прокладка железной дороги из Худата в Шахдаг. Шахдагский горнолыжный курорт известен сегодня не только в СНГ, но и во всем мире. После введения в строй его второго этапа интерес еще более повысился. Поэтому на этот курорт обязательно должна быть проложена железная дорога. Это принесет удобство и проживающим в регионе гражданам, и иностранным гостям, и жителям Баку. Уже издано соответствующее Распоряжение и выделены средства.

Ведется работа над реконструкцией железной дороги Алят-Астара, изменением ее маршрута и отдалением от берега. В нынешнем году предусмотрены и средства. Среди междугородних железных дорог в этом году планируется начало функционирования железной дороги Ляки-Габала. Как я уже сказал во вступительном слове, предусмотрено продолжение пригородной железной дороги, ведущей в бакинские поселки.

В связи с проектами питьевой воды должен отметить, что на сегодняшний день только в пяти городах нашей страны не началась реализация проектов питьевой воды и канализации. То есть, во всех остальных городах эти работы либо завершились, либо продолжаются. Поэтому необходимо учесть проблему питьевой воды в этих пяти городах. С этого года должен быть дан старт реализации данных проектов. Уверен, что в ближайшем будущем в нашей стране не останется ни одного города, где бы не обеспечивалась круглосуточная подача питьевой воды, отвечающей стандартам Всемирной организации здравоохранения. В то же время в текущем году мы должны обеспечить бурение более 400 субартезианских скважин для орошения. Количество таких скважин с каждым годом увеличивается, есть потребность, и мы будем делать это. Это предусмотрено в государственной инвестиционной программе.

В центре внимания постоянно находится улучшение экологической ситуации. В этом направлении принимаются очень важные меры. По линии Министерства экологии и природных ресурсов во многих селах, расположенных вдоль рек, сооружены очистные установки модульного типа. Однако, по информации, поступающей из некоторых мест, несколько таких установок вышло из строя. Поэтому в первую очередь необходимо провести мониторинг, связанный с работой данных установок, проанализировать и доложить мне, в каком состоянии они находятся. Во-вторых, следует представить предложения по их эксплуатации. К сожалению, на сегодняшний день эти установки брошены на произвол судьбы. На самом деле местные исполнительные органы, муниципалитеты должны заниматься эксплуатацией данных установок. Во многих местах это не так. Министерство экологии и природных ресурсов соорудило данные установки и на этом как бы завершило свою работу. Поэтому следует провести мониторинг, при необходимости соорудить такие установки в новых селах и определить конкретную ответственную структуру в связи с их эксплуатацией.

Будет продолжаться процесс посадки деревьев. В прошлом году в связи с 650-летием Насими в один день было высажено 650 тысяч деревьев. А количество деревьев, высаженных за последние годы, возможно, превысило 10-20 миллионов. Это очень позитивный факт. В частности, данный процесс получил и должен получить широкий размах в регионах, где природа не очень богата деревьями. Параллельно продолжается процесс очистки загрязненных мест, рекультивации земель. Эти работы проводятся и будут проводиться на Абшеронском полуострове. Процесс очистки существующих озер должен получить более широкий размах. Пока мы очистили только часть озера Беюкшор. Это тоже очень большой проект. Сегодня на повестке дня стоит очистка другой части, а также других озер.

В последние годы в этом направлении проделана очень большая работа. Жители Баку и гости чувствуют, что качество воздуха значительно улучшилось. За счет чего? Благодаря тому, что мы ликвидировали многие источники, загрязнявшие воздух. Одним из них была Бибиэйбатская зона, представлявшая собой картину экологического бедствия. Сегодня там разбит парк, созданы спортивные сооружения, аллеи, до этой зоны протянут бульвар. Во-вторых, воздух, экологию в значительной степени загрязнял "Черный город". В настоящее время на его месте возведен "Белый город". Это тоже большой градостроительный проект. В ближайшем будущем в результате переноса с этой территории нефтеперерабатывающего завода и увеличится протяженность бульвара, и экологическая обстановка в этой зоне станет еще лучше. Конечно, Балаханская свалка, можно сказать, отравляла воздух, так как потушить горевшие там бытовые отходы было невозможно. В настоящее время там функционируют крупный мусоросжигательный завод и сортировочный полигон. Эта территория превратилась в экологически чистую зону.

