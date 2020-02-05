Президент Ильхам Алиев: Уверен, что доля возобновляемых видов энергии в нашей общей генерационной мощности будет и должна постепенно расти

БАКУ /Trend/ - Уверен, что доля возобновляемых видов энергии в нашей общей генерационной мощности будет и должна постепенно расти.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

«В 2020 году возникли некоторые вопросы, они появились недавно, необходимы возможности и для их решения. Утверждена Государственная инвестиционная программа, она достаточно обширная. В то же время в определенной степени есть и резервы. Потому что в течение года возникают некоторые вопросы, которые также должны быть решены. А сейчас хотелось бы остановиться на предстоящих основных делах, проектах, чтобы и в этом году были обеспечены исполнение программы и развитие нашей страны в целом. В первую очередь хотел бы начать с инфраструктурных проектов, несмотря на то, что в этой области были достигнуты большие успехи, большая часть вопросов нашла свое решение. Однако жизнь не стоит на месте. Потребности, население, промышленный потенциал нашей страны растут, сдаются в эксплуатацию новые предприятия. Поэтому реализация инфраструктурных проектов должна обеспечиваться и впредь», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что во вступительном слове он привел некоторые данные, касающиеся производства электроэнергии.

«Хочу добавить, что в январе нынешнего года произошло важное событие. Два крупных иностранных инвестора подписали с Азербайджаном протокол о намерениях по производству возобновляемых видов энергии. На самом деле это называется исполнительным договором, и в течение года, нескольких месяцев над этими договорами будет проведена более детальная работа. Уверен, что к концу нынешнего года будут подписаны и соответствующие контракты. Данный вопрос имеет очень большое значение, потому что это – возобновляемые виды энергии, которая будет производиться исключительно за счет иностранных инвестиций. Конечно, - я отметил это и во вступительном слове, - если бы наш кредитный рейтинг не был высоким, если бы Азербайджан не входил в число 20 самых реформаторских стран по бизнес-среде, то иностранные инвесторы не стали бы вкладывать средства. Встречаясь с руководителями этих крупных компаний, я убедился еще и в том, что основной причиной данного решения являются, прежде всего, господствующие в нашей стране стабильность и спокойствие, вера инвесторов в долгосрочное развитие Азербайджана», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, это очень крупные проекты. «Будут построены две электростанции – ветряная и солнечная. Их общая генерационная мощность находится на уровне 440 мегаватт, очень большие станции. Предусматривается вложение около 400 миллионов долларов иностранных инвестиций. Поэтому уверен, что после этого интерес проявят и другие инвесторы. Могу сказать, что для реализации данного проекта к нам поступили обращения от 9 ведущих компаний мира. Уже ведется работа в индивидуальном порядке и с компаниями, которые, если можно так сказать, остались в стороне, готовятся новые предложения для них. Уверен, что доля возобновляемых видов энергии в нашей общей генерационной мощности будет и должна постепенно расти», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, параллельно в этом году по линии «Азерэнержи» начнется строительство новой крупной электростанции, генерационная мощность которой составит примерно 350-400 мегаватт.

«В этом есть необходимость и потребность, потому что, как я уже отметил, наши экспортные возможности расширяются, внутренние потребности постепенно будут расти, необходимо постоянно учитывать внутреннее потребление. В настоящее время у нас имеется около 1000 мегаватт генерационных мощностей, которые не используются в стране. Значительная часть их экспортируется. По линии «Азерэнержи» должно также начаться строительство новой ветряной электростанции. Недавно была сдана в эксплуатацию станция мощностью 50 мегаватт. Генерационная мощность второй станции составляет 84 мегаватт. А это – очередное проявления возобновляемого вида энергии в Азербайджане. Сейчас в нескольких странах мира, особенно не богатых природными ресурсами, реализуются аналогичные проекты. Наша же политика заключается в следующем: несмотря на то, что у нас есть и нефть, и газ, для экономного их использования и направления больше на экспорт мы должны использовать возобновляемые виды энергии. Особенно если учесть, что у нас в изобилии и солнце, и ветер. Одновременно будут проведены строительно-восстановительные работы на остальных трех блоках Мингячевирской теплоэлектростанции. Пять блоков уже отремонтированы, что означает дополнительно около 400 мегаватт генерационных мощностей. Поэтому в ближайшие два-три года мы значительно нарастим наши энергетические мощности. Параллельно на повестке дня, конечно же, находятся вопросы установки трансформаторов, начала деятельности новых подстанций, обновления линий электропередачи. Что касается газификации, то, несмотря на то, что мы, как я уже отметил, достигли 96 процентов, в государственной инвестиционной программе предусмотрено выделение из государственного бюджета Государственной нефтяной компании Азербайджана 130 миллионов манатов на газификацию. С использованием данных средств будут газифицированы многие села, которые сегодня пока не получают газ», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.