То есть, мы делаем все это для того, чтобы экологическая обстановка в Баку улучшилась и не наносила вреда здоровью людей. Одновременно Сумгайыт, где в свое время была тяжелая экологическая ситуация, сегодня является экологически чистым городом. Бывая там, я говорю сумгайытцам, что воздух в Сумгайыте чище, чем в Баку. Но воздух в Баку тоже значительно очистился. В центре нашего внимания в основном находятся именно большие города, в особенности, Абшеронский полуостров и города, где расположены промышленные предприятия. В остальных местах Азербайджана природа неприкосновенна, мы должны беречь ее, природу надо охранять во всех регионах, так как это – наше достояние. Порой деревья вырубают, на их месте возводят здания. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Соответствующие указания даны. Охрана природы должна стать делом каждого гражданина, потому что это – наша страна, наша жизнь.

В нынешнем году в государственной инвестиционной программе выделены средства на реставрацию исторических памятников, мы должны уделять внимание и этому. Все наши основные исторические памятники реставрированы, консервированы. Но в Азербайджане много исторических памятников, и каждый из них дорог нам. Поэтому реставрация исторических памятников, приведение их в первозданное состояние, а в ряде случаев консервация имеют особое значение. Этим вопросам должно уделяться максимальное внимание.

Улучшается транспорт города Баку, сегодня он функционирует более эффективно по линии как государственного, так и частного секторов. Особенно хочу отметить частный сектор, потому что и они видят, что автобусы, завезенные по государственной линии, отвечают всем стандартам. Автобусы же, которые используют они, уже давно пришли в непригодное состояние. Поэтому ответственные предприниматели сразу же стали заниматься этим делом. Уверен, что и дальше как частные структуры, так и государственный сектор будут активны в данном вопросе. Однако в отличие от Сумгайыта в других наших городах ситуация оставляет желать лучшего. Городской транспорт находится в ужасном состоянии. Эксплуатируемые автобусы не отвечают никаким критериям. Поэтому я дал соответствующее указание и местным исполнительным органам, и Министерству транспорта, связи и высоких технологий представить мне подробную информацию о том, в каком состоянии находится действующий автобусный парк. Мы должны решить и этот вопрос. Транспорт должен быть хорошим во всех городах. Дороги хорошие, должен быть хорошим и транспорт, чтобы граждане могли комфортно добраться до пункта назначения, места работы.

В этом году будут предприняты важные шаги, связанные с социальной инфраструктурой. Будут построены и отремонтированы десятки школ, медицинских учреждений. Предусмотрено открытие двух олимпийских спортивных комплексов. В этом году будут сданы в эксплуатацию пять центров "ASAN xidmət", и, таким образом, их число достигнет 21. Но, конечно, данный процесс продолжается. Должен сообщить, что пять центров будут сданы в эксплуатацию в этом году, на повестке находится открытие еще шести. Два из них будут построены в Баку, таким образом, количество центров в Баку достигнет семи, потому что сегодня в некоторых центрах возникают очереди. Один будет построен в Гяндже. В Гяндже это будет второй центр. Один в Сумгайыте, там тоже будет второй. Один в Лянкяране и один в Сальяне. Эта программа должна завершиться не позднее конца 2021 года, а может и раньше. Таким образом, количество центров "ASAN xidmət" достигнет 27.

Более широкий размах получит создание центров "DOST". В минувшем году уже были сданы в эксплуатацию два центра, в целом же, планируется создать более 30 центров "DOST".

Еще один социальный проект связан с квартирами, которые будут построены для семей шехидов. В прошлом году квартиры были предоставлены 934 семьям шехидов. В нынешнем году я дал указание увеличить эту цифру, государство обеспечит прекрасными домами и квартирами по меньшей мере 1500 семей шехидов.

Что касается улучшения условий жизни вынужденных переселенцев, то нынешний год вновь станет рекордным в этом деле. Потому что в этом году планируется предоставить квартиры и дома 7 тысячам семей переселенцев. В прошлом году эта цифра составляла 5 тысяч. Таким образом, новыми домами будут обеспечены примерно 30-40 тысяч переселенцев.

Среди социальных проектов есть и создание оплачиваемых общественных рабочих мест. Этот вопрос был выдвинут по моей инициативе, когда безработица в нашей стране несколько увеличилась. Причина была в том, что цены на нефть упали в 4 раза, и мы вынуждены были сократить инвестиционные расходы. Во вступительном слове я уже сказал, что даже в самые тяжелые для нас годы нам удалось увеличить валютные резервы. Однако инвестиционные расходы мы сократили, и, таким образом, люди, участие которых предусматривалось в данных проектах, остались без работы. Поэтому по моему указанию были созданы оплачиваемые общественные рабочие места. Но, к сожалению, в регионах были допущены нарушения в этой области, и лица, допустившие их, наказаны. Если эти позорные факты повторятся, то никто не избежит наказания. Потому что присваивать деньги, предназначенные для открытия рабочих мест для бедных слоев – это бессовестность. Поэтому осуществляется строжайший контроль. Уверен, что такие случаи не повторятся. Но все же должен быть строгий контроль. Министерству труда и социальной защиты населения поручено зарегистрировать все рабочие места и осуществлять строгий контроль. Ситуация с безработицей в прошлом году вновь значительно улучшилась. Но население растет. Мы должны учитывать это. Поэтому в нынешнем году по линии государства также будет создано около 40 тысяч рабочих мест.

Другой важной программой является программа самозанятости. Мы дали ей старт несколько лет назад, и есть большая потребность. Это свидетельствует о том, что предпринят верный шаг, и мы расширяем данную программу. Потребность составляет около 40-50 тысяч. В прошлом году мы привлекли к программе 7-8 тысяч человек. В этом году будут привлечены по меньшей мере 10 тысяч человек. И будут предоставлены необходимые средства, оборудование, скот. По нашей инициативе мы осуществляем данную программу совместно со Всемирным банком. То есть, средства для этих 10 тысяч рабочих мест, которые будут созданы, предусмотрены и по линии Всемирного банка. Нам больше нужны их опыт, экспертиза, чем средства, потому что Всемирный банк реализовал такие проекты во многих странах мира. Поэтому будут привлечены как экспертиза, так и дополнительные финансовые средства. Я хотел бы также обратиться к функционирующим в Азербайджане частным банкам, пусть и они присоединяются к данной программе, чтобы она получила более широкий размах. Потому что, как я уже отметил, интерес велик, растет и потребность.

Продолжается и должен продолжаться процесс оздоровления в банковском секторе. Мы оказали огромную поддержку банкам. Все вклады застрахованы, и мы продлили данный процесс. Считаю и абсолютно уверен, что кризисный период остался уже позади. Однако для повышения доверия населения к банкам государство вновь берет на себя этот вопрос. Азербайджан является одной из немногих стран, где все банковские вклады застрахованы государством. Это – большая поддержка, оказанная банкам, предоставленная им льгота. В то же время это повышает их ответственность. Если банки, частные банки преподнесут какой-нибудь сюрприз, то пусть пеняют на себя. В рамках новых полномочий, предоставленных Центральному банку, необходим более сильный контроль, чтобы процесс оздоровления успешно завершился.

С ростом экономики, улучшением экономического положения снижается и учетная ставка. Она снизилась и в нынешнем году, составляет чуть более 7 процентов. Конечно, частные банки также должны снизить процентные ставки, так как Центральный банк уже принял решение, в прошлом и в этом году учетные ставки регулярно снижаются. Этот процесс продолжается.

В целом, частные банки должны придавать импульс нашему экономическому развитию. Они не должны заниматься только зарабатыванием денег. Они должны осознавать свою ответственность. Государство предоставило им возможность для деятельности, выдало лицензию. Если в этих банках возникнут какие-то проблемы, то лицензия будет аннулирована. В последнее время были аннулированы лицензии многих банков. Они будут лишены этих возможностей. Поэтому должны подходить ответственно. Никаких сюрпризов не должно быть. Им необходимо отдавать предпочтение бизнес-кредитам. Я отметил это на совещании, посвященном итогам года. Вновь прослеживается та же тенденция. Предпочтение отдается потребительским кредитам. Конечно, это очень легко. Выдает потребительский кредит и получает процент. Но банковский кредит нужен для экономики страны, реального сектора, создания рабочих мест. Поэтому еще раз даю указание Центральному банку и соответствующим министерствам, в том числе Кабинету Министров, взять это под контроль и регулярно информировать меня о том, какова процентная доля бизнес-кредитов и потребительских кредитов. Мониторинг должен быть постоянным.

Хочу коснуться еще одного вопроса. Имущество, предлагаемое в районах и сельской местности в качестве залога, зачастую не принимается банками как залог. Они хотят заложенное имущество в Баку. Этому надо положить конец. Никакой дискриминации здесь допускать нельзя. Поэтому соответствующим структурам необходимо серьезно заняться и этим вопросом.

Государство и в этом году предусматривает достаточно большие средства для развития предпринимательства. Это уже происходит за счет выданных и погашенных кредитов. Будет предоставлено около 200 миллионов манатов кредитов на льготных условиях. Могу сказать, что в последние годы предпринимателям на льготных условиях было предоставлено более 2 миллиардов манатов. Однако следует усилить контроль за этими кредитами, а также пересмотреть бизнес-проекты, так как анализ показывает, что для создания каждого рабочего места расходуются достаточно крупные средства. В прежние годы предпочтение отдавалось преимущественно крупным проектам, что было естественным, так как создание этих агропарков и других крупных промышленных предприятий, считаю, было необходимым. Но сегодня в портфеле льготных кредитов следует отдавать предпочтение больше малому и среднему предпринимательству, так как нам хорошо известно, что валовой внутренний продукт развитых стран в значительной степени формируется малым и средним предпринимательством. Мы тоже должны идти по этому пути. В особенности, если учесть, что ведущей частью нашей экономики является нефтегазовая промышленность. Поэтому в этом году в составе льготных бизнес-кредитов преимущество должно быть отдано малому и среднему предпринимательству.

Что касается реализации крупных проектов, то, как я уже отметил, особое место среди них занимают агропарки. А создание агропарков связано с обеспечением продовольственной безопасности. Сегодня на примере агропарков мы видим, что производительность здесь выше, так как применяются новые технологии, завозится техника, оказывается государственная поддержка. К примеру, в прошлом году средняя урожайность в зерноводстве у нас была достаточно высокой – 32 центнера с гектара. Большой прогресс. Но в крупных фермерских хозяйствах она составляет 50 центнеров, в некоторых местах 60 центнеров. Это говорит о том, что создание агропарков было очень правильным решением. Однако мне сообщили, что в некоторых местах создание предусмотренных агропарков затягивается, или же работа вообще не идет. Поэтому я поручаю Министерству экономики, Министерству сельского хозяйства разобраться с этим вопросом. Планировалось создание более 50 агропарков. Пусть разберутся, проанализируют и сообщат мне, если эти места просто взяты предпринимателями и не используются, то они должны быть возвращены и переданы работающему предпринимателю.

Предпринимателям оказывается очень большая всесторонняя поддержка. Во-первых, поддержка Президента. Я неоднократно говорил, что будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства. С другой стороны, все реализованные инфраструктурные проекты. Представьте себе сейчас, если бы в районах не было света, дорог, какой предприниматель мог бы там работать. Если бы не было газа, какая теплица работала бы. Поэтому все это сделано государством – и дороги, и электричество, и газ, и вода. Кроме того, льготные кредиты – как я уже сказал, было выделено более 2 миллиардов манатов под низкие проценты. Фермерам предоставляются субсидии, они освобождены от налогов, за исключением земельного налога, да и он незначителен. Создание государством промышленных зон, промышленных парков, инфраструктуры. Создан механизм поощрения и применены другие стимулирующие факторы. То есть, для предпринимателей созданы огромные возможности. Поэтому мы требуем от предпринимателей быть добросовестными, работать честно, не допускать нарушений, не уклоняться от налогов. Пусть полностью выплачивают налоги, помимо налогов не дают ни единого маната никому, никакой структуре, никакому лицу. Потому что у взяточничества две стороны: берущая и дающая. Хочу сказать потенциальным взяткодателям: прекратите. Если кто-то необоснованно требует от вас чего-то, немедленно сообщайте в Администрацию Президента, в Кабинет Министров, центральные исполнительные органы. Это совершенно недопустимо, потому что зачастую именно чиновничий произвол тормозит развитие предпринимательства. Видя, что где-то начинается работа, чиновники в некоторых случаях сразу же мчатся туда, требуют свою долю или же пытаются что-то урвать. Этому надо положить конец. Поэтому предприниматели должны полностью выплачивать налог. Потому что их налог – это жизнь нашей страны, нашего народа. Конечно, большую помощь предпринимателям оказывают и реформы, проводимые в налоговых органах, так как сейчас предприниматели знают каковы правила. А они очень просты. Необходимо строить свою работу в соответствии с законодательством, заключать трудовые договоры, не эксплуатировать работников. Мне сообщили, что порой работников заставляют работать больше положенного времени. У нас 8-часовой рабочий день. Никто не должен работать больше этого. Но для того, чтобы сэкономить больше денег, заставляют работать по 10, 12 и больше часов. Этому надо положить конец, а Кабинет Министров должен проконтролировать. Надо провести специальное совещание, обсудить эти вопросы, если такие факты допускаются, то предприниматель будет наказан. Обращаюсь к работникам: не работайте без трудового договора. Знаю, что порой вас принуждают к этому. Но знайте, что без трудового договора вы не сможете завтра получить пенсию, медицинскую страховку. Поэтому предприниматели должны выплачивать налог, соблюдать все законные требования и быть ответственными. Состоятельные предприниматели, конечно, должны осознавать свою социальную ответственность. В то же время не должны допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию. Этого делать нельзя. Обратите внимание, государство увеличивает число получающих адресную социальную помощь. Несмотря на то, что бедность составляет 4,8 процента, в Азербайджане бедные люди не слоняются по улицам, как в некоторых городах. Посмотрите на города развитых стран, в столицах крупнейших стран живут тысячи бездомных. Они спят либо в коробках, либо на скамейках, либо разбивают для себя небольшую палатку. Мы видим это по телевизору. У нас есть такое? Нет! Почему? Потому что государство взяло на себя заботу о гражданах. Несмотря на то, что безработных и бедных становится меньше, я дал указание увеличить число получающих адресную социальную помощь. Для этого должны применяться новые критерии, чтобы в нашей стране не было бедных. Если предприниматель хочет заработать на 5 манатов больше, то увольняет человека. Это невыносимо. Если есть факты, сообщите мне, мы будем говорить с этими предпринимателями как надо. Поэтому должна быть ответственность перед государством, народом и законом. В том числе борьба с теневой экономикой будет проводиться и впредь. Здесь тоже две стороны. Государственный чиновник, закрывающий глаза на это, и предприниматель, делающий это. Этот сговор должен быть полностью разрушен, и он разрушается. Сегодня государство не закрывает глаза. А предприниматель должен на 100 процентов вывести свой бизнес из тени. Государство, наши центральные исполнительные органы, демонстрируя особое понимание, постепенно проводят этот процесс, потому что те, кто делают это, работали именно так, на протяжении десятилетий, и в советское время, и в период независимости, привыкли к этому. Этому следует положить конец. Теневой экономики не должно быть, вот и все, очень просто. Правда, она есть повсюду, в каждой стране. У нас она достигла невыносимой степени. Когда мне представили этот анализ, я, честно говоря, пришел в ужас. Так что это пресекается. За счет чего в прошлом году налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза более 1 миллиарда манатов? Раньше эти деньги поступали в чьи-то карманы, и граждане Азербайджана были лишены их. Обеспечив эту прозрачность, мы смогли реализовать отмеченную мною социальную инициативу. Эти деньги до копейки ушли на зарплаты, пенсии, стипендии, пособия. Можем ли мы в таком случае закрывать глаза на теневую экономику? Категорически нет! Повторяю, теневой экономике необходимо положить конец, и государственные органы установили переходный период, так как сразу идти на крайне жесткие меры было бы неправильно. Люди должны постепенно привыкнуть к этому. Но мы не можем особо затягивать этот период уступок. Поэтому в этом году вся экономика должна выйти из тени, все предприниматели должны выплачивать налоги. Если после моих слов кто-то попытается работать по старым правилам, полагаться на кого-то, пусть знает: не получится. Никому не будет уступок. Сегодня это знают все. Все равны. Нет ни одного неприкосновенного предпринимателя, ни одного неприкосновенного чиновника. Каждый получит и свою оценку, и награду, и наказание за свои дела. Вы должны знать это.

Должен также отметить, что этот позитивный процесс продолжается и в нынешнем году. Пока мне еще не доложили социально-экономические итоги января. Это требует некоторого времени. Однако несколько цифр мне уже сообщили, в том числе опять же связанные с деятельностью налоговых и таможенных органов в январе. Так, в январе текущего года налоговые органы собрали сверх прогноза 120 миллионов, а таможенные органы – 40 миллионов манатов. То есть, за месяц только благодаря борьбе с теневой экономикой получено 160 миллионов манатов.

Как я уже отметил, в промышленном производстве преимущество будет отдаваться ненефтяному сектору. В прошлом году рост в этом секторе составил более 14 процентов, он должен продолжаться и в нынешнем году. Здесь мне хотелось бы коснуться нескольких вопросов. Считаю, что преимущество следует отдавать больше перерабатывающей промышленности. Государственным органам также необходимо уделять внимание данной сфере. Льготные кредиты также должны направляться эту сферу. Пусть предприниматели и сами проявляют больше внимания к ней. Мы должны все делать последовательно. Конечно, мы заготавливаем, экспортируем нашу плодоовощную продукцию. Экспорт растет, прекрасно. Но переработанные товары стоят дороже. Следует создать стоимостную цепочку. Поэтому считаю, что особое внимание в сельском хозяйстве надо уделять перерабатывающему сектору. Могу привести несколько примеров. Сегодня у нас очень высокими темпами развивается виноградарство. Тысячи гектаров виноградных плантаций, разбитых в последние годы, сегодня дают урожай. Только в прошлом году заготовка винограда увеличилась на 34 тысячи тонн. Это напрямую создает винодельческую промышленность, и сейчас мы экспортируем нашу винную продукцию во многие страны. Так же и табаководство. Благодаря развитию табаководства в Сумгайыте была создана новая сигаретная фабрика, реконструирована Бакинская сигаретная фабрика. Мы должны полностью обеспечивать и обеспечим внутренние потребности. А то в прежние годы страны, не заготавливающие табак, продавали нам сигареты. Это нонсенс. У нас есть и табак, и условия. Так что это – проявление развития перерабатывающей промышленности. В том числе и коконоводство, так как здесь тоже создается цепочка – от коконовода до Шекинского шелкокомбината. Там тоже уже сотни людей обеспечены работой. Тысячи людей обеспечены работой и в селах, за 30-40 дней они получают крупные средства, причем без особого труда.

Хлопководство напрямую обусловливает перерабатывающую промышленность. Рост в хлопководстве у нас составляет 46 процентов. Экспорт в прошлом году составил 158 миллионов долларов. Однако мы можем перерабатывать в нашей стране 50 процентов хлопка. Что для этого нужно? Новые прядильные, текстильные фабрики, фабрики готовой продукции. Эта цепочка взаимосвязана, поэтому предприниматели должны уделять внимание данной сфере, а государственные органы ориентировать предпринимателей на эти направления. Таким образом будет обеспечено развитие легкой промышленности, созданы рабочие места, будет производиться готовая продукция, и мы не будем ее импортировать. Понятно, что все это взаимосвязано. Деньги останутся здесь, в нашей стране.

Так же и в овощеводстве. Перерабатывающая промышленность в овощеводстве находится на очень низком уровне. Мы собираем овощи, потребляем и экспортируем их. Хорошо, но они должны перерабатываться. К примеру, в прошлом году экспорт в овощеводстве у нас составил 243 миллиона долларов. Из них 190 миллионов долларов – экспорт помидоров, который вырос на 7 процентов. Но если будет достаточное количество заводов по производству томатной пасты, то можно продавать ее по более высокой цене. Причем эта продукция востребована на всех рынках. Предпринимателям следует уделять внимание этому. Я регулярно озвучиваю эти цифры, коэффициент самообеспечения Азербайджана, чтобы местные предприниматели заполнили пробелы там, где они есть. Однако я вижу некоторую пассивность. Поэтому государственным органам необходимо растрясти предпринимателей и самим проявить инициативу. Особенно если учесть, что государство создало все условия, проводит все выставки, возит предпринимателей за рубеж. Сейчас мы увеличили экспорт вина. За счет чего? За счет усилий государства, потому что по линии государства, за счет государства обеспечено участие в международных выставках, где были заключены контракты. Ведь предприниматель сам не делает этого.

К сожалению, у нас допускаются большие нарушения в области алкогольных напитков, статистика была запутанной. Почему? Потому что предприниматель производит и водку, и вино. Он пишет, что произвел такую-то продукцию, чтобы больше заработать. Конечно, это тоже пресекается и будет пресекаться. В каждой сфере должна быть прозрачность, пусть все знают это. Поэтому такие уловки должны остаться в прошлом.

К примеру, в плодоводстве. Экспортировано фруктов на 240 миллионов долларов, рост составил 11 процентов. Но среди этих фруктов есть и фундук. Экспортировано фундука на 125 миллионов долларов, рост – 33 процента. За счет чего? Опять же за счет государства. В то время я дал указание разбить фундуковые сады. Фундуковые сады у нас занимали площадь 30 тысяч гектаров. Сейчас мы довели ее до 80 тысяч гектаров. Кто это сделал? Государство. Почему же сам предприниматель не сажает? Государство сделало все - и в связи с коконами, и в связи с хлопком. До каких пор? Пусть делает и предприниматель. Сегодня он получает большие деньги от хлопка и фундука, прекрасно, пусть станет еще богаче. Но пусть и сам проявит инициативу.

Мы и без того будем проводить эту работу, потому что это нужно нашему государству, предприниматели тоже наши граждане. Предприниматель платит зарплату десяткам, сотням, а может и тысячам работников. Поэтому в чем заключается цель этого объединения, конференций?! Часть присутствующих здесь – главы исполнительной власти, руководители центральных исполнительных органов и предприниматели. Во второй части этой конференции должен состоятся открытый разговор. Лозунги, какие-то заявления не нужны. Нужен открытый разговор, пусть предприниматель скажет, какие проблемы, где пути решения. А представитель государства пусть скажет ему, где тот допускает нарушения, по-дружески скажет: "исправь это, в последний раз говорю, не исправишь, тогда пеняй на себя". Сегодня здесь должны обсуждаться именно эти вопросы. Надо постараться, чтобы с 2020 года все эти уловки, манипуляции, фальсификации, платежи в обход кассы остались в стороне. Доставка незадекларированных грузов, декларирование одной продукции, тогда как груз состоит совершенно из другой продукции – государственные органы знают и знали обо всем этом. Просто некоторые закрывали глаза, сговаривались. Это время закончилось. Это говорю вам я: закончилось. Поэтому должны работать так, как я сказал, и все.

В то же время на повестке дня у нас стоит вопрос выпуска готовой продукции и в промышленной сфере. К примеру, был введен в строй завод SOCAR Polymer, и сегодня мы экспортируем полимеры. Экспортируем в страны, которые производят из них готовую продукцию и продают нам. Поэтому нам самим следует создать здесь кластеры, при необходимости государство окажет поддержку, с тем чтобы продукция из полимеров производилась в Азербайджане, чтобы деньги оставались в нашей стране. Поэтому необходимо обратить внимание и на этот вопрос.

Серьезные реформы проводятся и в области сельского хозяйства. Уверен, что рост и дальше будет стремительным. Должен сообщить, что в прошлом году фермерам в целом были предоставлены субсидии на сумму 380 миллионов манатов. В настоящее время эти субсидии выплачиваются посредством Информационной системы "Электронное сельское хозяйство". Это очень прогрессивная система. Одновременно началась разработка механизма аграрного страхования. Уверен, что в этом году данный вопрос также найдет свое решение.

Хотел бы озвучить некоторые цифры и в связи с ростом в сельском хозяйстве. Итак, производство коконов увеличилось на 25, хлопка – на 26, яиц – на 9, подсолнечника – на 43, картофеля – на 12, овощей – на 12, бахчевых – на 11, фруктов и ягод – на 9, зеленого чайного листа – на 7, винограда – на 20 процентов. Значительно вырос и экспорт. Я уже говорил, еще раз хочу сказать, что считаю видом экспорта и туризм, так как в прошлом году иностранные туристы израсходовали в Азербайджане 4,3 миллиарда манатов. То есть, если это считать видом экспорта, то второй отраслью после нефти является туризм. Именно поэтому я обеспечил принятие комплексных мер для развития туризма. В последние годы число туристов в Азербайджане увеличилось, увеличивается и сегодня. Уверен, что так будет продолжаться и впредь. Но всему свое время. К примеру, если бы мы думали об этом 10 лет назад, то это, возможно, было бы неправильно. Потому что куда бы приезжали туристы – дорог нет, света нет, отелей нет. Куда бы они приезжали? А сегодня есть все. Самая современная транспортная инфраструктура –Международный аэропорт Гейдар Алиев, как я уже сказал, является пятизвездочным. Кроме того, в местах, куда туристы приезжают больше всего, функционируют 5 международных аэропортов. Есть и прекрасные отели. В Азербайджане действуют отели всех ведущих брендов мира. Почему они пришли сюда? Почему не пошли в другие страны? Потому что в нашей стране есть стабильность, доверие, ситуация прогнозируемая, хорошая инвестиционная среда, высокие кредитные рейтинги. У нас хорошее место в Doing Business. Они видят, смотрят справочные данные. Разве ведущий бренд мира стихийно придет и построит здесь отель? Конечно нет. Прекрасный климат, у нас 9 климатических зон, гостеприимство нашего народа, исторические памятники, кухня и, конечно, стабильность и безопасность. Поэтому проводится эта работа в области туризма. В прошлом году на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Дворец шекинских ханов был включен в Список всемирного наследия. Это – наш очередной большой успех после Гобустана и Ичеришехер, Девичьей башни, Дворца Ширваншахов. Там, где есть пробелы, мы должны мобилизовать свои туристические возможности. К примеру, в прошлом году был полностью реконструирован Янардаг, созданы прекрасные условия, и, можно сказать, подавляющее большинство приезжающих в Баку туристов посещает это место. У нас есть грязевые вулканы. Но туда даже дороги нет. Даже если бы была дорога, там невозможно найти место, чтобы выпить стакан чая. Поэтому я дал указание нашему агентству по туризму серьезно заняться в этом году данным вопросом. Так же, как сегодня все ездят в Янардаг или в Гобустан, точно так же будут ездить на грязевые вулканы. Потому что по количеству грязевых вулканов мы занимаем первое место в мире.

Предпринимаются практические шаги для превращения наших исторических мест, исторических сел в туристическую зону. Дано указание по развитию зимнего туризма, Шахдагского лыжного комплекса. Должен также отметить, что, как мне сегодня сообщили, в январе этого года по сравнению с январем 2019 года число туристов увеличилось на 18 процентов. Причем, в январе, не очень привлекательном для туристов месяце. В прошлом году – на 11, до этого - на 4, еще раньше – на 24, а перед этим – на 22 процента, последовательно. Сейчас только в январе – на 18 процентов. Поэтому считаю, что если в прошлом году нашу страну посетили 3 миллиона 170 тысяч туристов, то в этом году их будет еще больше.

Конечно, последним событием, отражающим значение, роль нашей страны и отношение к нам, стало создание в рамках Давосского всемирного экономического форума регионального центра в Баку по Четвертой промышленной революции между Давосским форумом и Азербайджаном. Это очень знаменательное событие, так как Давосский всемирный экономический форум является форумом номер один в мире, выше нет. Это – номер один как в политической, так и экономической сфере, и избрание Азербайджана в качестве центра на Южном Кавказе, в Средней Азии, конечно же, является большим событием. Я и президент Форума подписали протокол о намерениях, начнется работа, и Азербайджан должен стать лидером в Четвертой промышленной революции. Как Давосский форум считает нас лидером, мы должны стать лидером. Потому что это означает наше дальнейшее развитие. Мы должны обеспечить научный прогресс, развитие, вести нашу страну в будущее, модернизировать ее. Таким образом, считаю это событие нашим очередным успехом, очередной победой. Уверен, что впереди нас ждет много побед.

Спасибо.

Х Х Х

Конференция продолжила работу панельными заседаниями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.